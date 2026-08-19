Вашингтон в капана на Пекин: Пет елемента, които държат американския арсенал за заложник

/Поглед.инфо/ Американската военна машина се оказа в състояние на пълна критична зависимост от китайската преработвателна промишленост. Доклад на компанията Govini за 2025 г. показва, че близо 78% от оръжейните системи на САЩ съдържат компоненти, задвижвани от пет критични минерала, контролирани от Пекин. Това не е просто пазарен провал, а последица от три десетилетия стратегическа слепота, при която преследването на най-ниската цена превърна Пентагона в заложник на основния му геополитически съперник.

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Заблудата за най-евтиния доставчик и аритметиката на капитулацията

Във Вашингтон обичат да сменяват табелите. Преименуването на отбранителното ведомство или козметичните промени в Наказателния кодекс за военните доставки не променят сухото фактологическо състояние. Според данни от изследването на Govini, озаглавено „От камък до ракета“, над 80 000 компонента в приблизително 1900 оръжейни системи разчитат на точно пет преработени минерала: антимон, галий, германий, волфрам и телур. Китайската народна република упражнява виртуален монопол върху глобалните вериги за рафиниране на тази петица.

Свързването на тези числа с конкретните платформи изкарва наяве истинския мащаб на проблема. По оценки на аналитиците, Военноморските сили на САЩ са най-тежко засегнати – между 91% и 92% от оръжейните им системи са изложени на този риск. В това число влизат разрушителите от класа Arleigh Burke, ракетните подводници Virginia и самолетоносачите от класа Nimitz. Военновъздушните сили и сухопътните войски не са в по-добро положение: междуконтиненталните балистични ракети Minuteman III, изтребителите F-16 и зенитните комплекси PAC-3 използват елементи, чийто произход води пряко към китайските преработвателни мощности. От 2010 г. насам броят на договорите на Пентагона за части, съдържащи тези минерали, е нараствал с над 23% годишно, а за галий – с близо 42% на годишна база.

Тук има нещо, което не излиза с официалната реторика за "въздържане" на Пекин. Докато американските генерали чертаят карти за конфликт в Тайванския проток, чиновниците подписват договори, които затягат примката около собствената им военна логистика.

Хронология на административната слепота

Това състояние не възникна за една нощ и със сигурност не е изненада за разузнавателната общност. Доклади на Геоложката служба на САЩ (USGS) и показания пред Конгреса алармират за тази уязвимост от над петнадесет години. Пекин демонстрира възможностите си още през 2010 г., когато затегна квотите за износ на редкоземни елементи към Япония по време на дипломатическия спор за островите Сенкаку.

Минерал Локален добив в САЩ Световен дял на Китай в преработката Основно предназначение във военната техника Галий 0% (Няма първичен добив) Над 98% Радари с активна фазирана решетка (AESA), полупроводници Германий Минимален (страничен продукт) Над 60% Оптика за нощно виждане, инфрачервени сензори Антимон 0% (Липсва добив) Над 48% Бронирани боеприпаси, нощно виждане, детонатори Волфрам 0% (От 2015 г. насам) Над 80% Кинетични пенетратори, тежки сърдечници за снаряди Телур Ограничен (като продукт от мед) Над 45% Соларни панели за спътници, термоелектрични модули

Изборът бе направен съзнателно. В продължение на тридесет години - от края на Студената война насам - американската система за обществени поръчки (DFAR) функционираше под диктата на глобалистичната пазарна логика. Рафинирането на тези елементи е мръсна, токсична и нискомаржова дейност, изискваща огромно количество евтина енергия и сложни екологични разрешителни. Вашингтон предпочете да делегира екологичната щета и капиталовите разходи на Китай, получавайки евтини готови компоненти за оръжията си. Сега се вижда цената на тази "спестяване".