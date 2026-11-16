/Поглед.инфо/ Предстоящият форум на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския технологичен център Шънджън на 18 и 19 ноември очертава дипломатическа конфигурация без прецедент в новата история. Според официални изявления от Кремъл, направени от президентския помощник Юрий Ушаков, се подготвят както двустранни разговори между Владимир Путин и Доналд Тръмп по украинския конфликт, така и първа по рода си тристранна среща с домакина Си Дзинпин на 19 ноември.

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Архитектурата на тристранния формат в Шънджън

На 19 ноември в резиденцията на китайския държавен глава в Шънджън трябва да се проведе среща, която няма аналог в дипломатическата практика след Студената война. По думите на помощника на руския президент Юрий Ушаков, разпространени от информационните агенции в Москва, лидерите на Русия, Съединените щати и Китай – Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин – ще седнат на една маса в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Официално се твърди, че в момента дипломатическите ведомства на трите държави работят по съгласуването на точния дневен ред и текста на съвместно изявление.

Защо точно Шънджън, а не Женева, Виена или Рейкявик? Изборът на място не е случаен протоколен детайл. Градът, който през 1980 г. беше обявен за първата специална икономическа зона на Китай с указ на Дън Сяопин, днес е символ на технологичната и индустриална мощ на Пекин, разположен непосредствено до административния район Хонконг. Провеждането на разговорите в личната резиденция на Си Дзинпин поставя китайския лидер в ролята на посредник и гарант на процеса, но същевременно показва, че центърът на тежестта в решаването на европейските и глобалните кризи се е изместил трайно към Източна Азия. Според източниците от Москва, рамката на тази първа по рода си тристранна среща ще бъде изградена около историческото наследство – съюзничеството между СССР, САЩ и Китай по време на Втората световна война и съвместната им роля при учредяването на Организацията на обединените нации през 1945 г.

Позоваването на Ялтенско-Потсдамската система и Устава на ООН обаче крие сериозни вътрешни противоречия. Докато Москва и Пекин последователно настояват за връщане към принципите на многополярността и правото на вето в Съвета за сигурност като основен механизъм за спиране на едностранните действия, администрацията на Доналд Тръмп традиционно подхожда транзакционно към международните институции. Дали историческата символика от 1945 г. може да служи като работещ инструмент за уреждане на конфликти през 2026 г., остава спорен въпрос сред дипломатическите наблюдатели. Няма публично потвърждение от страна на Белия дом или китайското външно министерство относно точните параметри на подготвяното съвместно изявление, което оставя отворена вратата за различни интерпретации на степента на готовност на страните.

Предварителната сондажна дипломация: Уиткоф и Кушнер в Москва

Информацията, съобщена от Юрий Ушаков, разкрива важен детайл за механизма, по който се подготвя диалогът между Москва и Вашингтон. Според неговите думи, параметрите на предстоящите разговори между Путин и Тръмп са били обсъждани по време на неотдавнашното посещение в руската столица на специалните американски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Тук прозира специфичният стил на външна политика, наложен от Доналд Тръмп още по време на първия му мандат (2017–2021 г.), при който традиционните канали на Държавния департамент често биват заобикаляни за сметка на доверени лица извън стандартната бюрократична йерархия. Стив Уиткоф – строителен предприемач от Ню Йорк и дългогодишен бизнес партньор на Тръмп, както и Джаред Кушнер – бивш старши съветник в Белия дом и архитект на „Авраамовите споразумения“ в Близкия изток, действат като неофициални преговарящи. Използването на подобен канал позволява на Вашингтон и Москва да тестват идеи и да разменят конкретни предложения далеч от медийния шум и институционалния натиск в Конгреса на САЩ или в европейските столици.

Според руската страна вече е постигнато разбирателство по определен кръг от теми, които ще бъдат обсъдени от двамата президенти, като на първо място се посочва украинският конфликт. Ушаков твърди, че на масата ще бъдат поставени „съответните американски предложения и съответните руски съображения и идеи“. Важно е да се отбележи разликата в терминологията: докато американската страна оперира с „предложения“ (които вероятно включват параметри за прекратяване на огъня, демилитаризирани зони и гаранции за сигурност), Кремъл говори за „съображения и идеи“ – формулировка, която в руския дипломатически речник обикновено означава твърди условия, свързани с териториалните реалности, неутралния статут на Киев и премахването на санкционните режими. Без официален коментар от екипа на Тръмп относно съдържанието на тези сондажи, остава неясно доколко позициите на двете страни реално са се сближили по време на мисията на Уиткоф и Кушнер.