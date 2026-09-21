Абонирай се
Свят

Вашингтон и Дубай аплодират Ахмед ал-Шараа, докато Дамаск блокира магистрала М-5 поради скок в цените на горивата

/Поглед.инфо/ Масови протести и блокирани пътни артерии обхванаха Сирия след рязко поскъпване на горивата с над 40%. Докато временният президент Ахмед ал-Шараа говори в Дубай за стабилност, а делегация от 50 американски корпорации пристига в Дамаск, страната се изправя пред остър дефицит от 223 000 барела петрол дневно. Модернизацията на рафинерията в Банияс и военното напрежение около Ормузкия проток допълнително усложняват доставките. Вълнението заплашва да прерасне в по-широка криза в региона, където социалното недоволство вече засегна и съседен Ирак.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 17667 прочитания
Вашингтон и Дубай аплодират Ахмед ал-Шараа, докато Дамаск блокира магистрала М-5 поради скок в цените на горивата
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на аналитични материали за Близкия изток и регионалната енергетика. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Взривът на магистрала М-5: Когато цифрите от бензиностанциите съборят политическата фасада

Блокадата на стратегическата магистрала М-5, която свързва северните и южните провинции на Сирия, не е просто локален епизод от социално недоволство. Градовете Алепо, Хама, Хан Шейхун и Маарат ан-Нуман отново се превърнаха в горещи точки — този път не поради артилерийски дуели, а заради административното решение за корекция на цените на горивата. Според разпространените данни дизеловото гориво поскъпна с 40%, а бензинът марки АИ-95 и АИ-90 — с над 28%.

За население, преминало през повече от десетилетие военен конфликт, подобна маневра в ценообразуването се оказва критичен праг. Протестиращите блокираха артериите към турската граница, а в източните провинции Дейр ез-Зор, Ракка и Хасеке — зони с традиционно присъствие на кюрдски структури — бяха спрени конвои с петролни цистерни, насочени към рафинериите в централната част на страната. Исканията за оставка на министрите на икономиката и енергетиката показва, че временната администрация губи обществено доверие изключително бързо.

Парадоксът е пълен. Правителството се опитва да приложи пазарни механизми в страна, където пазарни институции практически липсват.

Анатомия на дефицита: Банияс, Ормуз и 223 хиляди липсващи барела

Според официалните данни на сирийското Министерство на енергетиката, страната произвежда едва 102 000 барела петрол на ден при необходимост от поне 325 000 барела. Този структурен дефицит от над 220 000 барела дневно прави републиката напълно зависима от външен внос — включително доставки от Руската федерация.

Ситуацията се усложни допълнително от планирания тримесечен основен ремонт на най-голямата рафинерия в страната — тази в Банияс. Спирането на мощностите за модернизация съвпадна по време с глобалното покачване на цените на суровия петрол над 100 долара за барел. Това покачване бе провокирано от ескалацията на напрежението около Ормузкия проток и военните действия срещу Иран.

Когато международният пазар се тресе, а вътрешната рафинерия е извън строя, Дамаск просто няма финансов буфер да субсидира горивата. Сметката обаче се плаща от крайната инфраструктура — логистиката, селското стопанство и битовото отопление.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“
Поглед към Китай

Китай отглежда 14 растителни вида на борда на космическата станция „Тиенгун“

/Поглед.инфо/ Китай е отгледал в орбита над 20 сорта от 14 растителни вида – това е важен етап, който поставя основите за мащабно отглеждане на култури на борда на космическата станция, съобщиха от Китайския център за космонавти.

21.09.2026 22:00
Германски предприятия увеличават инвестициите си в Китай на фона на растежа на пазара
Поглед към Китай

Германски предприятия увеличават инвестициите си в Китай на фона на растежа на пазара

/Поглед.инфо/ Германските компании засилват инвестициите и разширяват производството си в Китай, като се възползват от растящия пазар на страната и възникващите възможности, съобщава „Синхуа“.

21.09.2026 21:45
Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ
Поглед към Китай

Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ

/Поглед.инфо/ Говорител на китайското Външно министерство обяви, че по покана на президента на САЩ Доналд Тръмп китайският председател Си Дзинпин ще проведе държавно посещение в САЩ от 23 до 25 септември.

21.09.2026 21:30
Кольо Колев: Европа влиза в опасната зона – милитаризация отвътре, ескалация с Русия отвън
Европа

Кольо Колев: Европа влиза в опасната зона – милитаризация отвътре, ескалация с Русия отвън

/Поглед.инфо/ Разговарям с социолога Кольо Колев за президентската кампания, която вече започна, но според него все още не предлага ис може да оспори второто място? Защо европейското недоволство вече излиза извън рамките на отделни държави? Може ли националният натиск да промени самия Европейски съюз? И най-тревожният въпрос – докъде може да стигне ескалацията около Украйна и съществува ли реална опасност европейски държави да бъдат въвлечени непосредствено във войната? Един разговор за България, Европа и мира, който става все по-труден за запазване.

21.09.2026 21:17
Какво носи на света ускореното „озеленяване“ на китайската външна търговия?
Поглед към Китай

Какво носи на света ускореното „озеленяване“ на китайската външна търговия?

/Поглед.инфо/ На 16 и 17 септември в Пекин се проведе Национална конференция за високотехнологично производство, по време на която бяха представени важни указания на китайския председател Си Дзинпин относно развитието на сектора. Си Дзинпин подчерта, че е необходимо да се координират висококачественото развитие и високото равнище на сигурност, като се следва посоката на интелигентно, зелено и интегрирано развитие. Страната трябва последователно да развива и укрепва напредналото производство, да консолидира основите на реалната икономика и да осигури стабилна подкрепа за модернизацията по китайски модел.

21.09.2026 21:15
Петият пленум на 20-ия ЦК на ККП ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин
Поглед към Китай

Петият пленум на 20-ия ЦК на ККП ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин

/Поглед.инфо/ На днешното заседание на Политбюро на ЦК на ККП бе решено, че петият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия ще се проведе от 26 до 29 октомври в Пекин. Заседанието бе ръководено от генералния секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин.

21.09.2026 21:00
Проф. Нако Стефанов: Върви страшна милитаризация – някой се готви за война
Европа

Проф. Нако Стефанов: Върви страшна милитаризация – някой се готви за война

/Поглед.инфо/ В първата част от разговора ми с проф. Нако Стефанов търсим отговор на въпроса, който все по-трудно може да бъде заобикалян: кой има интерес войната да продължава и кой действително има интерес от мир? Говорим за Русия и САЩ, за огромните икономически интереси около военните конфликти, за кризата на европейския модел и за технологичния капитал, който все по-тясно се свързва с националната сигурност и военното производство. Проф. Стефанов предупреждава за ускоряваща се милитаризация и за опасността оръжията, които днес се натрупват, утре да бъдат използвани.

21.09.2026 19:54
Марко Рубио обиколи Южна Америка за изграждане на военния алианс „Щит на Америка“
Америка

Марко Рубио обиколи Южна Америка за изграждане на военния алианс „Щит на Америка“

/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Мащабната обиколка на държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Колумбия, Еквадор и Перу маркира новия етап от стратегията на Вашингтон за повторно налагане на военно-политически и икономически контрол над Южна Америка. В условията на засилена геополитическа конкуренция с Китай, Белият дом лансира инициативата „Щит на Америка“, комбинираща милиардни пакети за сигурност, разполагане на военни оперативни центрове и придобиване на контрол върху стратегически минерални суровини. В същото време дълбоководното пристанище Чанкай в Перу и предстоящите избори в Бразилия поставят под въпрос дълготрайността на американския натиск в региона.

21.09.2026 19:11