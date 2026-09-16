/Поглед.инфо/ Лидерът на политическата формация „Съюз Сахра Вагенкнехт“ (BSW) Сахра Вагенкнехт предложи бившите канцлери Ангела Меркел и Герхард Шрьодер да бъдат ангажирани като посредници за възобновяване на прякото дипломатическо общуване с Москва. Според публикация на германската политичка в социалната мрежа X, двамата бивши държавници разполагат с необходимия авторитет за спиране на ескалацията в Украйна. Инициативата обвързва външнополитическата тема с предстоящи регионaлни процеси в Мекленбург-Предна Померания.

По публикация на РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Институционалният дефицит на европейската дипломация

Инициативата на Сахра Вагенкнехт за привличане на Ангела Меркел (канцлер в периода 2005–2021 г.) и Герхард Шрьодер (канцлер от 1998 до 2005 г.) като медиатори в украинския конфликт не представлява просто внезапна идея в социалните мрежи. Тя е директна диагноза за пълното блокиране на официалните институционални канали между Европейския съюз и Руската федерация. След прекъсването на дипломатическия диалог по линия на формации като „Минския формат“ (създаден през 2014 г. с участието на Германия, Франция, Украйна и Русия) и разпускането на Работната група на високо ниво ЕС-Русия, Брюксел практически загуби възможността да влияе пряко върху оперативното вземане на решения в Москва.

От гледна точка на административната структура на Федералната република, бившите канцлери нямат официален държавен мандат. Те не са част от настоящото правителство на ФРГ, нито от структурите на Елизейския дворец или Европейската служба за външна Cohision и действие (EEAS). Тяхната евентуална роля би се ограничила до рамките на така наречената „дипломация от Втори коловоз“ (Track II diplomacy) — неофициални консултации чрез фигури с високи лични контакти в Кремъл. По оценка на политически анализатори обаче, подобен ход би изисквал официално благословия от Федералното канцлерство, което в момента изглежда институционално трудно осъществимо.

Твърди се, че Шрьодер продължава да поддържа лични канали за комуникация с руското ръководство, изградени по време на строежа на газопроводите „Северен поток 1“ (пускане в експлоатация през 2011 г.) и блокирания „Северен поток 2“. От друга страна, Меркел беше ключовият архитект на споразуменията „Минск-1“ (септември 2014 г.) и „Минск-2“ (февруари 2015 г.). Дали обаче тези исторически връзки са ресурс или пасив в настоящия геополитически контекст, остава въпрос с противоположен отговор в Берлин и Москва.

Вътрешнополитическата калкулация в Мекленбург-Предна Померания

Зад публичното предложение на Вагенкнехт стоят конкретни вътрешнополитически и икономически реалности в източните германски провинции. Свързването на дипломатическата инициатива с регионалните политически процеси в Мекленбург-Предна Померания не е случайно съвпадение. Именно тази провинция беше сухопътната точка за излизане на газопроводите от проекта „Северен поток“ при Любмин, а местното правителство в Шверин години наред поддържаше специализирана фондация за защита на климата и околната среда (Stiftung Klimaschutz), използвана като юридически механизъм за заобикаляне на американските санкции по закона CAATSA.

Регионалната икономика на източните провинции — от рафинерията в Швед (PCK Raffinerie) до пристанищната инфраструктура в Мукран — претърпя сериозни структурни сътресения след въвеждането на европейските ембаргови пакети срещу руския петрол и природен газ. По данни на германски стопански асоциации, цените на промишлената енергия в тези региони остават с над 30% по-високи спрямо нивата отпреди 2022 г., което директно захранва електоралния растеж на суверенистки и протестни партии като BSW и „Алтернатива за Германия“ (AfD).

Позиционирането на Вагенкнехт цели да използва това икономическо напрежение. Призивът за номиниране на дипломатически представители от ниво провинциално правителство стъпва върху конституционното право на германските федерални провинции (чрез Бундесрата) да участват във формирането на позиции по външноикономически въпроси, залегнало в чл. 32 от Основния закон на ФРГ (Grundgesetz). Дали обаче подобна провинциална инициатива може да преодолее федералната линия на Министерството на външните работи в Берлин, е практически изключено без радикална смяна на управляващата коалиция.