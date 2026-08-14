/Поглед.инфо/ Решението на Върховния съд на РФ да отстрани федералната листа на партия „Яблоко“ от парламентарните избори предизвика очаквана вълна от реакции в западните столици. Медии като BBC и Reuters бързо окачествиха акта като „ликвидиране на последния антивоенен глас“. Зад тази реторика обаче се крие дълга история на геополитическо инженерство, даваща началото си още от заговора на Брус Локхарт през 1918 г. Когато става дума за защитата на националния суверенитет, стандартите на Лондон и Брюксел винаги се оказват с двойно дъно.

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Правният казус „Яблоко“ и външният натиск

Решението на Върховния съд на Руската федерация да дисквалифицира федералната листа на партия „Яблоко“ за изборите за Държавната дума бе съпроводено от сериозна юридическа аргументация. Според наличната информация, съдебният състав е констатирал множество административни и финансови нарушения. Сред тях се посочват финансови дарения в рубли от лица, получаващи средства от чужбина, незаконно използване на блокирани в страната социални мрежи за агитация, както и претенции за нарушени авторски права върху популярни исторически лозунги.

Ръководството на „Яблоко“ обаче категорично отхвърля тези констатации. От партията твърдят, че истинският мотив за отстраняването им е тяхната официална предизборна платформа „За мир и свобода!“. Според тяхната интерпретация, правният спор е просто параван за политическо чистене.

Тук не става дума за изненада. Изненадващ е по-скоро синхронът, с който чуждестранните медийни гиганти поеха щафетата.

Историческата матрица: От ЧК и Локхарт до съвременността

За да се разбере днешната реакция на Запада, е необходимо да се върнем към 1918 година. Тогава младата съветска република е обхваната от Гражданска война, а в Петроград действа британският дипломатически представител Брус Локхарт. Според исторически изследвания – включително и такива на професора от Оксфорд Джонатан Шниер – Локхарт, съвместно с френски и американски агенти, е организирал мащабен заговор за сваляне на болшевишкото правителство, с цел връщането на Русия във Първата световна война срещу Германия.

Петроградската ЧК, оглавявана от Феликс Дзержински, пресича заговора, щурмува британското посолство и арестува Локхарт. Въпреки че британският агент е задържан с доказателства за финансови манипулации и подкупи, той в крайна сметка е екстрадиран. Западната преса от онова време обаче гръмва с обвинения в „варварство“ и нарушаване на дипломатическия имунитет, спестявайки факта, че Локхарт е подготвял кървав преврат.

Тази схема работи без промяна вече повече от век. Британските тайни служби и дипломатически мисии продължават да прилагат същите методи, а при провал – медиите им задействат апарата за морално осъждане.