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Свят

Вашингтон свива ученията край Корейския полуостров, а Сеул отваря вратата за преговори с Пхенян

/Поглед.инфо/ По публикация в руския печат с допълнителен авторски анализ на редактиращия екип. Външнополитическата динамика около Корейския полуостров навлиза в нов етап. Натрупването на критична маса от руско-севернокорейски споразумения и засиленият военен капацитет на Пхенян принуждават Вашингтон и Сеул да търсят алтернативни канали за деескалация. Според редица експерти повратната точка е свързана с промяната в стратегическия баланс на силите в Източна Азия, където твърдата линия спрямо КНДР вече носи по-големи рискове отколкото ползи за западните съюзници.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 9774 прочитания
Вашингтон свива ученията край Корейския полуостров, а Сеул отваря вратата за преговори с Пхенян
Източник: @ Екатерина Щукина/ПУЛ/ТАСС
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Новата реалност на Корейския полуостров: Ким Чен Ун диктува правилата

Административното отстъпление на Вашингтон вече е факт, макар и опаковано в реторика за пестене на бюджетни средства. Решението на американското командване да съкрати мащаба на традиционните маневри край корейските брегове – провеждани обикновено в края на лятото – не е просто жест на добра воля. То е директно признание за променената тактическа обстановка.

Доналд Тръмп неколкократно заяви, че тези учения са скъпи и провокативни спрямо страна, която по думите му е демонстрирала уважение по време на неговия първи мандат. Но зад тези изявления стоят съвсем сухи военни сметки. Сключването на Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Москва и Пхенян през 2024 г., съдържащ клауза за взаимна военна помощ съгласно член 51 от Устава на ООН, измени радикално архитектурата на сигурността в Североизточна Азия.

Пхенян вече не е изолиран режим, действащ в пълна автономия. Севернокорейската армия придоби пряк достъп до съвременни технологии за сателитно наблюдение, ракетно гориво и евентуално модернизация на системите за насочване на балистичните си ракети от серията Hwasong. За Пентагона това означава, че всяка демонстрация на сила в близост до 38-я паралел вече съдържа пряк риск от неконтролируема ескалация, в която влизат в сила международни задължения на голяма ядрена сила.

Дипломатическата офанзива на Сеул и наследените капани

Южнокорейският президент Ли Дже-мьонг лансира инициатива за окончателно официално прекратяване на състоянието на война, което формално продължава от подписването на примирието в Пханмунджом през юли 1953 г. В речта си по случай Деня на освобождението от японска колониална власт той очерта рамка, базирана на три основни стълба:

  • Пълно зачитане на държавното устройство и политическата система на КНДР без опити за външна смяна на режима.
  • Отказ от концепцията за обединение чрез "поглъщане" на Северна Корея от Южна.
  • Прекратяване на всякакви провокативни действия по границата – включително пускането на пропагандни балони и високоговорителни излъчвания.

Тази позиция на Сеул изглежда като съществен завой спрямо ястребовата линия на предишни администрации. В доктрината "Ли" се разпознава опит за връщане към логиката на промишления комплекс Кесон и туристическите маршрути в планината Кумбанг (Диамантената планина), които функционираха в периода на "слънчевата политика".

Но тук сметките отново се сблъскват с реалността. В същото изложение южнокорейското ръководство вкара условие за преговори относно "ограничаване на ядрения потенциал" на Пхенян. За Ким Чен Ун това изискване е пълна червена линия.

Твърди се, че Пхенян разполага с арсенал от няколко десетки бойни глави (според различни оценки на Стокхолмския институт SIPRI техният брой варира между 50 и 90 единици). След събитията в Близкия изток и съдбата на държави, които се отказаха от своите военни програми срещу хартиени гаранции, севернокорейското ръководство възприема ядрения щит като единствената реална застраховка за съществуването си. Затова и предложенията на Сеул засега остават без официален отговор от северна страна. Пхенян чака пълното премахване на ядрената тема от дневния ред.

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