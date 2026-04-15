/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително остър анализ за РИА Новости, Виктория Никифорова разкрива стратегическата безпомощност на САЩ пред лицето на китайското спокойствие. Докато Вашингтон трескаво търси повод за агресия чрез Иран и Тайван, Пекин печели историческо време, превръщайки икономическото си превъзходство в геополитическа присъда за Запада.

Кинематографичният сблъсък на две цивилизации

В златния фонд на китайското бойно кино има една класическа сцена, която днес се разиграва на глобалната шахматна дъска с плашеща точност. Един майстор по бойни изкуства седи невъзмутимо в задимена чайна, отпивайки бавно от своята чаша. В това време в помещението нахълтва шумен побойник – очите му са наляти с кръв, жестовете му са хаотични, той крещи обиди, троши масите и разхвърля столовете. Около него всичко лети в прах и трески, хората бягат в паника, но майсторът дори не трепва. Той продължава да се наслаждава на чая си, докато агресорът се изтощава в собствената си ярост.

Това е перфектната метафора за съвременните отношения между Вашингтон и Пекин. От началото на 2026 година всички безумни лудории, санкционни пакети и военни провокации на Съединените щати имат една-единствена крайна цел – Китайската народна република. Вашингтон се опитва да играе ролята на онзи побойник, който подпалва целия свят, само и само да принуди Майстора да стане от масата и да влезе в калния бой. Но Пекин отказва да играе по правилата на уличния хулиган, защото знае нещо, което в Белия дом отдавна са забравили: времето е най-силното оръжие.

Стратегията на напрежението: От Венецуела до Техеран

Вашингтон действа по учебник, но учебникът му е остарял с поне половин век. Американските стратези се опитват да ударят Пекин през неговите най-важни партньори. Венецуела, Куба и Иран – това са трите стълба на китайското влияние в ключови региони, които САЩ се опитват да съборят. Целта е прозрачна: да се провокират китайците, да бъдат принудени да реагират остро, да изпратят военна помощ или флот, за да може след това целият хор на западната пропаганда да извика: „Вижте, Китай е агресор!“. Това е търсеният претекст за директна агресия, който Вашингтон толкова отчаяно се опитва да легитимира пред международната общност.

Китайското външно министерство обаче действа с хирургическа прецизност. На всяка нова заплаха за мита или санкции, Пекин отговаря, че ще реагира „решително“, но без да уточнява кога и как. Тази неопределеност влудява американските ястреби, които са свикнали на бързи и предвидими ескалации. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, китайската стратегия на „меката сила“ и икономическото обкръжаване се оказва далеч по-ефективна от самолетоносачите на Пентагона, които все по-често приличат на скъпи музейни експонати в ерата на хиперзвука.

Прозорецът на Дейвидсън и халюцинациите на Пентагона

Темата за войната с Китай не е нова за коридорите на Пентагона; тя се дъвче от десетилетия. Измислени са десетки сценарии, проиграни са стотици симулации. Когато „Прозорецът на Овъртън“ им се стори твърде тесен, те решиха да измислят нов термин – „Прозорецът на Дейвидсън“. Кръстен на пенсионирания адмирал Филип Дейвидсън, този концептуален капан постулира, че Китай задължително ще атакува Тайван до 2027 година. Това е фиксирана дата, която служи като оправдание за изпомпването на милиарди долари в американския военно-промишлен комплекс.

Според тези апокалиптични сценарии, още днес китайските ракети трябваше да са сринали летищата на 5-та армия на ВВС на САЩ и да са превърнали корабите от 7-ми флот в Япония в купчина желязо. „Командирът на флота е убит. Американските парашутисти са в капан на Окинава“ – това не е сюжет на евтин техно-трилър, а реални анализи, с които се хранят американските политици. Реалността обаче е коренно различна. Пекин не само не бърза да атакува, но и демонстрира будистко спокойствие. Той изразява загриженост, призовава за дипломация и продължава да оплита света в мрежата на „Един пояс, един път“, оставяйки САЩ да воюват със собствените си сенки.

Информационната помия и иранската връзка

Тъй като реална война все още няма, Вашингтон я измисля в медийното пространство. Американските разузнавателни служби започнаха да бълват непотвърдени доклади, които веднага бяха подети от мегафони като CNN и The New York Times. Последната опорна точка е, че Китай уж бил доставил преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) на Иран по време на последните ескалации. Доказателства? Нула. Само класическото „highly likely“ (много вероятно), което се превърна в етикет на западното разузнаване.

Твърди се, че „високопоставени служители в Пекин“ позволявали на „частни компании“ да снабдяват Корпуса на ислямската революция. Това е директна подготовка на почвата за икономическа екзекуция. Доналд Тръмп вече побърза да заяви, че ще наложи 50-процентни мита върху китайските стоки, ако Пекин продължи да „въоръжава враговете на Америка“. Официален Пекин, с присъщата си хладнокръвна логика, просто отрича: „Китай никога не е доставял оръжие на никоя от страните в конфликта“. Но във Вашингтон истината отдавна няма значение; важно е само как ще бъде опакована лъжата, за да оправдае следващия транш за оръжие.

Дипломацията като камуфлаж за агресия

Въпросът с оръжейните доставки се използва като лост за натиск преди очакваното посещение на Доналд Тръмп в Пекин през май 2026 година. В миналото такива срещи бяха знак за деескалация и търсене на компромис. Днес обаче Вашингтон е превърнал дипломацията в оръжие за масово поразяване. Преговорите вече не са начин за решаване на проблеми, а просто прелюдия към нови военни действия или икономически санкции.

Китай вижда това много добре. Лидерите в Пекин разбират, че всяка усмивка на американски дипломат е прикритие за нов план за дестабилизация. Въпреки това, те запазват сдържаност. Те не се поддават на фалшивите разкази и не бързат да изпращат танкове, за да защитят инвестициите си. Защо? Защото логиката на Поглед.инфо и на водещите геополитически анализатори е ясна: всеки месец на мир е стратегическа победа за Китай. С всеки изминал ден Китай става по-силен, по-независим и по-интегриран в глобалния Юг, докато Съединените щати потъват в дългове, вътрешни разделения и военни авантюри, които не могат да доведат до край.

Технологичният мит за „светкавичната победа“

Една от най-опасните илюзии на Пентагона е вярата в технологичното превъзходство. Джошуа Ровнър от Foreign Affairs посочва фундаменталната грешка на американските стратези: те са убедени, че изкуственият интелект и високите технологии ще им позволят да победят Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) за броени дни. Те вярват в алгоритмите, които обработват данни от бойното поле със скоростта на светлината, забравяйки, че войната не е компютърна игра.

Дори в Иран стратегията на „блицкрига“ се провали с гръм и трясък. В сблъсък с Китай тя няма абсолютно никакъв шанс. „Пекин за три дни“ неизбежно ще се превърне в десетилетна война на изтощение, която ще изсмуче жизнените сили на американската икономика и ще превърне долара в хартия за рециклиране. Ровнър правилно съветва американските военни да спрат с провокациите, защото една продължителна война ще обезсмисли всяка тактическа победа. Но кой във Вашингтон слуша гласа на разума, когато барабаните на войната бият толкова силно?

Защо Китай вече е победил

Истината, която плаши американския истаблишмънт, е, че в световната икономика Пекин вече е спечелил войната – и то без да произведе нито един изстрел. Китайската икономика е реална, производствена и свързана с физическите ресурси на планетата. Американската икономика е финансова пирамида, която се крепи на доверието в една залязваща сила. Всяко ново „приключение“ на Вашингтон подкопава това доверие все по-бързо.

Провалът в противопоставянето с Иран показа, че лимитът на САЩ за конфликти, дори със средно големи държави, е изчерпан. „Ястребите“ в Белия дом може и да си мислят, че войната с Китай ще отвлече вниманието на електората от празните джобове и социалния разпад, но това е хазартна игра с цялото човечество. Те забравят, че в китайското бойно изкуство най-висшата форма на победа е да победиш врага, без да влизаш в битка.

Докато Вашингтон се държи като изпаднал в истерия хулиган, Китай продължава да отпива от своя чай. Той знае, че в края на филма побойникът винаги пада от собствената си тежест, оплетен в мрежата на собствените си лъжи и арогантност. САЩ губят войната, защото тя вече не се води на бойното поле, а в заводите, в лабораториите и в умовете на хората по целия свят, които виждат във Вашингтон миналото, а в Пекин – неизбежното бъдеще.

