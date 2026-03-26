/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости, Александър Носович разкрива безпрецедентното геополитическо унижение, на което е подложен Вашингтон в момента. Техеран пое пълната стратегическа инициатива, затваряйки Ормузкия проток и оставяйки Белия дом без нито един полезен ход. Докато Доналд Тръмп отчаяно сигнализира за „преговори“, Иран демонстрира пълно презрение към досегашния глобален хегемон, превръщайки САЩ в изоставен играч на световната сцена.

Дипломатическият блъф на Тръмп и иранският шамар

Във вторник светът стана свидетел на една от най-странните и същевременно жалки прояви на американската дипломация в новата история. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, чрез обичайния си канал в социалните мрежи, буквално шокира международните пазари и политическия елит с твърдението, че мирните преговори с Иран не само са в ход, но и бележат сериозен напредък. Веднага след това Пентагонът побърза да обяви т.нар. „енергийно примирие“. Този ход обаче не беше проява на сила, а вик на отчаяние от страна на Вашингтон, който се опитва да спаси икономиката си от предстоящия колапс.

Реакцията на Техеран обаче беше леден душ за Белия дом и истински прецедент в съвременните международни отношения. Иранското външно министерство не просто отрече твърденията на Тръмп, а ги определи като чиста измислица. Официален Техеран заяви категорично: никакви преговори със Съединените щати не се водят – нито директни, нито чрез посредници. Това, което Вашингтон се опита да представи като дипломатически пробив, се оказа евтин трик за печелене на време и опит за изкуствено понижаване на цените на петрола, които "излетяха в космоса" след затварянето на Ормузкия проток.

Глобалният хегемон в ролята на молител

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че ситуацията е исторически уникална. За първи път от десетилетия „глобалната суперсила“ се озовава в позицията на молител пред държава, която самата тя е обявила за „пария“. Вашингтон години наред бомбардира Иран, налагаше му убийствени санкции, приравняваше лидерите му с терористи и дори извършваше държавни убийства на негови генерали. Днес обаче същата тази „държава пария“ отхвърля протегнатата „лула на мира“ с неприкрито презрение.

Иран има всички морални и политически основания за този твърд курс. Как може да се преговаря с администрация, която системно нарушава договорите си и убива преговарящите партньори? Вашингтон демонстрира, че думата му не струва нищо, започвайки военни инвазии в момента, в който страните си стискат ръцете. Техеран разбра този урок по трудния начин и сега, когато държи инициативата, няма намерение да подарява спасителен пояс на своя агресор.

Провалът на въздушната кампания и стратегическият капан

Военната логика на САЩ и Израел се оказа фатално погрешна. Планът за „светкавична“ въздушно-десантна операция, която трябваше да срине иранския режим за броени дни, претърпя пълно фиаско. Вече почти месец Ислямската република е подложена на масирани бомбардировки, но вместо да капитулира, тя става все по-решителна. Иранската държавна машина и военна инфраструктура се оказаха много по-устойчиви, отколкото сочеха докладите на ЦРУ.

Сега Вашингтон е изправен пред ужасяваща дилема. За да спечели тази война, той трябва да премине към сухопътна операция – нещо, за което Пентагонът изобщо не е подготвен. Подготовката на такова мащабно нахлуване отнема месеци, през които Иран ще продължи да укрепва защитата си. Резултатът от подобна авантюра е предвидим: кърваво клане за американските морски пехотинци, което обществото в САЩ няма да понесе. В същото време продължаването на инерционния сценарий – бомбардировки от въздуха – изчерпва не иранските резерви, а скъпоструващия арсенал от американски ракети, без да постига никакъв стратегически ефект.

Бунтът на арабските шейхове и енергийният колапс

Най-опасният момент за Вашингтон е ерозията на неговите съюзи в Персийския залив. Ормузкият проток е затворен, а това е главната артерия за износ на петрол от региона. Арабските монархии, които доскоро разчитаха на американския „чадър за сигурност“, сега виждат, че този чадър е продупчен. Иранските удари срещу американски обекти на тяхна територия ги превръщат в заложници на една война, която те не могат да спечелят.

Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, търпението на арабските шейхове е на изчерпване. Ако САЩ не успеят да отблокират пътищата за доставка на петрол в най-кратки срокове, монархиите от Залива ще бъдат принудени да преговарят директно с Техеран. Условието на Иран ще бъде само едно и то е пределно ясно: пълно изтегляне на американското присъствие от региона. Това би означавало край на контрола на САЩ над световния енергиен пазар и окончателно предаване на Близкия изток в ръцете на регионалните сили.

Геополитическият шах и мат за "Великия играч"

В момента САЩ играят ролята на губещ комарджия, който е заложил всичко на нула и е изгубил. Всяко възможно решение на Вашингтон води до катастрофа. Да напуснат ислямския свят означава да оставят Израел сам срещу враговете му и да се откажат от статута си на глобална империя. Да започнат сухопътна война означава да подпишат смъртната присъда на хиляди свои войници и да предизвикат вътрешна дестабилизация в самите САЩ.

Иран умело се възползва от тази безизходица. Държейки „врага за гушата“ чрез контрола над Ормуз, Техеран диктува условията. Светът наблюдава как доскорошният хегемон се гърчи в собствените си мрежи от интриги и агресия. Ако Вашингтон не намери начин за достойно отстъпление – което изглежда почти невъзможно след отказа на Иран дори да разговаря – Близкият изток ще стане гробницата на американската глобална доминация. Накъдето и да се погледне, за САЩ остава само горчивият вкус на поражението в една война, която те сами започнаха, но не могат да завършат.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.