Вашингтон преразглежда прага за използване на тактическо ядрено оръжие в регионални конфликти

/Поглед.инфо/ В административните коридори на Пентагона се подготвя фундаментална промяна в американската ядрена стратегия, твърдят медийни източници. Под ръководството на ключови анализатори като Елбридж Колби, Вашингтон очертава рамка, която цели да превърне тактическото ядрено оръжие от средство за краен психозапис в оперативен вариант при ограничен регионален сблъсък. Този ход повдига сериозни въпроси относно стабилността на глобалното възпиране и реалната сигурност на съюзниците на САЩ в Европа и Азия.

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Оперативната ревизия на ядрения праг: Административен гъвкавост или илюзия за контрол

Според публикации в американски медии и по-специално материали на телевизионния канал NBC, цитиращи неназовени източници от министерството на отбраната на САЩ, Пентагонът работи по преразглеждане на своите доктринални документи за ядрено планиране. В центъра на тази концептуална ревизия, за която се твърди, че е водена от бившия заместник-помощник министър на отбраната Елбридж Колби, стои идеята за предоставяне на президента на САЩ на "реалистични" и по-нископрагови опции за нанасяне на ядрен удар.

Основният аргумент, изложен от привържениците на тази линия, е засилването на така нареченото "разширено възпиране" (extended deterrence) за съюзниците в Европа и Индо-Тихоокеанския регион. Но тук изниква сериозен математически и военен въпрос. Дали въвеждането на боеглави с малка мощност — като например B61-12 или намерението за разполагане на крилати ракети с морско базиране SLCM-N — наистина прави възпирането по-надеждно, или просто улеснява прекрачването на прага?

Има нещо, което не излиза в тази математика. Теорията за "ограничена ядрена ескалация" разчита на предположението, че противникът — било то Москва или Пекин — ще приеме правилата на играта и няма да отговори със стратегическия си арсенал, когато върху неговия оперативен район падне маломощна ядрена боеглава. Това звучи логично на хартия в кабинетите на Вашингтон, но няма никаква гаранция, че автоматизираните системи за ранно предупреждение на Кремъл (като КРОТС или системата "Периметър") ще класифицират входящия вектор по неговия еквивалент в килотони, а не по самия факт на изстрелването.

Историята на доктрината: От "Масирания отмъстителен удар" до гъвкавото реагиране

За да се разбере същността на предлаганата промяна, трябва да се върнем към хронологията на американските ядрени доктрини. През 1950-те години доктрината "Ду Dulles" разчиташе на масиран отговор (Massive Retaliation). Всяко конвенционално нападение от страна на СССР трябваше да срещне пълния стратегически арсенал на САЩ. През 1960-те години Робърт Макнамара въведе концепцията за "Гъвкаво реагиране" (Flexible Response), осъзнавайки, че заплахата за пълно унищожение не е wiarygodna при ограничена криза.

1953 г.: Вземане на решение за разполагане на първите тактически ядрени артилерийски снаряди (M65 Atomic Cannon "Atomic Annie") в Западна Германия.

Вземане на решение за разполагане на първите тактически ядрени артилерийски снаряди (M65 Atomic Cannon "Atomic Annie") в Западна Германия. 1974 г.: Доктрината "Шлезинджър" (Schlesinger Doctrine) за първи път формализира "ограничените ядрени опции" (Selective Employment Options) срещу военни цели в Източния блок.

Доктрината "Шлезинджър" (Schlesinger Doctrine) за първи път формализира "ограничените ядрени опции" (Selective Employment Options) срещу военни цели в Източния блок. 1991 г.: Президентските ядрени инициативи (PNIs) на Джордж Буш-старши и Михаил Горбачов, с които драстично се съкратиха съкратените базирани на суша и море тактически системи.

Президентските ядрени инициативи (PNIs) на Джордж Буш-старши и Михаил Горбачов, с които драстично се съкратиха съкратените базирани на суша и море тактически системи. 2018 г.: Прегледът на ядрената поза (Nuclear Posture Review) при първата администрация на Тръмп, където Елбридж Колби вече имаше ключова роля за връщането на W76-2 (нискомощна боеглава за ракетите Trident II).

Тази хронология показва, че сегашните дискусии не са новост, а поредно завъртане на спиралата. Разликата днес е инфраструктурният контекст. Докато през 80-те години в Европа бяха разположени стотици крилати ракети Gryphon (BGM-109G) и Pershing II съгласно концепцията за Евроракетите, днес инфраструктурата за поддръжка на авиационните бомби B61 в бази като Бюхел (Германия), Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция) изисква сериозна модернизация, за да носи новите модификации B61-12 с цифров интерфейс за изтребителите F-35A.