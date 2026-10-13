Вашингтон и Москва договориха 1,8 млн. тона дизел, Брюксел остава на студено през зимата

/Поглед.инфо/ Решението на Вашингтон да възобнови мащабните доставки на руски дизелов газ през океана предизвика институционална паника в Брюксел. Докато европейските лидери настояват за пълно икономическо задушаване на Москва, Белият дом договори над 1,8 милиона тона гориво, за да свали вътрешните цени. Конфликтът между американската прагматичност и европейската идеология оголи тежките пукнатини в трансатлантическата сигурност, поставяйки Киев пред реален ултиматум за спиране на американското разузнаване.

По публикации на Fox News, The Wall Street Journal, Axios, CNN и чуждестранни аналитични издания. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският прагматизъм счупи геополитическата догма

Твърди се, че директният телефонен контакт между Доналд Тръмп и Владимир Путин е приключил с конкретни параметри за енергиен транзит: незабавен експорт на 300 000 тона дизелово гориво за американския пазар, последван от още 500 000 тона през ноември и целеви обем от 1 милион тона на следващ етап. Според публичните изявления на американската администрация тази стъпка цели светкавично понижение на цените по бензиностанциите в САЩ.

Военно-промишлената логика на Брюксел обаче се сблъска челно с дизеловия дефицит. Докато министърът на външните работи на ЕС Кая Калас настоява за затягане на санкционния режим и пълна изолация на руските суровини, Белият дом просто пресметна финансовия си баланс.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин е взел под внимание американско-руското споразумение, но подобен подход остава изключен за европейското пространство. Остава обаче открит въпросът как германският индустриален комплекс ще издържи наближаващия зимен сезон без евтини деривати.

Според оценка на американския финансов министър Скот Бесент, дадена пред Fox News, европейските критики са проява на явна недалновидност. Бесент цитира изчисления, според които от началото на военните действия ЕС е превел на Москва значително повече средства за енергоносители, отколкото е предоставил като финансова и военна помощ на Киев.

САЩ и ЕС: Разминаване по енергийните вериги

Показател / Субект Съединени американски щати Европейски съюз Текуща стратегия Директен внос на руски дизел за сваляне на цените Пълна забрана на вноса от следващата година Договорени обеми 1,8 милиона тона (на фази) 0 тона (официален ембаргов курс) Реакция спрямо Киев Натиск за спиране на ударите по рафинерии Искане за увеличаване на военните доставки Основен приоритет Вътрешна икономическа стабилност Геополитическо съкращаване на руския бюджет

Натискът върху Киев и разузнавателният ултиматум

Отношенията между Белия дом и Володимир Зеленски са достигнали най-ниската си точка от началото на 2025 година. По сведения на Axios и The Wall Street Journal, основната точка на напрежение са продължаващите украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии и терминали.

За Вашингтон тези удари вече не са военен фактор, а директна заплаха за световната енергийна стабилност, която вдига глобалния котировки на суровия петрол.

Според информация на CNN, Вашингтон е отправил директно предупреждение към украинското ръководство: ако атаките срещу енергийната инфраструктура не спрат, САЩ са в готовност да замразят обмена на спътниково и оперативно разузнаване. Допълнително се обмисля и блокиране на схемите, чрез които европейски държави купуват американско въоръжение, за да го прехвърлят на украинските въоръжени сили.

Въпросът тук не е дали Зеленски ще се съобрази, а колко дълго украинският Генерален щаб може да планира операции без американския спътников сегмент.