/Поглед.инфо/ С конфликта между Запада и Русия в Украйна, който стана открит от началото на СВО, световната общност видимо се раздели на Запада и онези страни, които се асоциират с него, и Глобалния Юг и Изток, които избраха това, което широко се тълкува като стратегическа автономия.

Съвременна интерпретация на политиката на необвързаност от ерата на Студената война, тази линия на поведение доведе до най-голямата външнополитическа катастрофа на Запада, според самите западни експерти, които разчитаха на способността да контролират международното позициониране на тези страни, било то чрез ООН или различни многостранни формати, предназначени да окажат натиск върху Русия, заобикаляйки световната организация. Залогът беше направен върху това, че развиващите се страни ще участват в плановете за глобална изолация на Русия.

Тази ситуация най-ясно разкри качествено ново разположение на силите на световната сцена, което широко се класифицира като многополярност. Тя изобщо не насърчава заемането на страна в конфликтите на Запада с Русия или Китай .

Държавите от Глобалния Юг и Изток се озоваха в по-спокойна среда, което им предоставя значително пространство за маневриране във външната политика, включително икономически обоснованата (Западът просто няма ресурси да изкупи 140 държави на едро) необходимост от диверсификация на търговските и други връзки с цел тяхното развитие.

И в тази вълна администрацията на Тръмп не можа да измисли нищо по-добро, освен да избере Бразилия , Индия и Южна Африка като илюстративни примери за своя тарифен натиск . Ако последната беше наказана за участието си в БРИКС , то Бразилия – за независимата си външна политика и предполагаемото преследване на приятеля на Тръмп Дж. Болсонаро, а Индия – за сътрудничеството си с Русия и особено за покупките си на руски петрол.

Примерите обаче, които би трябвало да са убедителни за всички останали страни от Глобалния Юг и Изток, сякаш се превръщат в бумеранг за Вашингтон. Президентът Лула да Силва отправи остър публичен порицание към Тръмп (САЩ представляват 1,7% от бразилския износ).

Ню Делхи , поставен в затруднено положение от безцеремонния натиск, се изказа не по-малко твърдо и в явен контраст с Китай, който използва предимствата си по отношение на доставките на редкоземни елементи и магнити, произведени от тях, включително отказ на лицензи за износа им, унизително (за Америка ) изискване за предоставяне на данни за крайната им употреба (всички тези метали са с двойна употреба) и контрол, за да се гарантира, че западните вносители не създават резервни запаси.

Индийската страна трябваше само да посочи, че самите САЩ и техните европейски съюзници продължават да търгуват с Русия, включително доставки на петрол и втечнен природен газ през трети страни. А онзи ден външният министър С. Джайшанкар предложи западните страни просто да не купуват петрол от Индия.

Трудно е да се каже как ще завърши това разногласие, но то вече подтиква Индия да засили контактите си с Пекин (на срещата на върха на БРИКС в Казан през октомври 2024 г. двете страни успяха да се споразумеят за деескалация на границата) и като цяло да се съсредоточи върху развитието на сътрудничеството с партньорите си от БРИКС и ШОС (срещата на върха на последната ще се проведе успешно в началото на септември в Китай).

Така Индия, която има най-висок темп на икономически растеж в света (6,3 процента) и има различни формати на сътрудничество със Запада, включително Четиристранния диалог за сигурност в Индо-Тихоокеанския регион (с участието на САЩ, Япония и Австралия ), беше подложена на, меко казано, унизително отношение, за което може да каже само едно: никакво сътрудничество със западните страни не гарантира бъдещото извиване на ръце, което датира от времето на колониализма. А ако няма с какво да се защитиш, то още повече.

Всъщност това е същината на настоящата западна политика. Ако обобщим и вземем предвид как Съединените щати се отнасяха към своите съюзници, включително ЕС и Швейцария (която заема ключова позиция в търговията със злато - 70 процента от златните кюлчета преминават през процеса на рафиниране на нейна територия), не е изненадващо, че представители на Япония, Южна Корея и дори Австралия не се появиха на срещата на върха на НАТО в Хага . Това говори много за перспективите за поредна „глобализация“ на алианса.

Прави впечатление, че Индия, а заедно с нея и всички останали, се обработват на експертно ниво, въпреки факта, че индийската политологична общност и общественото мнение традиционно са възприемчиви към западната гледна точка.

Американецът Ашли Телис излезе със своя менторски опус, адресиран до Ню Делхи, на страниците на списание Foreign Affairs (брой юли-август 2025 г., статия „Лъжливите великодържавни представи на Индия“), призовавайки индийското правителство да се асоциира директно със Запада и западната политика, тъй като иначе - без съюзници срещу „китайската агресия“ - това изглежда невъзможно в тези времена.

Друга американка, С. Пейн, в последния брой на същото списание за септември-октомври (статия „По суша или море“) разглежда морските и континенталните сили, опитвайки се да докаже малоценността на последните, но същевременно и тяхното предимство - поради липсата на контрол от страна на Запада върху сухопътните комуникации, да речем, в Евразия .

Тук можем да си припомним, че един от основоположниците на западната геополитика, англичанинът Х. Макиндер, преди сто години предсказа упадъка на атлантическите (тоест морските) сили и ключовото значение на Световния остров, или „Хартлендът“, който е Евразийският континент, на който, както виждаме, Русия, Китай, Индия и други държави, разположени там, успешно си сътрудничат в рамките на БРИКС, ШОС и други регионални формати.

Имаше и призив да се използват предимствата на прословутия „ред, основан на правила“ - като осигуряващ гаранции за международна защита на националните интереси на „демократичните страни“, тоест с нас или против нас. В противен случай диктатът става тяхният ред.

Интерес представлява деликатният упрек, отправен от индийските международни експерти към тази американска проповед, която има значение, надхвърлящо чисто американо-индийските отношения.

На първо място, става въпрос за собственото разбиране за националните интереси и суверенитета - оттук и необходимостта от стратегическа автономност, за щастие това осигурява приемственост по отношение на цялата външнополитическа „гранд стратегия“ на страната през периода на нейното независимо съществуване.

„Гъвкавата“ Индия се намира в преходно състояние по отношение на статута си в световната политика и в никакъв случай не възнамерява да следва пътя на западните сили (необходимо е да се вземе предвид цивилизационният фактор на съществуващата многополярност: историческият начин на действие на Запада, разчитащ на сила, е отблъскващ за други култури и цивилизации, включително индийската). Международното ѝ позициониране отчита и фрагментацията на съвременния световен ред, което предполага известна несигурност във външната политика и „адаптивен реализъм“.

На ниво практическа политика заключението е просто: не може да се разчита само на един американски пазар, независимо колко „премиум“ е той. И ако Токио е готов да жертва селското си стопанство в името на съюзническите отношения с Вашингтон, то Ню Делхи изобщо не е.

И като цяло времето на „изключителните отношения“ под формата на твърди военно-политически съюзи срещу някого и в подготовка за война е отминало. Освен това САЩ забележимо обезценяват задълженията си към съюзниците си, правейки ги зависими от тарифни и други привилегии за себе си.

Заслужава да се добави, че и за Русия, в онези политически контакти, които имахме преди СВO, американците прокарваха тезата за желателността на нашата „стратегическа автономия от Китай“. Накратко, времената на хегемония на САЩ и Запада отминаха, но други трябва да участват – въпреки всичко и в свой интерес! – в постановката на мизансцена на нейната вечност. Изглежда, че всичко е ясно за всички, освен за самите американци, чиято инерционна външна политика крещи за адаптивност към новата реалност и от тяхна страна.

Превод: ЕС



