/Поглед.инфо/ Войната между САЩ, Израел и Иран не е просто регионален сблъсък, а стратегически тест за самата структура на международната система – дали еднополюсният модел ще бъде възстановен чрез сила или ще се ускори преходът към многополюсен свят с нови центрове на власт и икономика. Поглед.инфо винаги разглежда големите конфликти като симптом на исторически преход, а не като изолирани военни епизоди.

Войната като признание за стратегическа безизходица

Това, което днес се случва между Съединените щати, Израел и Иран, не е просто военна операция. Не е нито „ограничена акция“, нито „превантивен удар“, нито „демонстрация на решимост“. Това е признание. Признание, че стратегическото напрежение, трупано с години, вече не може да бъде удържано в рамките на санкции, дипломатически формули и прокси-конфликти.

В продължение на повече от десетилетие Иран беше подложен на режим на системно изтощение. Санкции, финансови ограничения, изключване от глобални системи за разплащане, политическа изолация. Оттеглянето на администрацията на Доналд Тръмп от ядреното споразумение не беше емоционален акт, а стратегически ход – прекъсване на механизма за контрол и връщане към логиката на натиск до пречупване.

Само че Иран не се пречупи.

Точно тук започва същината на днешната война. Когато една стратегия не дава резултат, системата или я коригира, или я радикализира. САЩ избраха второто. Защото Иран не само оцеля, но и постепенно се вписа в новата евразийска архитектура, която се оформя около Русия и Китай.

Това вече не беше въпрос на регионален баланс. Това беше въпрос на световен ред.

Иран контролира география, която няма аналог – сухопътна връзка между Каспийския басейн, Близкия изток и Индийския океан. Ормузкият проток е нервът на глобалната енергетика. Всеки танкер, който преминава оттам, носи не просто петрол, а геополитическа стабилност. Всяко сътресение в тази зона се превръща в икономическа вълна, която стига до Европа, Азия и Съединените щати.

Следователно, когато започва война срещу Иран, тя не е насочена само към военна инфраструктура. Тя е насочена към възможността Иран да бъде център на алтернативна интеграция.

Вашингтон усеща, че еднополюсният момент се изплъзва. Украинската война не доведе до стратегическа капитулация на Русия. Китай не се огъна пред технологичния натиск. Доларовата доминация е поставена под въпрос в редица регионални разплащателни механизми.

В тази картина Иран не е периферия. Той е свързващ елемент.

И когато свързващият елемент бъде атакуван, това означава, че системата се опитва да прекъсне веригата.

Войната започва не когато има увереност в победата, а когато има страх от загуба на контрол.

Израелската екзистенциална формула и американската имперска дилема

Ако разглеждаме конфликта само през призмата на Вашингтон, ще пропуснем една ключова ос – логиката на Тел Авив. За Израел въпросът за иранската ядрена програма никога не е бил абстрактен. В историческата памет на тази държава няма право на стратегическа грешка. Всяка потенциална заплаха за оцеляването се третира като непосредствена.

Но екзистенциалната логика не винаги съвпада с имперската рационалност.

За Израел рискът от изчакване е по-голям от риска от удар. За САЩ рискът от ескалация е по-голям от риска от сдържане. Именно това разминаване създава напрежение в самия съюз.

Американската система е вече пренатоварена. Украинският конфликт изисква постоянен ресурс срещу Русия. Индо-Тихоокеанската ос изисква постоянен натиск върху Китай. Вътрешнополитическата поляризация в САЩ подкопава способността за дългосрочно стратегическо планиране.

В тази ситуация откриването на пълномащабен близкоизточен фронт може да се превърне в катализатор на имперско изтощение. Историята познава подобни моменти – когато свръхсилата се оказва ангажирана на повече театри, отколкото икономическата ѝ база може да поддържа.

Но Израел не може да мисли в тези категории. За него Иран е потенциална екзистенциална опасност, а времето не работи в негова полза. Ако Техеран достигне праг на ядрена готовност, стратегическото равновесие в региона ще се промени необратимо.

Тук се сблъскват две различни времеви скали. Израел мисли в краткия хоризонт на сигурността. САЩ трябва да мислят в дългия хоризонт на глобалната устойчивост.

И когато тези хоризонти не съвпаднат, решенията стават рискови.

Войната в този смисъл е не просто резултат от страх. Тя е резултат от различни страхове, които се пресичат. Израел се страхува от бъдещата ядрена способност на Иран. САЩ се страхуват от разпада на еднополюсната система.

А Иран се страхува от стратегическо обкръжение и унищожение.

Когато страхът стане основа на международната политика, компромисът става почти невъзможен.

Това вече не е просто регионален конфликт. Това е момент, в който няколко исторически линии се пресичат едновременно.

Иран – цивилизационна държава срещу натиска на системата

Грешката на повърхностния анализ е, че разглежда Иран като обикновен геополитически играч, сравним с други държави от региона. Това е дълбоко неточно. Иран е цивилизационна държава с историческа памет, която не започва през XX век и не се изчерпва с ислямската революция от 1979 година. Персийската държавност е преживяла нашествия, разпад, възстановяване и трансформации в продължение на хилядолетия.

Тази историческа дълбочина има значение. Защото цивилизационните държави реагират различно на външен натиск.

Когато една система, каквато е американската глобална архитектура, упражнява икономическа, военна и политическа принуда, тя предполага, че натискът ще доведе до вътрешна ерозия. Тази логика работи в общества без дълбока историческа кохезия. Но в държави като Иран външният удар често има обратен ефект – той консолидира елита, засилва националното чувство и легитимира властта чрез реториката на съпротивата.

Това е първият стратегически риск за Вашингтон и Тел Авив. Ако войната бъде възприета от иранското общество не като провал на управлението, а като историческо изпитание, вътрешният разпад няма да настъпи. Ще настъпи мобилизация.

Иран разполага не само с ракетни и дронови способности, които вече демонстрира в различни конфигурации. Той разполага с мрежова стратегия. В Ливан, в Ирак, в Сирия, в Йемен съществуват структури, които не са формално част от иранската армия, но са идеологически и оперативно свързани с Техеран. Тази мрежова архитектура означава, че конфликтът трудно може да бъде ограничен до една територия.

Но още по-важен е геоикономическият пласт. Иран е енергиен възел. Контролът върху Ормузкия проток не е само въпрос на военноморско присъствие. Това е въпрос на глобална енергийна сигурност. Дори частично блокиране или сериозно нарушаване на трафика може да изстреля цените на петрола и газа до нива, които да предизвикат верижни икономически сътресения.

Тук войната преминава в друга фаза. Тя престава да бъде двустранна и става системна. Всеки удар срещу иранска инфраструктура носи риск от икономическа реакция, която ще засегне Европа, Азия и самите Съединени щати.

Съществува и още един пласт – валутният. Иран от години живее под санкционен режим. Това го принуди да експериментира с алтернативни механизми на разплащане, да търси двустранни схеми, да заобикаля доларовата система. Колкото по-силен става санкционният натиск, толкова по-голям е стимулът за изграждане на паралелни финансови канали.

Парадоксът е очевиден. Опитът да бъде задушен един център на съпротива може да ускори процеса на финансово разслояване на света.

И тогава войната ще има резултат, обратен на замисления.

Иран не е държава, която може да бъде пречупена чрез бърз шок. Ако стратегията е насочена към дългосрочно изтощение, това означава години нестабилност. А години нестабилност в този регион означават постоянна глобална турбулентност.

Историята показва, че когато цивилизационните държави бъдат подложени на системен натиск, резултатът рядко е бърз крах. По-често е продължителна конфронтация, която изтощава и двете страни.

И именно тук започва истинската опасност.

Невидимата геоикономическа война и рискът от регионална детонация

Докато светът наблюдава ракетите, дроновете и военните съобщения, в дълбочина протича друга, много по-опасна динамика – геоикономическата война. Всяка ескалация в Персийския залив има пряко отражение върху енергийните пазари. Световната икономика, и без това разклатена от последните години на пандемия, инфлационни спирали и войни по периферията на Европа, е изключително чувствителна към нов шок.

Ако цените на енергоносителите се повишат рязко, европейските икономики ще бъдат подложени на нов натиск. Азия ще трябва да пренасочва доставки и да поема по-високи разходи. САЩ ще се изправят пред вътрешна инфлационна вълна, която ще има политически последствия.

Но най-опасният сценарий е регионалната детонация.

Ако Ливан се превърне в активен фронт, ако иракските шиитски формирования започнат удари срещу американски бази, ако Йемен ескалира атаките срещу морски трафик, Близкият изток ще се окаже в състояние на разширена война. Тогава Израел ще бъде принуден да разпределя военния си ресурс по няколко направления. САЩ ще трябва да увеличат присъствието си, за да гарантират сигурността на съюзниците си. Регионалните сили ще бъдат изправени пред избор, който може да прерасне в открито противопоставяне.

Такъв сценарий би означавал не кратък военен епизод, а продължителна конфронтация с глобални последици. В историята на международните отношения има моменти, когато локален конфликт прераства в системна криза, защото големите сили не успяват да ограничат собствената си ескалация.

Днес сме именно в подобен момент.

САЩ са изправени пред дилема: ако се отдръпнат, ще изглеждат слаби; ако се ангажират дълбоко, рискуват стратегическо изтощение. Израел е изправен пред избор: ако не действа решително, рискува бъдеща заплаха; ако действа прекомерно, може да отвори няколко фронта едновременно. Иран е изправен пред избор: ако отговори сдържано, ще изглежда уязвим; ако отговори мощно, може да предизвика неконтролируема ескалация.

Когато всички страни се намират в ситуация на ограничени опции, рискът от грешка нараства експоненциално.

Тук войната престава да бъде инструмент на политиката и започва да диктува политиката. А когато военната логика измести политическата, международната система влиза в период на нестабилност, от който трудно се излиза без дълбоки сътресения.

Днешният конфликт не е просто спор за влияние в Близкия изток. Той е точка на напрежение, в която се срещат военни, икономически и цивилизационни фактори едновременно.

И когато подобни фактори се пресекат, историята рядко предлага лесен изход.

Войната като тест за самата епоха

Най-голямата заблуда в подобни моменти е да се мисли в рамките на текущия военен резултат. Колко бази са ударени. Колко ракети са прихванати. Колко цели са поразени. Историята обаче не се интересува от дневните бюлетини. Тя се интересува от структурните последици.

Войната между Съединените щати, Израел и Иран е тест не толкова за военната мощ, колкото за устойчивостта на глобалната система. Въпросът не е дали Иран ще понесе тежки щети. Въпросът е дали чрез тези щети ще бъде възстановен контролът върху международния ред или ще бъде ускорен неговият разпад.

Ако стратегическата цел е била да се прекъсне процесът на евразийска интеграция, резултатът може да се окаже обратен. Външният натиск често споява партньорства, които иначе биха се развивали по-бавно. Русия и Китай няма да влязат пряко във войната, но няма и да допуснат стратегически колапс на Иран без да търсят компенсаторни механизми. Това означава задълбочаване на икономическите и технологичните връзки, ускоряване на алтернативните финансови инструменти и по-ясно оформяне на паралелна международна архитектура.

Ако целта е била да се демонстрира решителност и да се възстанови имиджът на непоколебима сила, резултатът отново е двусмислен. Защото всяка дълга война, всяка продължителна мобилизация, всяко увеличение на военния ангажимент поставя под въпрос икономическата база, върху която се крепи тази сила. Историята на империите показва, че стратегическото пренатоварване не настъпва внезапно. То се натрупва. Един фронт повече, един ангажимент повече, един ресурс по-малко.

В този смисъл войната срещу Иран може да се превърне в поредната линия на изтощение.

За Израел залогът е екзистенциален. Но екзистенциалните войни са най-опасните, защото те трудно приемат компромис. Ако конфликтът бъде възприет като борба за оцеляване, пространството за политическо решение се стеснява. А всяко стесняване на политическото пространство увеличава ролята на военната логика.

Иран, от своя страна, ще се стреми да превърне конфликта в исторически разказ за съпротива. Ако успее да мобилизира обществото си около идеята за цивилизационно изпитание, външният натиск няма да доведе до вътрешен срив. Ще доведе до затваряне и консолидиране.

Така се оформя най-опасният сценарий – продължителна конфронтация без стратегически пробив. Война, която не решава нищо, но променя всичко. Енергийни сътресения. Финансово разслояване. Задълбочаване на геополитическите блокове. Повишена вероятност от грешка, от инцидент, от неволна ескалация.

Историята познава подобни преходни моменти. Когато старата система усеща, че губи монопола си върху силата, тя реагира чрез натиск. Но ако този натиск не доведе до възстановяване на контрола, той ускорява процеса на трансформация.

Днес светът се намира именно в такава точка.

Тази война не е за конкретна военна инсталация. Тя е за правото на една система да продължи да определя правилата. И ако резултатът не бъде категоричен, ако не бъде постигната бърза и ясна стратегическа победа, тогава самият акт на война ще бъде доказателство за отслабване, а не за сила.

В крайна сметка въпросът не е кой ще спечели отделната битка. Въпросът е дали след тази война светът ще остане под централизирана доминация или ще навлезе окончателно в многополюсна епоха, в която балансът ще се определя не от един център, а от няколко сили в напрежение.

А когато една епоха се разпада, тя го прави не с декларации, а с конфликти.

Точно затова тази война е повече от война. Тя е симптом на исторически преход.