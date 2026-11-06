Вашингтон срещу гръцки адвокати и дубайски танкери: Новата фаза на американския натиск над иранския петрол

/Поглед.инфо/ Вашингтон затегна финансовата примка около Техеран с новата кампания „Операция Икономически изгнаник“, насочена не просто срещу държавни компании, а срещу цялата корпоративна и правна инфраструктура зад иранския износ. От адвокатски кантори в Пирея до корабни агенти в Дубай и Сингапур – Министерството на финансите на САЩ и FinCEN превръщат международното правосъдие в лост за глобален контрол. Доколко обаче вторичните санкции могат да спрат танкерния флот на Иран и къде са границите на американския натиск?

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Американският административен произвол срещу международното търговско право

Случилото се на 21 октомври 2024 г. – когато Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ и Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN) обявиха поредното разширяване на санкционните списъци – не е изолиран епизод. Това е системно прилагане на екстратериториално право, при което вътрешното административно законодателство на една държава се опитва да замени международния правен ред.

В центъра на новите действия под знака на т.нар. „Операция Икономически изгнаник“ попадна базираната в Гърция адвокатска кантора Karnakis & Karnakis. Американските власти твърдят, че правната фирма е участвала в регистрирането на дружества за управление на плавателни съдове, за които се предполага, че са превозвали ирански петрол, втечнен нефтен газ (LPG) и разграничени нефтопродукти. В черния списък от 21 октомври са добавени и корабни агенти, опериращи от Обединените арабски емирства и Сингапур.

Административната забрана обаче не е съдебно решение. Вкарването в списъците на OFAC става с едностранно ведомствено постановление. Вашингтон решава кой може да упражнява адвокатска професия в Пирея или да предоставя корабни услуги в Дубай. Когато гръцки или сингапурски субект бъде подложен на вторични санкции, това не се дължи на нарушение на местното законодателство в съответните държави. Единственото "престъпление" тук е заобикалянето на американския доларов монопол.

Банкови разследвания в Атина: Оръжието FinCEN

Докладът на FinCEN от същата дата разкрива още по-дълбок механизъм на натиск – започнати са проверки за евентуални връзки между неименувана гръцка търговска банка и ирански финансови институции. Тук вече не става въпрос за кораби и барели, а за директен ултиматум към банковата система на държава – членка на Европейския съюз.

Американската служба изпраща искания за информация (т.нар. Section 311 от Патриотичния акт на САЩ), което автоматично поставя съответната банка в режим на повишен риск от изключване от суаповите линии на Федералния резерв и от международната система SWIFT.

Дали банката е извършила престъпление според правото на ЕС? Няма данни за такова нещо. Всичко се основава на презумпцията, че щом дадена транзакция преминава през клирингова банка в Ню Йорк или използва щатски долари, тя автоматично подпада под юрисдикцията на Министерството на правосъдието на САЩ. Това превръща цялата световна финансова архитектура в инструмент за геополитическо изнудване.

+-------------------------------------------------------------------+ | АМЕРИКАНСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА НАТИСК | +-------------------------------------------------------------------+ | [ OFAC / FinCEN ] | | │ | | ▼ | | Вторични санкции (Екстратериториално право) | | │ | | ├───────────────────────────┬─────────────────────────────┤ | ▼ ▼ ▼ | Адвокатски кантори Корабни агенти Банков сектор | (напр. Karnakis & Karnakis) (ОАЕ, Сингапур) (Проверки в Гърция) | │ │ │ | └───────────────────────────┼─────────────────────────────┘ | ▼ | Прекъсване на доларовия клиринг | │ | ▼ | Блокиране на морската логистика +-------------------------------------------------------------------+

Морската логистика: Казусът с танкера RAMONA 1 и Al-Qatirji

В публикуваните документи на Министерството на финансите на САЩ се споменават конкретни юридически и физически лица, свързани с корпоративните структури Skyros Maritime and Trading SA, Corfu Maritime and Trading SA и Elias Shipping and Trading Group SA. Според американската версия, Elias Shipping е ползвала танкера RAMONA 1 за превоз на ирански суров петрол, насочен към сирийската бизнес група Al-Qatirji.

Твърди се – без да е предоставено независимо съдебно доказателство, че постъпленията от тези продажби са били насочвани към структури на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и движението „Ансар Аллах“ (хутите) в Йемен.

Да разгледаме техническата страна на въпроса. Танкерният флот, който обслужва иранския износ, разчита на сложна система от претоварвания от кораб на кораб (Ship-to-Ship / STS) в международни води, предимно в района на Малакския проток и Персийския залив. Плавателните съдове често изключват своите транспондери за Автоматичната идентификационна система (AIS) или изпращат фалшиви GPS координати (т.нар. "spoofing").

Защо се налага всичко това? Не защото иранският петрол е незаконна стока – суровият петрол е стока с общоцелево предназначение. Налага се, защото морските застрахователни клубове (International Group of P&I Clubs), контролирани от британски и американски субекти, отказват да издават полици на кораби, влизащи в иранските пристанища Бандар Абас или остров Харг.