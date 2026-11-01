Варшава потъва в съдебен анархизъм: Правителството на Доналд Туск изпрати полиция в Конституционния трибунал

/Поглед.инфо/ Напрежението във Варшава достигна точка на кипене, след като силите на реда влязоха в сградата на Конституционния трибунал. Конфликтът между правителството на Доналд Туск и президентската администрация на Навроцки прерасна в открита институционална война за контрол над съдебната власт. На фона на променящата се глобална конюнктура и нарастващото влияние на десните сили в Европа, управляващото мнозинство предприема радикални стъпки за гарантиране на законодателния си курс преди ключовия изборен цикъл.

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Силовият прецедент във Варшава и сривът на конституционния баланс

На 30 октомври събитията около полския Конституционен трибунал преминаха границата на стандартната парламентарна реторика и навлязоха в фаза на открита оперативна намеса. Изпращането на полицейски подразделения в сградата на висшия съдебен орган за заграждане и контрол на достъпа бе формулирано от поддръжниците на министър-председателя Доналд Туск като „възстановяване на правния ред“. От гледна точка на поддръжниците на президента Навроцки обаче, тези действия носят белезите на силово овладяване на независима институция, чийто състав бе формиран преобладаващо по време на управлението на партията „Право и справедливост“ (ПиС).

За да се разбере анатомията на този сблъсък, трябва да се проследи чистата хронология. От 2015 г. Трибуналът работи в условия на непрекъсната политическа престрелка. В края на 2025 г. в органа функционираха едва девет действащи съдии при нормативно определен състав от 15 души с 9-годишни мандати. С оглед на изискването за пълноправен кворум от минимум 11 съдии за разглеждане на ключови конституционни казуси, висшият съд се оказа в състояние на административен паралич.

Парламентарното мнозинство, подкрепящо правителството на Туск, реагира, като гласува избора на осем нови съдии. Администрацията на президента Навроцки контрира, че в рамките на неговия mandate са се освободили само две съдийски места. Поради това той допусна клетва единствено на двама от новоизбраните, осигурявайки критичния кворум от 11 души, но блокира останалите четирима с аргумента, че Сеймът няма конституционно право да попълва ваканции, възникнали още по времето на предишния президент Анджей Дуда.

Алтернативни клетви и суспендиране на устройствените закони

В отговор на президентския дубъл, блокираните кандидатури положат клетва чрез алтернативна процедура вътре в сградата на Сейма. Според действащия Закон за статута на съдиите от Конституционния трибунал обаче, встъпването в длъжност е пряко обвързано с полагането на клетва именно пред държавния глава. Поради тази нормативна бариера председателят на Трибунала Богдан Свечковски отказа да допусне "парламентарните" съдии до участие в заседания и разпределение на дела.

Ситуацията ескалира неимоверно, когато една от тези нетно признати от президента съдийки — Анна Корвин-Пиотровска — публично обяви, че поема функциите на председател на Трибунала. За да аргументира действията си, тя декларира временно отстраняване от длъжност на настоящия председател Богдан Свечковски и на неговия заместник Бартоломей Сочански.

Тук правният анализ разкрива сериозни пропуски в използваната аргументация. Корвин-Пиотровска се позова на чл. 12 от Закона за Конституционния трибунал, който позволява на най-старшия по възраст съдия да поемат председателството, но само при условие че титулярът е във физическа или юридическа невъзможност да изпълнява задълженията си и няма действащ заместник. Свечковски изпълняваше функцията си в пълен обем, мандатът му не бе изтекъл, а заместникът му Бартоломей Сочански бе налице.

Още по-съществено е разминаването с чл. 130 от Закона за устройството на общите съдилища. Нормата определя, че процедурата по отстраняване на председател на съд изисква изрично решение на министъра на правосъдието, а не едностранна декларация от друг съдия в същия орган. По този начин, ако действията на президентската институция по задържане на клетвите могат да бъдат класифицирани като класически конституционно-правен конфликт на interpretative правомощия, то действията по самопровъзгласяването на Корвин-Пиотровска и въвеждането на полиция представляват директно задвижване на административно-силов лост.