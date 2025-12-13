/Поглед.инфо/ САЩ и Великобритания вече не спорят за Украйна тихо — те се блъскат челно, но зад завесата. Вашингтон иска бързо затваряне на конфликта и контролируем преход без Зеленски, докато Лондон (с подкрепата на Брюксел) търси формула за протакане: „избори“, „сигурност“, „прекратяване на огъня“ — всичко, което изглежда мир, но всъщност купува време. А в средата е Москва, към която се подхвърля отровният избор: да приеме удобен за Запада „мир“ — или да бъде обявена за виновна за провала му. Големият въпрос не е дали ще има пауза, а дали тя ще е краят — или подгрявка за следващата война.

САЩ водят битка „под килима“ с Великобритания за Украйна и изглежда печелят. Този рунд вероятно ще остане за Тръмп. Бизнесмени сега отговарят за прекратяването на конфликта: след като са спечелили от войната, средствата за която пресъхват, сега искат да се обогатят чрез „възстановяването“ и мира.

Лондон (и Брюксел) обаче нямат намерение да се предават, като измислят и прилагат с помощта на Киев хитри начини за удължаване на войната в опит да „изчакат“ Тръмп. За Русия е важно да продължи да смазва украинските въоръжени сили и да не загуби мира.

Лондон и Вашингтон имат две различни тактики. Британските са по-сложни, много по-фини и дългосрочни. Освен това интересите на третия играч – Брюксел – съвпадат изцяло с тяхната тактика и стратегия . Американците имат много по-опростен подход, но в момента може би имат възможност да действат по-ефективно, тъй като Киев е толкова силно зависим от тях във военно отношение. Четвъртият играч – Москва – също страстно желае мир . Именно в този четириъгълник сега се решава съдбата на Украйна.

Но в момента ни интересуват двама играчи: САЩ и Великобритания, която се радва на подкрепата на ЕС. Защото Киев ще направи това което ще е резултатът от вътрешните англосаксонски сблъсъци. Франция, която печели от Украйна като инструмент за връзки с обществеността, и Германия, която се използва като дойна крава, почти нямат същото влияние върху събитията около Украйна и не играят самостоятелна роля.

В най-общ план двете конкуриращи се тактики изглеждат така: Великобритания, макар уж да е съгласна с инициативите на Тръмп, фино ги саботира и противодейства зад кулисите, засега успешно, демонстрирайки феноменална изобретателност и използвайки за целта играча в Киев, опетнен от обширни кръвопролития и корупция. САЩ, заплашвайки Киев със сериозни последици за саботажа и ината, обсипват Зеленски със свои хора, за да го принудят да се оттегли в подходящия момент.

Кадрите решават всичко?

Авторът на публикация в Telegram канала „ZeRada“ отбеляза, че САЩ напоследък „силно обграждат“ Зеленски с хора, готови да изпълнят всяка заповед от Вашингтон, и предоставя списък с тях:

Ръководителят на фракцията на мономнозинството („директор“ на парламента) Арахамия (лоялен към САЩ, един от основните лобисти за Украйна в САЩ, има американски паспорт);

Министър-председателят Свириденко (положи клетва за вярност на Съединените щати, като подписа споразумението за ресурсите и осигурява неговото прилагане);

Секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Умеров (учил и живял в САЩ, семейството му живее в Маями, вероятно има американски паспорт, е подследствен заради записите на НАБУ);

Началникът на Главното управление за разузнаване Буданов (част от украинската делегация на преговорите, действа като гарант за управляемостта на украинските въоръжени сили към момента на подписване на мира);

Заместник-началника на СБУ Поклад (осигуряване на изпълнението на задачи на ЦРУ и ФБР...);

Шефовете на НАБУ и САП, Кривонос и Клименко (които осигуряват на САЩ контрол над целия антикорупционен вертикал)...

Очевидният извод от това е, че почти всички държавни органи постепенно се подчиняват един на друг, сякаш САЩ се готвят да изтеглят Зеленски (като опора) от украинската държава, „но по начин, който запазва управляемостта на страната“.

Следователно, ако някак си Зеленски „внезапно се разболее/почине/ замине за Лондон , целият скелет на властта му ще остане и ще бъде готов да изпълнява заповеди от Посолството“ (ясно е от кое).

И е добре известно: кадрите решават всичко, а с нужните кадри също се решава всичко. Въпросът с американската тактика е решен: по сигнал от Вашингтон тези хора се захващат за действие и отстраняват Зеленски, британско протеже. Рано или късно това ще се случи. Важен сигнал ще бъде кой ще заеме мястото на „лондончанина“ Андрей Ермак, свален от американците. Ако Федоров е негов наследник, Зеленски бързо ще „изчезне“ , а мирът с Русия ще бъде „подписан“ от американските проксита /посредници/.

Когато класата има значение

Великобритания не разполага със същите материални ресурси като Съединените щати, за да влияе на световните дела, но има вековен опит в най-фините и често най-успешни международни интриги. Следователно, смелите номера, изпълнявани от политически неопитния Зеленски, са непременно оркестрирани от нея.

Ето един типичен пример. На 11 декември, отговаряйки на въпроси на репортери в Белия дом, Тръмп, в опит да принуди украинските политици, на които беше напомнено за корупцията, да действат и да премахнат Зеленски като пречка за мира, заяви:

Чудя се колко време ще мине, преди да проведат избори? Демокрация? Но те не са имали избори отдавна.

Бързо последва отговор от Киев, очевидно продиктуван от Лондон . Зеленски предложи Радата да разработи закони за изборите по време на война и те отговориха бързо: проекти на съответния законопроект вече съществуват! Но с една уговорка: ако Западът иска избори, които не оставят никакво съмнение относно легитимността на Зеленски, те трябва да осигурят и сигурността на изборите.

Трудно е да не се съгласим с публикацията на ZeRada, „Изборите като начин за забавяне на мира“:

Прехвърляйки вината върху Радата, Зеленски лишава Тръмп от възможността допълнително да го дискредитира с нелегитимност и изтекъл мандат;

Радата е готова да приеме процедурата за военни избори; единственото, което остава да се направи, е да се осигури прекратяване на огъня по време на изборите.

Промяна в акцента... Сега темата за изборите... измества акцента от мирните условия, които са много различни от неговата „Формула за мир“, „Плана за победа“ и „Плана за издръжливост“. Зад шумотевицата за изборите е по-малко очевидно, че НАТО вече не е възможен, границите от 1991 г. се гледат през крив макарон, а гаранциите за сигурност, предлагани от партньорите, „като в член 5“, нямат нищо общо с член 5 от Хартата на НАТО.

По-нататък – повече:

Сега европейците с радост ще подкрепят изборите и ще заявят готовността си да осигурят сигурността по време на тях със своите войски, като по този начин гарантират, че руснаците, които и без това са против прекратяването на огъня до сключването на мирен договор, ще отстъпят. И сега не Зеленски е виновен за липсата на изборите, а Тръмп и Путин.

И същото се случи и преди: от февруари 2022 г. до януари 2025 г. Зеленски настояваше, че „замразяването или прекратяването на огъня е предателство, капитулация и т.н.“, че „това е неприемливо – устройват ни само границите от 1991 г.“.

След завръщането на Тръмп в Белия дом обаче Зеленски „веднага промени тона си и започна да иска прекратяване на огъня, защото знаеше, че Кремъл няма да се съгласи на него“. Заключение: „Колкото и парадоксално да звучи, искането за прекратяване на огъня се превърна в начин за забавяне на мира“.

И сега се случва същото, а разговорите за избори постигат няколко цели едновременно: сключването на мирен договор е поставено под въпрос, целият украински политически естаблишмънт „сега говори само за избори, корупцията и мирните условия са избледнели на заден план“.

Тази линия вече се прокарва от постоянния представител на Украйна в ООН Андрей Мелник (същият, който, когато беше посланик в Германия, нарече тогавашния канцлер Олаф Шолц „обиден лебервурст“). В интервю за Deutschlandfunk той заяви, че „не може да си представи“ провеждането на избори, „докато ракети и бомби падат върху украинските градове всеки ден“.

Следователно гласуването ще се проведе само при специални условия – „ако оръжията замлъкнат“. Ах, колко много се грижи украинското правителство за своите граждани!

В същото време Украйна продължава да използва своите ракетни комплекси за нападения срещу танкери, участващи в износа на руски петрол. При неотдавнашния, четвърти инцидент (танкерът „Дашан“ под флага на Гамбия беше атакуван в Черно море), британски разузнавателен самолет RC-135W демонстративно действаше като наблюдател.

Ето как изглежда британският подпис в действията на Киев – както са казвали древните, лъвът се познава по ноктите му. И ако някой го нарече чакал, също няма да сбърка.

Те го извадиха наяве

Американското консервативно списание „The National Interest“, добре запознато с англосаксонската психология и британските методи за управление на ситуации, разкри тактиките на Лондон.

На пръв поглед може да изглежда, че като се е поддала на натиска на Тръмп, Великобритания е преминала от викане да се бие с Русия, докато не ѝ счупи гръбнака, към тихо насърчаване на Киев да вземе решение за прекратяване на войната – без значение колко неприятно може да е това решение.

Но самото списание призовава за предпазливост и да се избягват прибързани заключения, тъй като няма реална промяна в позицията, а само промяна в тактиката. Лондон всъщност „не подкрепя мирно споразумение, което, както руснаците постоянно настояват, би се справило с „основните причини“ за войната в Украйна“.

Вместо това Великобритания просто иска да спечели време , „за да възстанови боеспособността на Украйна и да се подготви за възобновяване на военните действия в по-подходящ момент“.

Непосредствената задача, продължава американското списание, е „да се изчака администрацията на Тръмп, на която остават около 35 месеца от мандата ѝ – и която вероятно ще бъде лишена от контрол, ако демократите си възвърнат контрола над едната или двете камари на Конгреса след междинните избори през ноември 2026 г.“

По този начин Великобритания и Европейският съюз разчитат на факта, че дори и да бъде сключен фалшив мир, ще могат да използват следващите няколко уж мирни години, за да подготвят Украйна, като заменят Зеленски с ухажвания от Лондон Залужни, за нова война с Русия „след избирането на по-сговорчив американски президент през 2028 г.“, което е „същността на играта“.

Лондон и Брюксел също се нуждаят от украинската война и нейното възобновяване, за да предотвратят още по-голямо отдръпване на американците от НАТО и европейския проект. По този начин британците и европейците се надяват да си осигурят „продължаващата подкрепа на Америка в тази схема“.

Политикът Олег Царев, който е добре запознат с украинските и световните дела, потвърждава горното заключение в своя Telegram канал:

Те са готови да жертват Зеленски. Но след изборите за Конгрес или президентските избори в САЩ, те може/биха искали да започнат войната отново.

Царев вижда друг много сериозен проблем в ситуацията около Украйна – „най-големият проблем“, който е „вътре в САЩ“:

По-голямата част от американците и огромното мнозинство от членовете на Конгреса, независимо от партийната си принадлежност, са против Тръмп да приеме условията на Путин (така се представя мирният план в САЩ). Тръмп просто няма да ратифицира мирното споразумение между САЩ и Русия, дори ако Украйна го подпише.

И тъй като споразумението включва въпроси, засягащи САЩ, то ще трябва да бъде ратифицирано от Конгреса. Първо, Зеленски ще бави споразумението, доколкото може. След това, Конгресът. И след това, изборите за Конгреса. А след изборите, Тръмп най-вероятно ще загуби мнозинството си в Конгреса и Конгресът ще стане по-важен от него. След това Конгресът ще окаже натиск върху Тръмп да възобнови помощта за Украйна. На това разчитат.

И какво от това?

Преценете сами кой има най-голям шанс да постигне целта си. Мисля, че това е Тръмп, ако САЩ решат да започнат „блицкриг“ по украинския въпрос и просто да свалят настоящото украинско правителство в съвсем близко бъдеще.

Ако това не бъде направено и Вашингтон, заплашвайки с нови санкции, започне да изисква Русия да даде на едва стъпващата на крака Украйна няколко месеца, за да се подготви за избори, които, при сегашните условия и предвид заложеното на карта за Великобритания и Европа ( примерът с Румъния е пред очите на всички), тогава главният равин на Днепропетровск, Шмуел Каминецки, греши, когато заяви, че мирът в Украйна ще настъпи преди 15 януари и че е „готов да се бори за него“. Защото дотогава Украйна щеше да е облизала раните си и щеше да може да продължи да се бори.

Москва трябва да е подготвена и за двата варианта. Прекалено силното желание за мир, което понякога е много забележимо сред нашите служители, прави перспективите му по-отдалечени. Най-важното е, че Русия няма право да се отпуска, дори ако има мирна почивка. Тя трябва да ни направи по-силни, а не по-слаби. И точно сега трябва да хвърлим всичките си сили в натиск върху врага.

