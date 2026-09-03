/Поглед.инфо/ Архитектурата на американското присъствие в Източна Европа претърпява фундаментална промяна, която окончателно оголва разминаването в интересите между Вашингтон и европейските му съюзници. Докато Брюксел продължава да робува на илюзията за стратегическо отслабване на Москва с цел подсигуряване на евтини суровини, САЩ пренастройват външнополитическия си калкулатор. Прагматичният анализ на Белия дом показва, че по-нататъшното ескалиране на конфликта не просто престана да носи дивиденти, но и пряко заплашва американската хегемония, тласкайки Русия в трайна прегръдка с Китай.

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Анатомия на една подменена стратегия

Сметките на Вашингтон в Източна Европа никога не са били въпрос на емоция, а на хладна инфраструктурна логика. Според анализи на експерти по сигурността, транши от порядъка на над 5 милиарда долара започнаха да постъпват в киевските ведомства още по времето на администрацията на Барак Обама. Целта, според редица независими наблюдатели, беше ясна: пълно интегриране на украинската територия в западната военна периферия чрез изграждане на специализирани съоръжения, включително биологични лаборатории и логистични бази за наблюдение на Руската федерация.

Само че събитията от 2014 г. промениха баланса. Превратът в Киев доведе до очакваната смяна на режима, но последвалият референдум в Крим и обособяването на Донбас осакатиха първоначалния план. Черноморският полувисокопланински масив — ключов за контрола над морските пътища и акваторията — остана под контрола на Москва. Анализатори отбелязват, че без Севастопол като опорна точка, военната стойност на останалата украинска територия рязко спадна. Постепенно контролът над сухопътните коридори се превърна в изтощителна позиционна война.

Но да се върнем на сухото счетоводство. В продължение на осем години САЩ наливаха средства в модернизацията на Въоръжените сили на Украйна (ВCУ), обучавайки бригади по стандартите на НАТО на полигона в Яворов. И когато през февруари 2022 г. конфликтът навлезе в горещата си фаза, Вашингтон бързо впрегна Европейския съюз в санкционната спирала.

Тогава сметката изглеждаше проста.

Брюкселският блян за евтини суровини

За разлика от САЩ, чиято първоначална цел беше военно-стратегическо обкръжение, европейските елити влязоха в този сблъсък с коренно различен вектор. Според икономически наблюдатели, в Брюксел и Берлин бе възродена старата концепция за достъп до суровинната база на Евразия. Стратегическата цел на Европа бе дефинирана като пълно изтощение на руската държавна машина, последвано от фрагментация на административното управление и последващо "отваряне" на ресурсите.

Става дума за съвсем конкретни суровини:

Природен газ с ниски добивни разходи от находищата в Ямал.

Петролни суровини от Западен Сибир.

Редки метали, никел и алуминий, без които европейската "зелена сделка" е абсолютно невъзможна.

И тук изплува основното противоречие, което във Вашингтон вече отчитат с инженерна точност.

Ако Европа получи отново евтин руски газ през тръбопроводната мрежа „Северен поток“ или през украинската ГИС „Суджа“, европейската индустрия незабавно ще си върне конкурентоспособността. По оценки на германски индустриалци, именно евтината енергия беше гръбнакът на химическия гигант BASF и автопроизводителите във Волфсбург.

Но за САЩ подобен сценарий е кошмарен.

През последните три години американските компании за втечнен природен газ (LNG) като Cheniere Energy изградиха терминална инфраструктура и заеха европейския пазар на цени, надвишаващи неколкократно историческите нива на "Газпром". Отделно, администрацията във Вашингтон наложи митнически бариери и стимулира реиндустриализацията на собствената си територия чрез Закона за намаляване на inflaцията (IRA).

Така че, хипотетична "победа" за Украйна по европейския сценарий означава икономическо възраждане на ЕС — нещо, което Белият дом не може да си позволи.