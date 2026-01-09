/Поглед.инфо/ Защо Съединените щати отвлякоха президента Николас Мадуро? За да подчинят Венецуела, да поемат контрола върху петрола ѝ и да изтласкат Русия и Китай от Западното полукълбо – без да привличат прякото внимание на Владимир Путин и Си Дзинпин. Вместо бърза победа обаче, администрацията на Доналд Тръмп се сблъска със задънена улица, в която военната сила се оказа неспособна да се превърне в реално управление.

Защо Вашингтон отвлече Николас Мадуро? За да подчини Венецуела на Съединените щати, да получи контрол над производството на петрол, да обяви Западното полукълбо за зона на американски интереси, да започне да изтласква Китай, Русия и другите „чужди“ държави и едновременно с това да анексира Гренландия. Резултатът ще бъде нов световен ред, където който е по-силен, той е и прав. И управлява света. Не сме забравили нищо, нали, всичко е така?

От няколко дни всички, включително американската администрация, се опитват да обяснят целите на Тръмп, позовавайки се на успешната операция по залавянето на венецуелския президент. Атаката срещу Каракас наистина беше успешна: Мадуро беше заловен и изправен пред съда в Ню Йорк , където беше обвинен в напълно безумни и изфабрикувани обвинения в участие в трафик на наркотици чрез създаването на „система за покровителство и корупция“.

Всички бяха впечатлени от бързия стремителен набег на „Делта Форс“ срещу резиденцията на венецуелския президент – безкръвен за американците, но костващ до сто живота на венецуелците и кубинците, служещи в охраната на Мадуро.

„Уау, колко яко беше това! Иска ни се и ние да можехме да направим това!“ – това е основната емоция, включително сред много от противниците на Америка . Но какво точно е „уау“?

По отношение на техническите аспекти на операцията, работата на военното разузнаване наистина беше извършена компетентно, но проблемът тук се крие в месеците на подготовка и тоталното военно превъзходство на Съединените щати.

Американците не просто прекъснаха електрозахранването на Каракас, не просто контролираха небето, не просто потиснаха всички системи за противовъздушна отбрана – те лишиха венецуелците от способността и капацитета за съпротива (с изключение на охраната на Мадуро).

Свръхсила с най-мощната армия в света нокаутира държава с конвенционална армия – много е изненадващо, нали? Има ли някой, който да се съмняваше, че Съединените щати, превъзхождащи Венецуела дори не с порядък, а с цяла военна епоха, могат да планират и проведат операция в град, който отдавна е под морска и въздушна блокада? Няма? И какво толкова е изненадващото?

Факт е, че Тръмп реши да направи нещо подобно. Не много сложната и неизгодна всеобхватна военна операция срещу Венецуела (която никой все още не смята за вероятна), не много по-лесното убийство на Мадуро и венецуелското ръководство (което изглеждаше далеч по-вероятно), а демонстративно отвличане. Със сигурност трябва да има някакъв смисъл в това? Това търсят те – за САЩ, за Венецуела и, разбира се, за целия свят.

Най-лесният начин да се открие вътрешният смисъл на случващото се е да се гледа на Тръмп като на наистина корав човек за американските избиратели. Това винаги е хубаво нещо от гледна точка на вътрешната американска политика. Силен, малко шантав, но много ефективен - нищо не е невъзможно за него. Американците (и не само те) обичат подобни неща, независимо какво казват анкетите. Представянето на Тръмп тук е безупречно, но оттам започват и проблемите.

И не, не е въпрос на това, че антитръмпската Америка е ядосана и сега ще настройва Мадуро срещу Тръмп до края на дните му (на Тръмп) – този фактор също е важен, но по-скоро в дългосрочен план. По-важното сега е: какво ще спечели Америка от отвличането на Мадуро?

Венецуела и нейният петрол? Тръмп и обкръжението му заявяват по всякакъв възможен начин, че сега контролират страната – „контролират ситуацията, определят условията и управляват страната по време на преходния период“. Сенатор Греъм дори обеща, че САЩ няма да я притежават завинаги и да я превърнат в колония – и слава Богу за това, иначе всички вече си мислеха така.

Но всички тези твърдения са напълно откъснати от реалността: САЩ де факто не контролират нищо във Венецуела. Да, те отвлякоха президента ѝ, блокираха бреговата ѝ линия, заплашиха с нови атаки, поискаха да им се доставя петрол безплатно (очевидно, като плащане на „дълга“ за национализираните активи) и „да престанат да бъдат център на операциите на Иран , Русия , Китай , кубинските разузнавачи или Хизбула “ (формулировката е на държавния секретар Марко Рубио ), но те не участват и не могат да участват в управлението на страната.

Защото Венецуела се управлява от сътрудници на покойния президент Уго Чавес и на президента Николас Мадуро, който е затворен в САЩ - начело с изпълняващата длъжността президент Делси Родригес и изпълняващия длъжността лидер на управляващата партия Диосдадо Кабейо .

Тръмп вече ги заплашва със страшни наказания за „лошо поведение“, но властта във Венецуела е в техни ръце, а не в тези на Тръмп. Тоест, Съединените щати нямат контрол над Венецуела - има само очакване, че наследниците на Мадуро ще станат по-отстъпчиви и склонни към преговори. Няма обаче никакви признаци за това.

Нещо повече, цялата система на власт, изградена във Венецуела по време на режима на чавистите, просто изключва възможността страната да се превърне в американски протекторат. Това означава първо да се прекъсне цялата вертикална и хоризонтална верига на командване и едва след това те да могат да диктуват условията си.

Това може да се осъществи или чрез военна намеса, или чрез вътрешни вълнения. Първото е практически невъзможно, освен може би в далечното бъдеще – като много ограничена операция в подкрепа на сегашната опозиция, която е дошла на власт по един или друг начин.

Тоест, Съединените щати биха могли да разположат някои войски, не за да се борят с венецуелската армия и партизаните, а за да стабилизират ситуацията, след като опозицията замени чавистите. Но как ще ги заменят? Чрез вълнения, произтичащи от американския натиск (който те наричат „управление“) – блокада, диверсии, саботажи и евентуално дори убийства на съюзниците на Мадуро? Тогава Венецуела е изправена не пред смяна на властта, а пред гражданска война – и американците със сигурност няма да видят петрол.

Може би чавистите ще се съгласят да напуснат властта мирно? Да организират избори, на които да загубят от опозицията и тихо да предадат властта на новоизбран президент, лоялен към Съединените щати? Този вариант е идеален за Тръмп, но практически нереалистичен.

Чавистите вече не бяха склонни да правят големи отстъпки на Съединените щати – тоест, те бяха готови да позволят на американски петролни компании да влязат в страната, без да плащат обезщетение или да прекратят сътрудничеството с Китай и Русия.

А след отвличането на Мадуро, те изобщо нямат и една причина да се доверяват на Тръмп. Чавистите няма да се откажат от властта без бой, но опозицията няма сили да я превземе, а американците никога няма да прибегнат до пълномащабна интервенция и окупация.

Задънена улица за Тръмп? Да, и сега единствената му надежда е, че най-накрая може да принуди дуумвирата Родригес-Кабело да направи отстъпки, като ги сплаши лично и удуши Венецуела с блокада. Но цялата тази стратегия е изключително нестабилна: чавистите нямат къде да отстъпят, а дългосрочната, сурова блокада на Венецуела ще доведе до антиамериканска консолидация не само в Латинска Америка , но и в голяма част от останалия свят.

Но със сигурност Съединените щати не биха могли да се интересуват по-малко от останалия свят? Със сигурност всички са ужасени от тяхната „непоколебима решителност“ – а това, за което латиноамериканските страни трябва да се тревожат, е съдбата на Колумбия , Мексико и Куба , с които Тръмп и екипът му заплашват?

Но е невъзможно да се повярва в реалността на нови специални операции срещу латиноамериканските страни в момента – Тръмп е дълбоко затънал във венецуелската криза. Той не може да вдигне блокадата без сериозни отстъпки от Каракас, а изтръгването на отстъпки ще отнеме много време.

И ще трябва търпение да се търпи морализиране не само от латиноамериканските страни, но и от европейците, които (поради вътрешнополитически причини) не могат да си позволят мълчаливо да гледат нова версия на геноцида в Газа, само че този път извършена от Вашингтон . Белият дом, разбира се, може да си позволи да отхвърли останалия свят – но те наистина не искат да бъдат обвинени в геноцид.

Да не говорим, че отношенията с Путин и Си Цзинпин сега станаха още по-сложни: европейците, разтревожени от хипотетичната (в действителност фантастична) размяна на Украйна за Венецуела, залагат на провала на украинското споразумение, докато априлското посещение на Тръмп в Пекин ще бъде безсмислено и провал на фона на американската военна и търговска блокада на толкова важна за Китай страна.

Така че Вашингтон сега е под натиск: много скоро, след като се убеди в липсата на „напредък в управлението“ на Венецуела, ще трябва да насочи вниманието си другаде. По този начин, фактически признавайки, че щетите от „брилянтната операция“ по отвличането на Мадуро значително надвишават дивидентите, получени на 3 януари.

Превод: ЕС



