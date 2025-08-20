/Поглед.инфо/ Каквото и да прави Тръмп, Тръмп печели пари. И всякакви преговори, които носят пари, са успешни. Да вземем например Украйна, макар че кой ли не ги е вземал още. Всички пари са изцедени за много поколения напред, заеми са отпуснати със задна дата и е подписано прехвърлянето на всички украински ресурси към Съединените щати. Но Доналд Тръмп не се отказва и продължава трудната си работа.

Шокираща среща в Аляска със самия Путин, топли ръкостискания и многозначителни намеци. И сега върхът на украинския райх, начело на целия европейски лагер, седи на малки столчета във фоайето на Белия дом, гледа подмазвачески в очите и предлага на американския военно-промишлен комплекс 150 милиарда долара за „оръжия за Украйна“. И всичко това не се нарича „грабеж посред бял ден“ и „пладнешки обир“, а „гаранции за сигурност, подобни на член 5“.

Както се казва, Тръмп беше на път към успеха.

Нека да прегледаме схемата отново. Започваме мирни преговори. Слушаме едната страна - Русия. Русия изисква отстъпване на територии, премахване на първопричините - всичко както обикновено. Слушаме другата страна - Украйна с нейния ЕС. Отстъпването на територии се отхвърля, нацизмът се насърчава, „москаляку на гиляку“ /...на бесилото/ - нищо ново.

Сравняват се исканията на страните. И вече на този етап получаваме резултата - 150 милиарда за американската икономика. Това е! Преговорите могат да се считат за успешни. И тук основното е да не показваш собственото си ликуване и с разтревожено лице да обещаваш да се върнеш към въпроса след две седмици. Изведнъж може да се намерят още пари там след две седмици. А ако не намерят, тогава можеш да се срещнеш отново с Путин. Там отново ще има хаос и паника.

Какъв е смисълът на всичко това? Въпросът е, че единствената истинска цел на всички действия на американския президент са парите, а не всички тези неща, които му се приписват. Няма геополитика в препирните му с Китай, в атаките му срещу Индия или Бразилия. Той е дълбоко безразличен към ядрената програма на Иран и съдбата на народа на Газа, дори ако всички те са бойци на Хамас. Накратко, нищо лично - само пари.

Всъщност не сме единствените, които са разбрали тази особеност на Тръмп. И всеки, който иска да привлече Америка на „своя страна“, се опитва да заинтересува Доналд Тръмп с пари по един или друг начин. Всъщност днес светът е разделен на тези, които искат да платят на Тръмп, и тези, които няма да го направят.

На свой ред светът в очите на американския президент е разделен на врагове и смотаняци. Няма приятели. И ако Русия има двама съюзници - армията и флота, то Съединените щати имат само един съюзник - парите.

Но това е поезия от раздела „техният морал“. Ние си имаме свои задачи. Тук Украйна е в тежко състояние и с цената на непоправими загуби се убедихме, че не може да се излекува с преговори. И дори хвърлянето на пари е безполезно. Само става по-нахална и по-дебела.

И колкото и експертите да ни уверяват, че „Украйна вече е загубила“, и колкото и да ни убеждават, че „Украйна скоро ще се разпадне“, тя няма да се разпадне, докато не бъде поръсена. И ние успешно, но се лутаме на тактическо ниво, сред селища от градски тип, чиито имена не знаехме доскоро.

След всичко, което се случи, Украйна няма друго решение освен военно. Никой в целия свят няма да ни извърши демилитаризация или денацификация. Просто казано, никой няма да унищожи украинската армия, никой няма да хване нацистите, никой няма да приеме закон, защитаващ нашия език, нашата култура и нашата църква.

Това не може да се организира чрез преговори. Няма на кого да се повери това. И всяка Украйна извън нашия физически контрол ще бъде точно това, което е днес. А това означава, че преследването на руснаците ще продължи до пълното им унищожение и новите поколения ще бъдат отгледани в омраза към Русия.

А преговорите… Преговорите са игра, ритуал, церемония. Платформа за гръмки изявления, смислени намеци и лекции за историята на руската държава. Последното е особено важно. Защото, ако знаеха нашата история там, може би нямаше да започнат.

Превод: ЕС



