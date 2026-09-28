Варшава залага 4.5 милиарда долара за "Форт Тръмп" в Западна Полша, далеч от източния си край

/Поглед.инфо/ Идеята за изграждане на постоянна американска военна база на полска територия отново се връща в центъра на дипломатическия ­совалков процес между Варшава и Вашингтон, но с коренно различна финансова и географска специфика. Според информация, публикувана в полското издание „Rzeczpospolita“, прогнозната стойност на проекта „Форт Тръмп“ набъбва до 17 милиарда злоти (около 4.5 милиарда долара), като цялата финансова тежест по изграждането на казармите, хангарите и транспортните артерии се поема от полския бюджет. Разполагането на обектите в района на Вроцлав, Познан и Шчечин обаче повдига въпроси относно реалната оперативна архитектура на източния фланг на НАТО.

По публикация на Константин Олшански. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговската логика зад американското военно присъствие

Анализът на инвестиционните намерения на Варшава разкрива сериозна промяна в начина, по който източният фланг на НАТО опитва да гарантира сигурността си. Вместо да разчита единствено на член 5 от Северноатлантическия договор, полското държавно ръководство предлага директно финансиране за американската военна инфраструктура. Сумата от 4.5 милиарда долара, спомената в публикациите на „Rzeczpospolita“, покрива цялостното инженерно осигуряване – от изграждането на специализирани складове за горивно-смазочни материали до разширяването на пистите и железопътните рампи за разтоварване на тежка бронирана техника.

Според изтекли в западни медии като „Bloomberg“ и „Politico“ детайли от преговорите между Полското бюро за национална сигурност (BBN) и Пентагона, се обсъжда установяването на постоянен контингент от 5 000 до 10 000 войници. Към настоящия момент на полска територия вече се намират около 7 000 американски военнослужещи, но техният статут е ротационен.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ТЕКУЩ И ПРЕДЛОЖЕН АМЕРИКАНСКИ СТАТУТ │ ├───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │ СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ │ ПРЕДЛАГАНИ ПАРАМЕТРИ │ ├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ • ~7 000 военнослужещи │ • 5 000 – 10 000 постоянен състав│ │ • Ротационен принцип │ • Фиксирана база ("Форт Тръмп") │ │ • Разпръснати гарнизони │ • $4.5 млрд. полско финансиране │ └───────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Изискването на Вашингтон за пълно поемане на оперативните разходи по настаняването не е новост. Още по време на първия си мандат Доналд Тръмп постави строги условия към европейските държави относно споделянето на разходите за отбрана. В случая с Варшава обаче се стига до пълно приемане на този подход, при който военната защита се договаря чрез инвестиционни ангажименти в сграден фонд и логистика.

Дали обаче финансовите инжекции гарантират непреходност на военния ангажимент? Историята на американските ротации показва, че оперативните нужди на Пентагона в други региони лесно пренареждат приоритетите. В началото на годината отмяната на планираната ротация на 4 000 американски войници показа ясно, че външнополитическите кризи в Близкия изток или Азия могат бързо да изпразнят едва построените европейски казарми.

Географският парадокс: Защо базите остават на Запад?

Най-същественият елемент в публикуваните планове не е цената, а географското разпределение на бъдещата военна инфраструктура. Градовете Вроцлав, Познан и Шчечин, посочвани като приоритетни локации за разполагане на съоръженията, се намират в западната част на държавата.

Локация Географско положение Стратегическа роля Вроцлав Югозападна Полша Жп възел и авиобаза за логистичен транзит Познан Западна Полша Командни структури и оперативни щибове Шчечин Северозападна Полша Близост до Балтийско море и германската граница

Тази топография е напълно логична от гледна точка на класическата военна наука, но противоречи на публичната политическа реторика. Разполагането на големи контингенти в непосредствена близост до германската граница осигурява директна връзка с логистичните магистрали на Западна Европа и позволява бързо маневриране по оста Изток-Запад. Поддържането на основните сили далеч от Сувалкския коридор и границите с Беларус и Калининградска област намалява риска от директно отрязване на сухопътните линии за снабдяване в случай на криза.

Външният министър Радослав Сикорски коментира в Ню Йорк, че очакваното американско присъствие трябва да действа като възпиращ фактор, без обаче да се възприема като непосредствена оперативна заплаха, изискваща превантивна военна реакция от отсрещната страна.

Въпреки това, превръщането на Познан и Вроцлав в ключови чуждестранни военни възли автоматично ги вкарва в списъка с първостепенни цели за високоточни оръжейни системи с голям обсег при евентуална ескалация. Финансовата тежест се поема днес, а оперативните рискове за цивилната инфраструктура в тези региони остават за десетилетия напред.