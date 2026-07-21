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Валентин Кардамски: Америка води три войни едновременно – Тръмп може да загуби всичките
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с геополитическия анализатор Валентин Кардамски поставяме един въпрос, който западните столици предпочитат да формулират далеч по-предпазливо: възможно ли е войната срещу Иран да се превърне не в демонстрация на американска мощ, а в историческа демонстрация на нейните граници? Според Кардамски Вашингтон е попаднал в стратегически капан, от който няма лесен военен изход. Сухопътна операция срещу Иран би била изключително рискована, продължителната въздушна война изчерпва огромни ресурси, а контролът върху Ормузкия проток дава на Техеран оръжие, което може да удари не просто военните му противници, а самата кръвоносна система на световната икономика. Но разговорът ни отива много по-далеч от Иран. Виждаме ли началото на голямото изтласкване на САЩ от Близкия изток? Формира ли се нова стратегическа ос между Иран, Китай, Русия, Пакистан, Турция и други държави? Може ли старото разделение между сунити и шиити да бъде преодоляно под натиска на общи геополитически интереси? И не се ли оказва Европа отново най-уязвимият участник – зависима от ресурси, лишена от самостоятелна стратегия и принудена да плаща цената на решения, които не взема сама? Разговор за войната, която може да промени Близкия изток, за възхода на новия континентален център на сила и за болезнения въпрос, който вече не може да бъде заобикалян: наблюдаваме ли края на американската хегемония не като теория, а като процес пред очите ни?
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