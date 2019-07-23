/Поглед.инфо/ Украйна не за първи път се показва пред нейните съседи със странна държавност . Но това едва ли би могло да впечатли украинците - дори и техните чуждестранни собственици и покровители от САЩ и Канада. В края на краищата, съвсем наскоро в републиката бяха проведени президентски избори, които спечели Владимир Зеленски. Но се оказва, че в Украйна ... вече се подготвят за нови избори! И достатъчно странно, няма да звучи забавно - включително президентски!

/Рус.ез./

Активизировалась «долгоиграющая тяжеловес» украинской политики Юлия Тимошенко. А сия дама довольно точно знает, когда надо «вставать с инвалидной коляски». Активизировался олигарх Беня Коломойский, вроде бы попавший «в опалу» при Петре Порошенко. Да, простите, все кому не лень в «активном поиске» - и «даже северный олень». При этом и экс-президент делает на публику «телодвижения» - мол, не всё потеряно, «мы ещё вернёмся». Злые языки поговаривают, что в противовес актёру-комику Зеленскому именно лагерь Порошенко сейчас активно «разыгрывает карту» …музыкант и певец, поэт-песенник, руководитель рок-группы «Океан Ельзи», но одновременно и «западенский» политик, глава партии «Голос» Святослав Вакарчук. Он из Закарпатья, стало быть, примерно знает, что на самом деле нет никакой «единой Украины», ибо в Закарпатье даже в советские времена мало кто говорил по-украински, то есть на так называемой «мове». Край это русинский и венгерский, но никак не украинский. По оценке еженедельника «Корреспондент», Святослав Вакарчук ежегодно входит в первую сотню влиятельных и известных людей на Украине.

Немного расскажем, что это вдруг музыкант и так далее, да ещё - кандидат физико-математических наук (!), «потерял» в грязном море украинской внутренней политики. На выборах 1999 г. выступал с некоторыми другими артистами в туре в поддержку кандидата в президенты Леонида Кучмы. На выборах 2004 г. активно поддерживал на тот момент оппозиционного лидера Виктора Ющенко. Вакарчук был активным участником «Оранжевой революции», выступал на концертах в поддержку Виктора Ющенко на «Майдане Незалежности» вместе с Русланой, Олегом Скрипкой и другими музыкантами и певцами. Затем Вакарчук в качестве посла доброй воли Программы развития ООН для молодёжи на Украине принимает участие во многих социальных и культурных проектах. 30 сентября 2007 г. принял участие во внеочередных выборах в Верховную раду 15-м номером в списке пропрезидентского блока «Наша Украина-Народная самооборона». Был избран народным депутатом по многомандатному общегосударственному округу. 23 ноября 2007 г. получил депутатские полномочия. Был членом Комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информации, а также членом групп по межпарламентским связям с Российской Федерацией и другими странами. Во время выполнения полномочий народного депутата Украины не подал ни одного законопроекта. Он предложил две поправки к законопроектам, одну из которых приняли. Вакарчук дважды выступал с парламентской трибуны. 11 сентября 2008 г. Вакарчук написал заявление о сложении депутатских полномочий. 16 декабря 2008 г. Верховная рада постановлением № 664-VI о досрочном прекращении полномочия народного депутата Украины в связи с упомянутым заявлением.

Пожалуй, это был один из немногих политически честных поступков за историю современной Украины – один из «горлопанов померанчевых революций» сам глубоко осознал, что одно дело – горланить песни и т.д. в пользу того или иного кандидата или той или иной партии, а другое дело – быть депутатом и заниматься законотворчеством. Вакарчуку, возможно, не стало стыдно – просто решил избавиться от дополнительной «траты времени» и «головной боли».Три месяца Вакарчук числился депутатом, хотя не работал им. Из-за этого распространилась информация, что он пропустил много рабочих заседаний парламента: 44% и даже более 70% от общего количества заседаний. Так это или не так – нас точно не интересует, но кто хочет – может копаться и выяснять. В 2013-14 гг. Вакарчук являлся активным участником политических протестов на «Евромайдане». Впервые появился на «Евромайдане» после попытки его разгона в ноябре, заявляя о недопущении применения силы к мирным протестующим. 14 декабря 2013 г. проходил концерт (в оригинальном составе группы «Океан Ельзи») на площади Незалежности в Киеве в поддержку протестующих. Вакарчук отметил, что поддержал протесты из-за избиения людей, которые вышли выразить своё мнение, и что он поддержал бы их даже если бы они выступали за сближение с Россией и против Евроинтеграции. 22 февраля 2014 г. Вакарчук помог освободить народного депутата Нестора Шуфрича, которого толпа схватила у входа в Верховную Раду. В 2015 г. стал участником всемирной стипендиальной программы Йельского университета «Yale World Fellow 2015», направленной на построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания. В декабре 2016 г. в эфире белорусского Первого канала выступил против создания «чёрных списков» артистов, которым запрещен въезд на Украину.

В самые последние годы Вакарчук часто выступает с лекциями, в том числе в Киевском политехническом институте, где общается с молодыми людьми и студентами на политические и государственные темы. В ноябре 2016 г. Вакарчук выступил против введения квот на радиостанциях, по которым половина программ должна вестись на украинском языке. Музыкант отметил, что появление низкокачественных программ будет создавать комплекс неполноценности у слушателей. Также, по его мнению, это приведёт к ситуации, когда квота будет выполняться лишь формально, что приведёт к её абсурдизации. В марте 2017 г. социологическая группа «Рейтинг» и социологическая служба «Социс» опубликовали совместный рейтинг популярности украинских политиков, претендующих на пост президента страны, согласно которому Вакарчук набирал 12,3 % поддержки избирателей (при 13,2 % у действующего главы государства Петра Порошенко и 12,9 % у Юлии Тимошенко). Однако уже после публикации этих данных директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович заявил, что эти цифры не отражают реальности. По различным опросам службы, рейтинг Вакарчука составлял от 3 до 5%%: «Какой показатель должен быть у компании „Социс“, чтобы у нас двоих получилось в среднем 12 %? В таком случае у них должно быть 19%. Наши 5% и их 19% - вот и выходит в среднем 12 %. Вы сами верите в 19% Вакарчука? Поэтому откуда берутся такие цифры нам неизвестно». По данным «Рейтинга» за июнь 2018 г., рейтинг Вакарчука находится на одном уровне с Порошенко и председателем Радикальной партии Олега Ляшко - по 8,6 % опрошенных (5-7 места).

Этот «крейсерский» обзор предыдущих лет деятельности Вакарчука нужен для того, чтобы мы поняли: минимум, раз за его политики-музыкальную карьеру уроженец Мукачево уже был кем-то замечен, коли ему социологи «рисовали» 12,3% поддержки опрошенных. То есть интерес к фигуре музыканта-физика появился не в 2019-м, а в 2017 г. Порошенко же в этом году выборы проиграл – и вот вдруг на арену снова «выбрасывают» фигуру Станислава Вакарчука. Вопреки ожиданиям, он не выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 2019 г. Публично не поддержал никого из тех, кто участвовал в выборах. Однако снял видеоролик «Голосуй не по приколу», в котором призвал голосовать «ответственно» и не «по приколу». Ролик получил большое количество анти-лайков и раскритикован, так как многими был воспринят как выпад в сторону кандидата в президенты Зеленского, который является комиком, и как поддержка Порошенко. Позже Вакарчук отрицал эти обвинения. Но… Осадок остался. И вот в мае он объявил, что идёт на досрочные парламентские выборы как лидер партии «Голос». Тем не менее, учитывая, что в самом украинском обществе идёт полный раздрай и то отсюда, то оттуда раздаются голоса о том, что, мол, скоро будут новые президентские выборы, получается, что досрочные парламентские выборы Украины многими готовятся как «тренировка» перед внеочередными президентскими выборами. Уроженец Одессы, политтехнолог Станислав Белковский, считает, что Порошенко и Виктор Медведчук, глава политического совета партии «Оппозиционная платформа-За життя» (ОПЗЖ), объединили свои усилия для противостояния Зеленскому, и их проект называется «Зеленский – это ненадолго». По мнению Белковского, говорившего 13 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы», общей задачей обоих политиков является блокирование Зеленского, ограничение его фактических полномочий, а также создание нескольких центров силы и власти, в которых сможет работать РФ.

Политолог считает, что люди, организовывающие телемост между украинским и российским телевизионными каналами, не собирались приступать к осуществлению данного проекта. А целью было лишь скандал, за счет которого повысился рейтинг у обеих политических партий накануне выборов в Верховную Раду Украины. В частности, политическая сила «ОПЗЖ», которая в результате гонений на телемост и его отмены лишь мобилизовала свой пророссийский электорат. Также «Европейская солидарность», приписавшая себе заслуги за организацию кампании против телемоста с российским телеканалом, а также за его срыв. Так или иначе, но действительно, есть ощущение, что мы – в наблюдении за началом новой предвыборной президентской гонки. А неуспокоившийся Порошенкои его окружение хотят вернуть утраченную власть через новый «Майдан» и …конечно же, националистов. Посмотрите, как активизировались ультра! Хотя бы из-за этого самого телемоста. Но, судя по всему, у Порошенко есть «запасной вариант», когда его прямое участие в досрочных президенстких выборах не планируется, и вот в плане различных выходок и попыток эпатировать граждан Украины в качестве кандидата взойти на политический Олимп в Киеве и нужен физик-песенник Вакарчук…. А что? Артистом «ответим» на артиста…

В Киеве уже пишут, что несмотря на низкую поддержку в обществе, Порошенко всё-таки попытается организовать уличные акции с целью дестабилизировать ситуацию в стране. И последние протесты для штаба бывшего президента - это своеобразная тренировка. Главная же цель - снова заполучить власть в Украине. «Это начало постепенной раскачки ситуации вплоть к новому Майдану», - писали в Киеве. Святослав Вакарчук что-то знает обо всём этом. Хотя возможно, что его уже обработали, и он прекрасно осведомлён о сути своей будущей роли. И поэтому, видимо, говорит, что не готов раскрыть все секреты своей партии. Тем временем ресурсы, опосредованно контролируемые Порошенко, завуалированно «давят» на рядовых граждан – мол, «партия певца Святослава Вакарчука на пути к выборам наращивает электоральную массу». Или: «По последним замерам социологической конторы "Рейтинг", уровень поддержки новой политической силы составил более 8% среди определившихся с выбором». Отличная реклама выходцу из Закарпатья!

Противодействие Вакарчуку и его возможному союзу с тандемом Порошенко-Медведчук обязательно будет. И оно будет нарастать – это можно сказать с точностью до тысячи процентов. Например, в прямом эфире на телеканале «Украина» Юлия Тимошенко дебатировала с Вакарчуком. Оказалось, что лидер партии «Голос» даже не знает, сколько украинцы платят за газ. Тимошенко спросила у Вакарчука, знает ли он, сколько сейчас в платёжках стоит цена за метр кубического газа. На что Вакарчук ответил утвердительно, но не смог назвать цену. Сегодня это игнорируется, но уже завтра бывшая «газовая принцесса» Украины, которая идёт в атаку по всем фронтам (к примеру, она громогласно заявила, что в «газовом грабеже» жителей Украины виноваты экс-президент страны Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и руководитель «Нафтогаза» Андрей Кобелев), ударит так по Вакарчуку, что мало не покажется. И вот результат: из штаба Зеленского и центрального офиса его партии «Слуга народа» 19 июля поступили заявления, что не против коалиции с партией Тимошенко – «Батькивщиной», однако призвали дождаться окончания парламентской гонки и выборов.

Но не будем забывать – ещё до президентских выборов 2019 г. фигуру Зеленского упрямо связывали с именем олигарха с Днепропетровщины Бени (Игоря) Коломойского. Приведу кое-какие слова Коломойского, чтобы читатели не сомневались – он действительно «что-то» знает о появлении фигуры артиста-комика в политической жизни Украины: «У нас с Аваковым есть фан-клуб Зеленского. Мы болеем за Зеленского. Мы и за Юлю болели вместе. Мы болели против Пети», то есть против Порошенко. Или – вот ещё неожиданные признания: «Майдан – это плохо. Потому что власть Януковича довела до Майдана, а революция - это всегда плохо. Минус Крым, минус Донбасс, минус 13 миллионов людей в стране». Так вот, Коломойский в этом году в интервью программе Bihus.Info заявил очень даже знаковые вещи: «А у нас-то, что произошло на Донбассе - это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт. Основа, шампур этого конфликта, - это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы». Миллиардер-олигарх не считает, что условное присутствие российской техники или отдельных российских военнослужащих могло оказать какое-то влияние на развитие конфликта: «Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника? Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт… И не делайте из этого катастрофу - это нормальное явление. А что – так ведь там воюют, принимают участие, и совершенно этого не скрывают, иностранные наёмники из стран-членов НАТО, а также других стран из антироссийского блока». Коломойский поделился своими соображениями о том, кому более выгодно поддерживать гражданское противостояние на Донбассе. По мнению миллиардера - это вовсе не Россия: «США предоставили Украине военную технику, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе, потому что Америке выгодно держать санкции против России».

Пусть и показушные, но явные антиреволюционные, «антимайданные» и антиамериканские заявления. И помним слова Коломойского о поддержке (его и Авакова) Юлии Тимошенко. Из всего этого можно пока лишь предположить, что к вероятным досрочным выборам готовятся не только Порошенко и Вакарчук, но и целая «команда» в составе Коломойского, Авакова, Зеленкого и Тимошенко. Так что Украине «покой только снится»…

Сообщения 21 и 22 июля из Киева пока ни о чём не говорят. Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство. Выборы в украинский парламент проходили по смешанной системе. 225 из 450 депутатов избираются по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам. На этих выборах одномандатников будет 199, потому что в 26 округах, которые находятся на не подконтрольных Киеву территориях, голосование не проходит, и их места останутся пустыми. После обработки ЦИК Украины 62.48% протоколов «Слуга народа» набирает 42,52% голосов. По партийным спискам «Слуга народа» может провести в парламент 122 депутата, подсчитала «Украинская правда». Ещё 126 мест партия Зеленского получает на данный момент по одномандатным округам, подсчитало издание на основе данных ЦИКа. Таким образом, у «Слуги народа» в новом парламенте может быть 248 мест при необходимом большинстве в 226.

Ближайший конкурент партии Зеленского - «Оппозиционная платформа - За життя», (ОПЗЖ) которую почему-то называют «пророссийской» - набрала почти 13% голосов. Мы уверены, что ОПЗЖ ничего поистине пророссийского в своей деятельности не намечает. ОПЗЖ не готова входить в коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», заявил глава политсовета партии Виктор Медведчук: «Мы не готовы входить в коалицию со “Слугой народа”, с господином Зеленским, потому что мы стоим на различных идеологических принципах и на совершенно иной идеологической платформе». 5%-ый барьер также преодолевают «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко с 8,6%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с 8% и «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с 6,4%. Зеленский ранее заявлял, что готов к коалиции, если его партии не удастся самостоятельно набрать большинство. Он уже предложил создать её «Голосу». Вакарчук ответил, что его партия согласна объединяться, но для этого у неё есть чёткие условия, в частности, партнёры по коалиции должны придерживаться проевропейской позиции.

Опрошенные «Ведомостями» украинские и российские политологи ещё до голосования называли объединение «Слуги народа» и «Голоса» самым вероятным сценарием. Объединение с «Батькивщиной» маловероятно из-за амбиций Юлии Тимошенко стать премьером, пояснял Владимир Фесенко из киевского центра прикладных политических исследований «Пента». Кроме того, у партий есть программные различия. А Порошенко 21 июля, что его политическая сила готова к переговорам о сотрудничестве в новом парламенте с партией «Голос» Вакарчука, почему-то поздравив её «с победой». Словом, украинские «радости» продолжаются….

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