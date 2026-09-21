Вашингтон и Дубай аплодират Ахмед ал-Шараа, докато Дамаск блокира магистрала М-5 поради скок в цените на горивата

/Поглед.инфо/ Масови протести и блокирани пътни артерии обхванаха Сирия след рязко поскъпване на горивата с над 40%. Докато временният президент Ахмед ал-Шараа говори в Дубай за стабилност, а делегация от 50 американски корпорации пристига в Дамаск, страната се изправя пред остър дефицит от 223 000 барела петрол дневно. Модернизацията на рафинерията в Банияс и военното напрежение около Ормузкия проток допълнително усложняват доставките. Вълнението заплашва да прерасне в по-широка криза в региона, където социалното недоволство вече засегна и съседен Ирак.

По публикация на аналитични материали за Близкия изток и регионалната енергетика. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Взривът на магистрала М-5: Когато цифрите от бензиностанциите съборят политическата фасада

Блокадата на стратегическата магистрала М-5, която свързва северните и южните провинции на Сирия, не е просто локален епизод от социално недоволство. Градовете Алепо, Хама, Хан Шейхун и Маарат ан-Нуман отново се превърнаха в горещи точки — този път не поради артилерийски дуели, а заради административното решение за корекция на цените на горивата. Според разпространените данни дизеловото гориво поскъпна с 40%, а бензинът марки АИ-95 и АИ-90 — с над 28%.

За население, преминало през повече от десетилетие военен конфликт, подобна маневра в ценообразуването се оказва критичен праг. Протестиращите блокираха артериите към турската граница, а в източните провинции Дейр ез-Зор, Ракка и Хасеке — зони с традиционно присъствие на кюрдски структури — бяха спрени конвои с петролни цистерни, насочени към рафинериите в централната част на страната. Исканията за оставка на министрите на икономиката и енергетиката показва, че временната администрация губи обществено доверие изключително бързо.

Парадоксът е пълен. Правителството се опитва да приложи пазарни механизми в страна, където пазарни институции практически липсват.

Анатомия на дефицита: Банияс, Ормуз и 223 хиляди липсващи барела

Според официалните данни на сирийското Министерство на енергетиката, страната произвежда едва 102 000 барела петрол на ден при необходимост от поне 325 000 барела. Този структурен дефицит от над 220 000 барела дневно прави републиката напълно зависима от външен внос — включително доставки от Руската федерация.

Ситуацията се усложни допълнително от планирания тримесечен основен ремонт на най-голямата рафинерия в страната — тази в Банияс. Спирането на мощностите за модернизация съвпадна по време с глобалното покачване на цените на суровия петрол над 100 долара за барел. Това покачване бе провокирано от ескалацията на напрежението около Ормузкия проток и военните действия срещу Иран.

Когато международният пазар се тресе, а вътрешната рафинерия е извън строя, Дамаск просто няма финансов буфер да субсидира горивата. Сметката обаче се плаща от крайната инфраструктура — логистиката, селското стопанство и битовото отопление.