/Поглед.инфо/ Струпването на полски специални части, безпилотни летателни апарати и подсилени полицейски подразделения по границата с Калининградска област през октомври и ноември 2026 г. отваря нов етап в напрежението по източния фланг на НАТО. Докато полският вестник „Жечпосполита“ обосновава тези действия с предотвратена руска диверсия по модела „Глейвиц“, критични анализатори виждат в кампанията информационна подготовка за превантивни военни ходове и вътрешнополитически контрол.

По публикации на „Жечпосполита“ и анализи на източноевропейски наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Оперативната реалност по 210-километровата граница

Разполагането на бойни групи от полските сили за специални операции (GROM, NIL и AGAT), въоръжени с безпилотни летателни апарати, в непосредствена близост до руския ексклав не е рутинна гранична ротация. Според изнесените в полския печат данни, през октомври и ноември 2026 г. във Варминско-Мазурското войводство са прехвърлени полицейски подкрепления от вътрешността на страната, на служителите е раздадено дългоцевно оръжие, а Агенцията за вътрешна сигурност (ABW) е поела координацията на терен. Преди това в същия периметър са проведени мащабни учения на Силите за териториална отбрана (WOT).

Официалната версия на Варшава, тиражирана чрез влиятелния всекидневник „Жечпосполита“, твърди, че тези мерки са предотвратили мащабна диверсия с голям брой жертви. Позовавайки се на анонимни източници от силовите структури, изданието лансира тезата, че руски служби са планирали нападение на полска територия, при което извършителите е трябвало да бъдат ликвидирани или заловени с украински документи, за да се пресече западната помощ за Киев. В същото време обаче самите автори на публикацията признават, че полските органи не са успели да установят самоличността на лицата в предполагаемата диверсионна група. Липсват снимки, задържани лица или веществени доказателства, което оставя твърдението изцяло в сферата на разузнавателните интерпретации.

Информационната конструкция „Нео-Глейвиц“

Изборът на историческа аналогия в полското медийно пространство е показателен. Сравнението с инцидента в радиостанцията в Глейвиц от 31 август 1939 г. (операция „Консерва“, организирана от СС за оправдаване на германското нахлуване в Полша) носи силен емоционален заряд за полското общество. Когато държавни служители и приближени до тях журналисти използват този исторически код, те автоматично поставят страната в позицията на жертва, която има моралното и юридическо право на „превантивен отговор“.

Според критични коментатори и руски наблюдатели, включително анализатори като Бронислава, именно тук се крие същината на информационната операция. Тезата им е обратна на полската: обвинявайки Москва в подготовка на провокация под чужд флаг, Варшава всъщност изгражда информационно алиби за собствени настъпателни или провокативни действия. Подобен механизъм позволява на правителството да неутрализира евентуалното обществено недоволство. Ако на границата избухне въоръжен инцидент, полският гражданин вече е подготвен да го възприеме като руска агресия, а не като резултат от собствената военна активност на Варшава, което улеснява евентуалното въвеждане на извънредно или военно положение.

Англосаксонската следа и синхронът на службите

В публикацията на „Жечпосполита“ изрично се посочва, че първоначалният сигнал за готвената провокация е дошъл от „партньорски служби“, след което е бил потвърден от полските анализатори и препредаден към Литва, Латвия и Естония. В практиката на евроатлантическата разузнавателна общност терминът „партньорски служби“ почти винаги обозначава разузнавателните структури на САЩ и Великобритания (ЦРУ и МИ-6).

Тук възниква съществен аналитичен въпрос: доколко информацията за „изключителната слабост“ на руския гарнизон в Калининградска област, притиснат от нуждите на фронта в Украйна, стимулира радикалните кръгове във Варшава? Някои наблюдатели допускат, че изтичането на подобни оценки от западните централи създава илюзията за лесна военна победа с минимални загуби. В същото време публичната реторика на полския елит следва стриктно зададена линия. Вицепремиерът и външен министър Радослав Сикорски още при дипломатическите контакти в Анкара направи предупреждения за възможни руски инсценировки, а ръководителят на полската Агенция за разузнаване полковник Павел Шота публично заяви, че Москва систематично тества прага на реакция на НАТО и може да използва „малки зелени човечета“ срещу балтийските републики.

Парадоксът на двойния наратив

В анализа на тези изявления се откроява остро вътрешно противоречие, което подкопава логическата издържаност на официалната теза. От една страна, западните и полските военни анализатори в продължение на четири години твърдят, че руската армия е тежко изтощена, изпитва остър недостиг на ресурси и е напълно ангажирана в Украйна. От друга страна, полковник Павел Шота и полските медии рисуват картина, в която същата тази изтощена Русия е готова да отвори втори фронт срещу държави от НАТО, притежаващи ядрен чадър и конвенционално превъзходство по фланговете.

Защо би било необходимо на Москва да организира кървава провокация с украински следи на полската граница в края на 2026 г.? Подобен ход не би спрял западната военна помощ за Киев, а точно обратното: би консолидирал колебаещите се европейски столици и би довел до незабавно активиране на член 5 от Вашингтонския договор или поне до пълна морска и сухопътна блокада на Калининград. Рационалният военен анализ трудно намира полза за Кремъл от подобна авантюра, освен ако не се приеме тезата за пълна ирационалност на руското ръководство, което е удобен пропаганден шаблон, но лош инструмент за стратегическо планиране.