/Поглед.инфо/ През октомври 2026 година украинският президент Володимир Зеленски разгърна безпрецедентна медийна офанзива, провеждайки над 16 интервюта и пресконференции пред водещи американски и европейски медии за по-малко от три седмици. Основната цел бе пряк натиск върху политическия елит във Вашингтон по ключови въпроси като енергийното примирие, ударите по руските рафинерии и доставките на комплекси Patriot. Подобна стратегия обаче крие сериозни рискове от изостряне на отношенията с водещи американски фигури.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на чуждестранни медии и анализи на независими наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на една медийна офанзива: Графикът на Банкова

През октомври 2026 година графикът на украинския президент бе белязан от интензивна серия от публични изяви. Според разпространените хронологични данни, информационната кампания стартира на 3 октомври с интервю за агенция Ройтерс, в което бяха засегнати въпросите за щетите върху украинската енергийна инфраструктура и недостига на боеприпаси на фронта. Ден по-късно, на 4 октомври, последва съвместна пресконференция с германския лидер Фридрих Мерц относно финансовите пакети и сигурността в Европа.

Видимото засилване на медийното присъствие обаче започна около 9 октомври. Тогава в интервю за изданието Axios бе отправена директна критика към предлаганите от американски представители и по-специално от средите около Доналд Тръмп варианти за енергийни сделки и ограничаване на военните действия.

В следващите дни последва истински барабанен огън от публични коментари:

10 октомври: Серия от телефонни разговори с Еманюел Макрон, Александър Стъб и други европейски лидери за координиране на санкционната политика.

Серия от телефонни разговори с Еманюел Макрон, Александър Стъб и други европейски лидери за координиране на санкционната политика. 11–12 октомври: Интервюта за ABC News и Fox News, фокусирани върху отхвърлянето на искания за бързи избори или едностранно прекратяване на огъня без сигурност за енергийната мрежа.

Интервюта за ABC News и Fox News, фокусирани върху отхвърлянето на искания за бързи избори или едностранно прекратяване на огъня без сигурност за енергийната мрежа. 13–14 октомври: Разговори с NPR и Пиърс Морган, засягащи споделянето на разузнавателна информация от страна на Вашингтон и публичните сблъсъци с бизнеси като тези на Илон Мъск.

Разговори с NPR и Пиърс Морган, засягащи споделянето на разузнавателна информация от страна на Вашингтон и публичните сблъсъци с бизнеси като тези на Илон Мъск. 15–16 октомври: Материали във Financial Times и пресконференции в Брюксел относно продължаването на ударите срещу руски горивни бази и използването на замразените руски активи.

Разминаването между Вашингтон и Киев по въпроса за рафинериите

Един от основните възли на напрежение в тази публична кампания бе въпросът за ударите срещу руската петролопреработвателна инфраструктура. Според публикацията във Financial Times от 15 октомври и последващото интервю за Bloomberg на 18 октомври, от страна на САЩ – или поне от определени политически кръгове във Вашингтон – е упражняван натиск за преустановяване на тези атаки, с цел да се избегне скок в световните цени на петрола.

От своя страна, украинското ръководство се опита да обвърже спирането на атаките срещу руски рафинерии с получаването на допълнителни батачеви зенитно-ракетни комплекси Patriot и зенитни управляеми ракети за тях. Този търговски подход към военните доставки показва до каква степен дипломацията се е превърнала в пазарене на публичната сцена.