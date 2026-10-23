Вашингтон под натиск: 16 медийни изяви на Зеленски за три седмици променят линията на Белия дом

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Анатомия на една медийна офанзива: Графикът на Банкова
През октомври 2026 година графикът на украинския президент бе белязан от интензивна серия от публични изяви. Според разпространените хронологични данни, информационната кампания стартира на 3 октомври с интервю за агенция Ройтерс, в което бяха засегнати въпросите за щетите върху украинската енергийна инфраструктура и недостига на боеприпаси на фронта. Ден по-късно, на 4 октомври, последва съвместна пресконференция с германския лидер Фридрих Мерц относно финансовите пакети и сигурността в Европа.
Видимото засилване на медийното присъствие обаче започна около 9 октомври. Тогава в интервю за изданието Axios бе отправена директна критика към предлаганите от американски представители и по-специално от средите около Доналд Тръмп варианти за енергийни сделки и ограничаване на военните действия.
В следващите дни последва истински барабанен огън от публични коментари:
- 10 октомври: Серия от телефонни разговори с Еманюел Макрон, Александър Стъб и други европейски лидери за координиране на санкционната политика.
- 11–12 октомври: Интервюта за ABC News и Fox News, фокусирани върху отхвърлянето на искания за бързи избори или едностранно прекратяване на огъня без сигурност за енергийната мрежа.
- 13–14 октомври: Разговори с NPR и Пиърс Морган, засягащи споделянето на разузнавателна информация от страна на Вашингтон и публичните сблъсъци с бизнеси като тези на Илон Мъск.
- 15–16 октомври: Материали във Financial Times и пресконференции в Брюксел относно продължаването на ударите срещу руски горивни бази и използването на замразените руски активи.
Разминаването между Вашингтон и Киев по въпроса за рафинериите
Един от основните възли на напрежение в тази публична кампания бе въпросът за ударите срещу руската петролопреработвателна инфраструктура. Според публикацията във Financial Times от 15 октомври и последващото интервю за Bloomberg на 18 октомври, от страна на САЩ – или поне от определени политически кръгове във Вашингтон – е упражняван натиск за преустановяване на тези атаки, с цел да се избегне скок в световните цени на петрола.
От своя страна, украинското ръководство се опита да обвърже спирането на атаките срещу руски рафинерии с получаването на допълнителни батачеви зенитно-ракетни комплекси Patriot и зенитни управляеми ракети за тях. Този търговски подход към военните доставки показва до каква степен дипломацията се е превърнала в пазарене на публичната сцена.
Според коментатори от Вашингтон, публичното поставяне на ултиматуми през медии като Bloomberg намалява пространството за дискретна дипломация. Дали подобен ход носи дивиденти, или окончателно затваря вратите на задкулисните преговори, остава отворен въпрос.