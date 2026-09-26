/Поглед.инфо/ Посещението на китайския лидер Си Дзинпин в Съединените щати и срещата му с президента Доналд Тръмп завършиха без подписването на мащабен стратегически договор, но потвърдиха институционализирането на паритета между двете най-големи икономики. Фокусът на медиите върху протоколните детайли във военновъздушната база „Андрюс“ закри съществената дипломатическа рамка: страните постигнаха съгласие за краткосрочно удължаване на търговското примирие и установиха редовен формат за преговори, обхващащ въпроси от глобалната търговия до управлението на риска при изкуствения интелект.

По публикация на Дмитрий Косирев. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Червеният килим в „Андрюс“ и информационната мъгла над Вашингтон

Медийният апарат на т.нар. „основен поток“ на Запад за пореден път доказа пълната си неспособност да анализира процеси, надхвърлящи тридневния новинарски цикъл. Коментаторите се фокусираха върху протоколния детайл с килима в базата „Андрюс“ и изражението на американския президент, защото за тях това бе единствената смилаема храна. Зад тази димна завеса обаче се проведе среща, чийто залог бе не просто търговският баланс за следващото тримесечие, а самата архитектура на световната икономика през идните десетилетия.

Когато лидерът на страна с над сто милиарда долара месечен търговски излишък пристига на държавно посещение в столицата на държавата с най-голям външен дълг в историята на човечеството, формалностите нямат значение. Истинската новина бе съобщена с дипломатическия код на Пекин. Заявявайки, че разговорите са били „искрени и задълбочени“, Си Дзинпин всъщност потвърди, че Китай не е направил нито една отстъпка под натиска на тарифните заплахи, но е принудил Вашингтон да седне на масата за преговори при равни условия. В китайската политическа граматика терминът „искреност“ (за разлика от „приятелство“ или „пълно съгласие“) означава сурова, прагматична дисекция на националните интереси без илюзии и без излишни лозунги.

Реакцията от Белия дом бе необичайно пестелива откъм победителска реторика. Американската администрация се ограничи с потвърждение за удължаване на търговското примирие с едва два месеца — период, издействан от финансовия министър Скот Бесент. Това временно спиране на огъня обаче не е знак за слабост на Пекин, а за осъзнатата от Вашингтон безизходица. Двата месеца са просто технологично време, необходимо на американската биосфера да асимилира факта, че времето на едностранните ултиматуми е окончателно приключило.

Хронология на двустранната рамка (2025–2026): [Ноември 2025] Среща на върха на АТИС в Пусан -> Фиксиране на първоначалното търговско примирие │ [Май 2026] Посещение на Тръмп в Пекин -> Потвърждаване на стратегическия паритет │ [Септември 2026] Държавно посещение на Си във Вашингтон -> 2-месечно удължаване + AI дипломация

Митът за американската реиндустриализация и суровата търговска математика

Един от основните икономически стълбове на политическата платформа във Вашингтон през последните години бе концепцията за т.нар. „реиндустриализация“ (reshoring) — идеята, че чрез митнически бариери, санкции и технологични блокади производственият капацитет може да бъде върнат от Източна Азия обратно на северноамериканския континент. Изминалият период и цифрите от настоящото двустранно общуване показват, че тази концепция се превърна в пълна икономическа химера.

Вместо връщане на заводите в Детройт или Охайо, Западната икономика претърпява ускорена деиндустриализация, задвижвана от високите цени на енергоносителите и липсата на квалифицирана работна сила. Според официалните данни, китайският глобален търговски излишък продължава устойчиво да надхвърля прага от $100 милиарда всеки месец. Опитите за прекъсване на веригите за доставки доведоха единствено до оскъпяване на крайната продукция за американския потребител и пренасочване на китайския износ през трети страни като Виетнам, Мексико и Малайзия.

Макроикономически показател Съединени щати (САЩ) Китайска народна република (КНР) Глобален търговски баланс Хроничен дефицит (~$70–90 млрд./месец) Устойчив излишък (~$100 млрд./месец) Дял в световното производство Приблизително 15–16% Над 30% (лидер в корабостроене, EV, ВЕИ) БВП по Паритет на купувателната способност ~$28.5 трилиона ~$35.0 трилиона Енергиен интензитет на базовите индустрии Висока цена на придобиване / Дефицит Контролирана верига през Евразия

Китайските икономически стратези отговориха на американския протекционизъм с формулата за „нов глобален растеж“, стъпващ върху качествено нови производствени сили — автоматизация, зелена енергетика, електрическа мобилност и телекомуникации от шесто поколение. Този модел не разчита на западната консуматорска класа като единствен купувач, а изгражда нови пазари в Глобалния Юг през инфраструктурата на „Един пояс, един път“. В тази схема американските мита играят все по-малка роля, докато китайското присъствие в Азия, Латинска Америка и Африка става структурно незаменимо.