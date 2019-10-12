/Поглед.инфо/ След всички „трикове“ на екс-президента на Украйна Петро Порошенко с фалшиви томоси и „автокефалия“ на нова „Православна църква“, както знаете, нищо не помогна на този олигарх да бъде преизбран за втори мандат. Обаче - ето го номера! - Поражението на Порошенко и победата на Владимир Зеленски на президентските избори не сложи край на скандалите в църковното и религиозното пространство на Украйна.



/Рус.ез./

В конце мая этого года, когда в этой республике фактически и дали старт к подготовке к агитационно-пропагандистской кампании по выборам в украинский парламент Раду, сами же украинские эксперты с тревогой заявляли, что грядёт новый раскол. Естественно, именно церковно-религиозный, хотя в глобальном смысле – общий внутриобщественный раскол. Республика на пороге нового церковного раскола, били в набат украинские политологи. На этот раз уже среди самих раскольников. Их почётный и действующий патриархи вдруг разошлись в толковании так называемого томоса - бумаги о независимости церкви Стамбульского прихода. С речёвками сторонников почётного раскольничьего патриарха Филарета спорить так же трудно, как и с закрытыми воротами Софийского собора, за которые этих людей не пустили. Что, в свою очередь, опровергало утверждение о том, что Украинская церковь - это они. С другой стороны, после озарения, посетившего самозваного предстоятеля, вообще непонятно, о какой церкви идёт речь, если ключевые пункты вожделенного томоса ему вдруг разонравились.

«По названию мы - автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от миро - дадут нам или нет», - сказал Филарет ещё в мае 2019 г. Миро для богослужений можно получить только от Константинополя, все конфликты решать только через Вселенский патриархат, который ещё и забрал себе украинскую паству за границей. Всё это хоть и не может быть новостью для Филарета, но очень уж непохоже на структуру Киевского патриархата, где он был главным и, видимо, хочет как-то отыграть назад. Поэтому поиск истины на майском заседании Синода новой украинской религиозной структуры во главе с митрополитом Епифанием был обречён на провал. «Все мы пытались доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата, а Киевский патриархат лёг в основу единой поместной православной церкви. Поэтому мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но увидели, что святейший патриарх Филарет, к сожалению, остаётся при своем мнении», - сказал Епифаний. То есть Филарет думает, что у него есть своя церковь, а у Епифания, получается, какая-то другая. И в итоге все эти ритуальные пляски вокруг томоса закончились новым противостоянием.

Профессор Православного Свято-Тихоновского университета Владислав Петрушко, комментируя ситуацию, в конце мая заявлял: «Другие поместные церкви отказываются признавать новосозданную церковную структуру. Внутри Украины то же самое мы наблюдаем, большая часть верующих категорически не приемлет ни Филарета, ни Епифания. Таким образом, раскол породил новый раскол. И это с самого начала, на мой взгляд, было в этом томосе заложено». С ним невозможно не согласиться, но дело ещё в том, что война против Киевского патриархата «старой» УПЦ – то есть война против всей Русской Православной церкви (РПЦ) не могла не быть расколом. И уж православная профессура Украины не может делать вид, что не понимала смысл «инициативы» Порошенко - ускорить раскол, причём не столько на церковно-религиозном уровне, сколько – на уровне всего общества. Впрочем, речь-то у Порошенко и других проамериканцев в Киеве, как и 20 лет назад на Балканах, шла и идёт о войне против Православия вообще, в целом… А ещё один виновник этого раскола – Фанар, то есть Вселенский патриарх в Константинополе Варфоломей, который получил новый скандал в Киеве, практически никак не реагировал на новые украинские церковные скандалы. Стало быть, Варфоломею они выгодны...

Итак, раскольник номер Один, т.е. Филарет, устраивает раскол в раскольничьей церкви. Примерно так звучит главный украинский церковный сюжет. Филарет объявил о готовности разделить Православную церковь Украины, которая полгода назад получила томос об автокефалии. Митрополию Константинопольского патриархата в Киеве возглавил клирик Епифаний. Теперь два украинских религиозных деятеля не могут друг с другом договориться. Власть?.. Порошенко уже нет, его Церковь больше не интересует – он то «готовит майдан» против Зеленского, то – замолкает на недели, и так далее. Православная церковь Украины (ПЦУ, или, как её назвал президент РФ Владимир Путин, «объединённая раскольническая церковь стамбульского прихода») была создана в декабре прошлого года, а теперь находится на грани раскола. Бывший глава неканонического Киевского патриархата (КП) Филарет заявил, что допускает расчленение религиозного образования. Он пожаловался, что глава ПЦУ Епифаний редко с ним общается. «Из-за того, что нет общения - а оно должно быть - церковь разделилась, потому сейчас моя задача как патриарха — сохранить украинскую церковь», - отметил Филарет. Он также добавил, что не считает Киевский патриархат, который полгода назад вроде бы стал частью ПЦУ, ликвидированным. «Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх - значит, есть патриархат. Киевская патриархия. И поэтому возвращать патриархат не нужно. И мы его и дальше будем возвращать. И будет патриархат. Наступит время, когда будет признан. Уверен стопроцентно», - сказал он журналистам.

А Епифаний «грешит» на Филарета. Он в беседе с журналистами признал конфликт с Филаретом. По его словам, восстановление КП будет означать отзыв Константинопольским патриархатом томоса. «Говорить сейчас о каком-то возврате неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще многое сделать для того, чтобы эта церковь была признана со стороны других поместных православных церквей», - подчёркивал в мае Епифаний. Но, на наш взгляд, он сделал то, что и мог в сложившейся ситуации, - предпринял шантаж в отношении и националистов, и верующих, да и Филарета с Порошенко (который публично называл лже-томос «величайшим достижением Украины»…): если меня не «признаете», Украина получит отзыв томоса… В ПЦУ (т.е. Епифаний) признали недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 г. Вот в ответ на что Филарет собирал «собор», на котором отверг томос о Единой украинской церкви и заявил о восстановлении УПЦ КП. 4 сентября 2019 г. Окружной административный суд города Киева по иску Филарета запретил митрополиту ПЦУ Иоанну распоряжаться имуществом Киевской патриархии, а также ликвидировать УПЦ КП. Член «Синода» ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря 5 сентября в теле-эфире заявил, что ПЦУ обжалует решение суда, заблокировавшего ликвидацию Украинской православной церкви Киевского патриархата, потому что, видите ли, вердикт суда «вызывает определённые вопросы». Архиепископ Евстратий также заявил: «Само появление этого решения является довольно странным. Соответствующие лица трижды подавали в этом же самом деле прошения в суд и трижды суд отказывал им в удовлетворении этих требований. А в четвёртый раз эти же требования были удовлетворены. Сам этот факт уже вызывает определённые вопросы. Ничего не изменилось в сути дела, но почему-то в суде изменили точку зрения на то, как на эти требования реагировать».

Архиепископ настаивает, что ПЦУ в своих действиях по ликвидации УПЦ КП действует строго в правовом поле. «Решение про ликвидацию УПЦ КП было принято поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата 15 декабря 2018 года. Под этим решением стоит подпись в том числе и самого патриарха Филарета. Все, что происходит, происходит в том числе и во исполнение этого решения, – отметил Евстратий Зоря. - Также следует подчеркнуть, что принятое решение не останавливает саму процедуру ликвидации. Наложены ограничения на полномочия митрополита Иоанна как главы ликвидационной комиссии, но это не решает в пользу патриарха Филарета вопрос, который содержится в его иске». И, как видим, ни слова о том, что сам по себе лже-томос из Вселенского патриархата – это изначально было нелегитимным, незаконным. И типично раскольническим (с точки зрения общего Православного мира) действием… Потеряв главное – пекутся о второ- и третьестепенном, другого вывода тут быть не может.

И вот на фоне полного «раздрая» в церковно-религиозном поле Украины, 9 октября 2019 г. был распространён Комментарий Секретариата Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви (РПЦ) под заголовком: «О недействительности хиротоний украинских раскольников и неканоничности «Православной церкви Украины»». В документе, в частности, указывается, что односторонние действия Константинопольского Патриархата на Украине, завершившиеся подписанием в январе 2019 г. так называемого «томоса об автокефалии» вопреки воле епископата, духовенства, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви (УПЦ), вызвали острую дискуссию в церковной среде. Анализ публикаций по теме показывает, что для многих участников дискуссии украинский вопрос напрямую связан с такими ключевыми для православной экклезиологии понятиями, как апостольское преемство, икономия и её границы, устроение Православной Церкви на вселенском уровне, соборность и первенство. Обоснованная тревога за сохранение неповреждённого апостольского преемства в Церкви в связи с принятием Синодом Константинопольского Патриархата в евхаристическое общение лиц, не имеющих законной хиротонии, наблюдается в трудах целого ряда авторов, в том числе пишущих на греческом языке. Ключевые тезисы, которые приводятся Константинопольским Патриархатом в обоснование их действий на Украине, уже были подробно рассмотрены Синодальной библейско-богословской комиссией в комментарии к опубликованному Константинопольской Патриархией письму Патриарха Варфоломея Архиепископу Албанскому Анастасию от 20 февраля 2019 г. Имея в виду продолжающееся обсуждение украинского церковного вопроса в среде епископата, духовенства и мирян некоторых Поместных Православных Церквей, Секретариат Комиссии публикует свои комментарии к наиболее важным темам дискуссии. Проблема апостольского преемства у раскольнических «иерархов» начинается с того, что бо́льшая часть «хиротоний» епископата «ПЦУ» ведёт свое начало от бывшего митрополита Киевского и всея Украины Филарета Денисенко, который 27 мая 1992 г. был запрещен в священнослужении Архиерейским Собором УПЦ, а 11 июня 1992 г. Архиерейским Собором РПЦ был извергнут из сана. Ввиду отсутствия покаяния у монаха Филарета и продолжения им раскольнической деятельности, в том числе на территории других автокефальных Церквей, Архиерейским Собором РПЦ от 18-23 февраля 1997 г. он был отлучен от Церкви через анафематствование. Невзирая на подачу им неоднократных апелляций Константинопольскому Патриарху, его осуждение было документально признано Константинопольской и другими Поместными Православными Церквами.

В октябре 2018 г. Константинопольский Патриархат неожиданно заявил о рассмотрении очередной апелляции монаха Филарета и восстановил его в сане и достоинстве «бывшего митрополита Киевского». При этом покаяния со стороны Денисенко принесено не было, а решение Священного Синода Константинопольского Патриархата не было обусловлено новым рассмотрением материалов его дела и выдвинутых против него обвинений. Через 5 месяцев после предоставления «томоса об автокефалии» М.А. Денисенко вместе с несколькими «епископами» отделился от признанной Константинополем «ПЦУ» и заявил о воссоздании «Киевского патриархата», рукоположив для него новых «епископов». Учинение раскола было одной из основных, но не единственной причиной низложения Филарета. В Судебном деянии Собора от 11 июня 1992 г. среди прочего указаны следующие его преступления: «авторитарные методы управления… совершенное игнорирование соборного голоса Церкви», «клятвопреступление», «сознательное извращение подлинных решений Архиерейского Собора», «единоличное присвоение себе соборной власти». Справедливость этих обвинений была, по всей видимости, без исследования отвергнута Константинопольским Синодом, однако вскоре доказана самим же Филаретом, который учинил раскол на этот раз внутри новосозданной структуры, т.е. совершил практически то же, за что был низложен почти 30 лет назад. Таким образом, единственный из иерархов бывшего «Киевского патриархата», кто в своё время имел каноническую хиротонию, покинул новую «автокефальную церковь» и публично отверг так называемый «томос об автокефалии». Также в «епископат» «ПЦУ» была полностью включена иерархия так называемой «Украинской автокефальной православной церкви», в основе которой - «хиротонии», совершенные в 1990 г. бывшим епископом Житомирским Иоанном Боднарчуком (в 1989 г. извержен из сана решением Священного Синода РПЦ) и бывшим диаконом Виктором Чекалиным (в 1988 г. лишён сана за аморальные поступки), самозванцем, который выдавал себя за епископа, но в действительности никогда не имел даже раскольнической епископской хиротонии. Попытки раскольников при помощи фальсифицированных свидетельств «доказать», что в хиротониях первых «епископов» УАПЦ якобы участвовал, кроме Боднарчука, ещё один архиерей, были тщательно исследованы на основании архивных материалов и оказались всецело ложными. Часть «иерархии» «Украинской автокефальной православной церкви» была перерукоположена Филаретом Денисенко, однако к «чекалинским» поставлениям до сих пор восходят «хиротонии» некоторых «епископов» этой структуры, в том числе и «хиротония» Макария Малетича, который также получал епископскую «хиротонию» от «чекалинской» иерархии. Не имея даже формального апостольского преемства, бывший протоиерей Николай Малетич был «восстановлен» Константинопольским Патриархатом в сане «бывшего митрополита Львовского». Этот факт подтверждает, что Священный Синод Константинопольского Патриархата принял решение об оправдании обоих лидеров вместе с их «иерархиями», не изучив обстоятельства их ухода в раскол, их осуждения и вопросы преемственности раскольнических «хиротоний» - и даже не будучи знаком с основными фактами их биографии.

Что касается границ применения принципа икономии, то первоочередным и совершенно необходимым условием применения икономии при принятии в Церковь раскольнических епископов или клириков является принесение ими покаяния. Святой Василий Великий в своём 1-м правиле повелевает «находящихся в самочинных сборищах исправляти приличным покаянием и обращением, и паки присоединяти к Церкви» и свидетельствует, что «даже находящиеся в церковных степенях, отступив купно с непокорными, когда покаются, нередко приемлются паки в тот же чин». На необходимость покаяния согласно указывают в своих толкованиях на указанное правило и трое авторитетных византийских канонистов: Иоанн Зонара, Феодор Вальсамон и Алексей Аристин. 8-е правило I Вселенского Собора, посвящённое чиноприёму обращающихся из Новацианского раскола, предписывает принимать таковых только после принесения ими письменного удостоверения, что они во всём будут следовать определениям Кафолической Церкви. Наконец, VII Вселенский Собор принял в общение иконоборческих епископов лишь после того, как каждый из них зачитал своё отречение от прежних заблуждений (1 Деяние VII Вселенского собора).

Принципиально важно, отметил Секретариат Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ, что применение принципа икономии к раскольникам возможно только при соблюдении другого древнего принципа, согласно которому канонические прещения может отменить только тот субъект церковной власти, который наложил эти прещения. 5-е правило I Вселенского Собора определяет, что «о тех, которых епископы, по каждой епархии, удалили от общения церковнаго, принадлежат ли они к клиру, или к разряду мирян, должно в суждении держаться правила, которым постановлено, чтобы отлученные одними не были приемлемы другими» (см. также 32-е Апостольское правило, 6-е правило Антиохийского Собора). При этом, согласно 2-му правилу VI Вселенского Собора, утвердившего соответствующие постановления Карфагенского Собора, отлученный Собором своей Церкви не имеет права подавать апелляцию на суд Патриарха любой другой Церкви. Таким образом вопрос о снятии прещений с раскольников и принятии их в сущем сане может быть положительно решен либо той Церковью, которая эти прещения наложила, либо Вселенским Собором, но при обязательном участии и учете позиции Поместной Церкви, непосредственно пострадавшей от деятельности раскольников. Характерным примером является прецедент применения икономии к епископам-мелетианам, учинившим раскол в Поместной Александрийской Церкви. Рассмотрением этого случая занимался I Вселенский Собор. Однако решение Собора было вынесено при непосредственном участии и учете позиции епископа Александрийского Александра, который, как зафиксировано в соборных деяниях, «был главным деятелем и участником во всем, что происходило на Соборе». В новейшей истории подобным образом было положено начало исцелению раскола в Болгарской Православной Церкви на Всеправославном Соборе в Софии в 1998 году, который по икономии принял в сущем сане раскольнических иерархов после того, как последние принесли покаяние и воссоединились со своим законным Предстоятелем Патриархом Болгарским Максимом.

Таким образом, одностороннее решение Константинопольского Патриархата о принятии в сущем сане украинских раскольников не может быть признано законным, даже исходя из принципа икономии, поскольку не были выполнены два важнейших условия его применения: покаяние раскольников и их примирение с Церковью, от единства с которой они отпали и которая наложила на них прещения. Существенно важно, что на протяжении всей своей истории Православная Церковь во всех случаях применения икономии к раскольникам имела дело с лицами, чья хиротония хотя бы формально через последовательность возложения рук восходила к епископам, имевшим когда-то каноническое посвящение. История не знает прецедентов принятия в «сущем сане» лиц, хиротония которых восходит к самозванцам, никогда не имевшим епископского рукоположения. В этой связи в отношении большинства «иерархов» так называемой «Украинской автокефальной православной церкви», о которой было сказано выше, даже сама постановка вопроса о применении икономии представляется абсолютно невозможной.

Отсутствие легитимности «ПЦУ» - это факт, не подлежащий сомнению. В истории Православной Церкви (в том числе новейшей истории) известны случаи непосредственного участия государства и политических властей в вопросе провозглашения автокефалии. Именно таким образом в XIX - начале ХХ вв. были образованы большинство современных автокефальных Церквей. Эти процессы, как правило, были следствием возникновения суверенного национального государства (в Греции, Болгарии, Румынии, Сербии) и рассматривались как элемент национального строительства. Легитимность новой автокефальной Церкви поддерживалась подавляющим большинством населения. Проект создания автокефальной Украинской Церкви, предложенный в 2018 г. Порошенко, также опирался на представление о том, что, если не все, то, во всяком случае, значительное большинство украинских верующих поддерживают идею автокефалии. В своих публичных выступлениях Патриарх Константинопольский Варфоломей, по всей видимости, доверяя информации, полученной от украинских властей, также выражал уверенность в том, что к «единой церкви» присоединится если не все, то большинство православного населения Украины. Однако последующие события убедительно показали, что идея «автокефальной церкви» в действительности не имеет поддержки среди большинства православных Украины. Созданную Константинопольским Патриархатом структуру почти целиком составили представители двух раскольнических групп. Из 90 епископов канонической Церкви лишь двое перешли в новую организацию. Возглавляемая митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием УПЦ по-прежнему остаётся самой крупной конфессией страны как по количеству епископов, духовенства и приходов, так и по числу верующих. Тем самым находят ещё одно историческое подтверждение слова из Окружного послания Восточных Патриархов 1848 г.: «Хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, то есть самый народ, который всегда желает сохранить веру свою неизменной». Поражение на президентских выборах весной 2019 г. Порошенко, сделавшего провозглашение «украинской автокефалии» одним из основных пунктов предвыборной программы, только подтвердило необоснованность притязаний «ПЦУ» на роль национальной церкви.

Впрочем, со всем текстом данного Комментария любой желающий может ознакомиться – документ в свободном доступе, размещён на сайте Информационно-аналитической службы «Русская народная линия. Православие. Самодержавие. Народность», ссылка: https://ruskline.ru/opp/2019/10/09/o_nedeistvitelnosti_hirotonii_ukrainskih_raskolnikov_i_nekanonichnosti_pravoslavnoi_cerkvi_ukrainy. Уже 10 октября РПЦ обратила внимание мировой общественности на то, что на Украине начали заводить дела против ущемлявших церковь чиновников, конечно, речь о тех, кто подвергал гонениям каноническую УПЦ. Сотрудник секретариата по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакон Феодор Шульга на прошедшей в Москве презентации книги «Преследования Украинский православной церкви в ходе конфликта на Украине, 2016-2018 годов» заявил: «Открыто уголовное дело против директора департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины - Андрея Юраша, который был одним из главных организаторов давления на Украинскую православную церковь». Одним из «последних позитивных фактов», по его словам, стало также открытие уголовного дела в Винницкой области, где избрали меру пресечения для чиновника, «ответственного за фиктивную перерегистрацию храмов Украинской православной церкви». Представитель РПЦ призвал украинские власти расследовать правонарушения, которые были допущены при захвате и «переходе» храмов из канонической УПЦ, а также следить за исполнением решений судов по таким делам. С ним согласился и заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Самое плохое, что можно сделать - сделать вид, что в это время на Украине ничего не происходило. Мы знаем многие примеры грубого нарушения прав человека, которые имели место 50 и более лет назад. До сих пор эти правонарушения не забываются, наказываются, по крайней мере, несут моральную ответственность, те, кто их совершал и допускал. Думаю, что в отношении Украинского сюжета нужно делать тоже самое: не давать забыть и умалчивать вопиющие нарушения прав верующих», - заявил Кипшидзе.

Диакон Феодор также напомнил о схеме захвата храмов и их фиктивного перехода в юрисдикцию «ПЦУ». Организовывался фиктивный референдум общины села, который выдавался за добровольное голосование общины храма, а «далее на основании зачастую поддельных протоколов о голосовании чиновники оформляли документы». «То есть, каноническая община Украинской православной церкви переставала существовать, а вместо неё возникала новая - со всеми правами. Это делалось с большим количеством нарушений действующего украинского законодательства, и мы надеемся, что действующие украинские власти в этих нарушениях разберутся», - подчеркнул представитель РПЦ. В заключение он отметил, что «новые власти и правоохранительные органы Украины признают, что давление на духовенство оказывалось, что переходы общин и церквей были не добровольными».

Что перевесит на Украине – возвращение незаконно отнятого канонической УПЦ, отторжение всех раскольников от верующей паствы, или же некие новые шаги по углублению раскола, мы бы не стали именно сейчас, на фоне Комментария Секретариата Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ и заявлений диакона Феодора и Вахтанга Кипшидзе, потому что и Комментарий, и заявления от 10 октября 2019 г. означают начало новой стадии в той трагедии Православия на Украине, которую учредили экс-президент Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей вместе с раскольниками Филаретом и Епифанием. Просто тут следует иметь в виду, что от раскола в Православии максимально выиграли на данный момент самые различные сектанты, например, «свидетели Иеговы», секта «Посольство божье» и др., которые на расчищенной площадке активно стали расширять и усиливать свои позиции на Украине, в том числе и во власти. Да, ситуация начала усугубляться не конкретно в 2018-19 гг. Давайте вспомним, что писалось о сущности «майдана» 2014 г. в Киеве - лидерами госпереворота в Киеве ведь реально стали сайентологи, баптисты-неопятидесятники и униаты греко-католики. В принципе, и униаты являются сектантами, хотя и с внешней атрибутикой католицизма. Вот почему «томосо-эпопея» Порошенко – это самое настоящее преступление и против народов Украины, и против Православного мира в целом. От себя добавлю – поскольку и в Армении, так сказать, «революционной» имеют место то явные, то скрытые поползновения против официальной, канонической и всеми в мире признанной Армянской Святой Апостольской Православной церкви, то общественности Армении, всему армянскому народу следует учиться на грустном и трагическом примере Украины и УПЦ Московского патриархата, к чему приводят самые якобы «обоснованные» раскольнические действия. Ведь только дураки учатся исключительно на собственном опыте, собственных сломанных хребтах и рёбрах. Умные учатся на ошибках других. Конечно, если у сегодняшней власти Армении, как и ещё вчера у Порошенко, цель как раз таки и состоит в том, чтобы «стереть» национальные традиции и Веру, подменив это разгулом гомосятины и сектантства…Речь же о полном и бесповоротном убийстве Православия и вообще Христианства.

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