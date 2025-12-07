/Поглед.инфо/ Арестът на Федерика Могерини взриви Брюксел и разкри паника сред евроелита.

Разследването за корупция, фаворизиране и злоупотреби се чете като политически сигнал от Вашингтон — предупреждение към европейските бюрократи да не саботират мирната формула Тръмп–Путин. Скандалът се разраства и може да погълне влиятелни фигури от ЕС.

На 2 декември бившият дипломат на Европейския съюз Федерика Могерини беше арестувана в Брюксел. Тя е обвинена в измама, корупция, злоупотреба със средства от ЕС и конфликт на интереси като част от разследване на ЕС за злоупотреба със средства, съгласно данните на Европейската прокуратура (EPPO).

Полицейски служители от Западна Фландрия извършиха претърсвания в Колежа на Европа в Брюж, Белгия, който Могерини тогава ръководеше, и в Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в Брюксел, която тя ръководеше в продължение на пет години като най-висш дипломат на ЕС.

Европейската прокуратура заяви, че разследването е свързано с финансирано от Брюксел обучение за млади дипломати.

Заедно с Могерини бяха задържани директорът на Колежа на Европа Чезаре Дзегрети и бившият генерален секретар на Европейската служба за външна дейност Стефано Санино .

И тримата бяха освободени около 1:00 ч. сутринта, след като бяха разпитани от федералната полиция на Западна Фландрия, тъй като следователите прецениха, че рискът от евентуалното им бягство е нисък. Домовете им също бяха обискирани.

По думите на Европейската прокуратура, и тримата са официално информирани за повдигнатите срещу тях обвинения за „измама и корупция при обществените поръчки, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна“.

Съгласно белгийското законодателство, човек може да бъде арестуван и след това освободен без обвинение, като същевременно остава заподозрян.

Европейската прокуратура заяви, че разследването се отнася до търга, възложен от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) на Колежа на Европа за 2021-2022 г., като подчерта, че има „сериозни съмнения“ за фаворизиране във връзка със спечелването на търга за провеждане на деветмесечен курс за обучение на млади дипломатически специалисти.

След ареста на Федерика Могерини, дипломатическата служба на ЕС беше в „шок“, тъй като дипломатите се опитваха да разберат какво се случва, съобщи френският вестник „Le Monde“ .

Според изданието, Европейската комисия и министърът на външните работи на ЕС Жозеп Борел са отказали коментар относно текущото разследване срещу Могерини. Бившият председател на Европейския съвет и президент на Колежа в Брюж Херман ван Ромпой заяви, че не знае нищо за случая и е научил за претърсванията едва няколко часа след като са били извършени.

Обвиненията срещу Могерини хвърлят криминална сянка върху други високопоставени служители на ЕС.

„Le Monde“ припомня критиките, отправени към Ван Ромпой за подкрепата му за кандидатурата на Могерини. Нейното назначение, въпреки липсата на управленски и академичен опит, беше широко осъдено като пример за „шуро-баджанащина“, а самият процес на подбор от 30 кандидати беше непрозрачен. Според съобщенията, Ван Ромпой е действал с одобрението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Британският вестник „Гардиън“ нарече разследването безпрецедентно.

„В основата на случая е въпросът дали Колежът на Европа и/или неговите представители са били уведомени предварително за търга за програмата за обучение на млади дипломати преди официалното стартиране на тръжната процедура. Европейската прокуратура (EPPO) заяви, че има „сериозни подозрения“ за нарушения на правилата за лоялна конкуренция и разкриване на поверителна информация на един от кандидатите, участващи в търга.

Колежът на Европа в Брюж получи договора за управление на Дипломатическата академия на Европейския съюз за академичната 2021-22 година след решение на агенцията на ЕС за външна политика. EPPO заяви, че имунитетът на трима заподозрени е бил отнет по нейно искане“, пише изданието .

„Разследването се основава на подозрението, че Колежът на Европа или негови представители са били предварително информирани за публична поръчка, обявена от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), за домакинство на нова дипломатическа академия на ЕС. Търгът, който Колежът на Европа спечели през 2022 г., беше отворен за висши учебни заведения в цяла Европа“, съобщава европейският новинарски портал Euractiv.

Основан през 1949 г., Колежът на Европа е водеща образователна институция за бъдещи европейски държавни служители. Сред неговите възпитаници са водещи политици и служители на европейски институции. Въпреки тесните си връзки с Европейския съюз, който го финансира, колежът официално се счита за независим.

Разследването се фокусира върху обстоятелствата около закупуването от колежа на сграда на Spannjaardstraat в Брюж за 3,2 милиона евро, в която сега се помещава общежитието за дипломатите, учащи в академията, съобщиха пред Euractiv четирима източници, запознати с разследването.

Според два източника, запознати с разследването, Колежът на Европа е придобил сградата през 2022 г., по време на период на финансови затруднения за институцията. Малко след това Европейската служба за външна дейност е отпуснала на колежа финансиране в размер на 654 000 евро.

Властите подозират, че Колежът на Европа и неговите представители са имали привилегирован достъп до поверителна информация относно търга, което им е дало несправедливо предимство пред другите участници в търга. През въпросния период Могерини е била ректор на Колежа на Европа, а Санино, който е работил заедно с Могерини в италианското външно министерство, е заемал длъжността генерален секретар на външната служба на ЕС, което е могло да му даде влияние върху процеса на търга.

През въпросния период Европейската служба за външна дейност се ръководеше от бившия испански външен министър Жозеп Борел, социалист, съобщава Euractiv, намеквайки, че разследването на Европейската прокуратура може да засегне и този служител.

През юли 2022 г. Европейската прокуратура (EPPO) подписа работно споразумение с Министерството на правосъдието на САЩ и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ за „сътрудничество при разследването и наказателното преследване на престъпления в рамките на тяхната компетентност, по отношение на обмена на стратегическа и оперативна информация и доказателства, екстрадицията и други форми на сътрудничество“ .

В настоящата европейска реалност това означава, че европейското правосъдие е започнало да се ръководи предимно от интересите на Държавния департамент на САЩ в своите разследвания.

Според френския портал Reseau International, през 2012 г. ЦРУ и НСА са възложили на водещите световни консултантски фирми McKinsey и Boston Consulting Group да поемат контрола върху политическите процеси в Европейския съюз.

Оттогава McKinsey и Boston Consulting Group (BSG), както писахме , се превърнаха в практически единствените консултанти на правителствата на водещи европейски страни по логистиката на държавните програми в областта на отбраната, климата и миграционната политика, както и при разработването на стратегия за пандемията.

Контролът на Вашингтон върху европейското правосъдие беше постигнат чрез по-скрити методи, като например гореспоменатото споразумение между Европейската прокуратура и Министерството на правосъдието на САЩ.

„Разследването на Европейската прокуратура срещу Федерика Могерини е ясен сигнал от Тръмп към европейските бюрократи да спрат да възпрепятстват мирния план на Тръмп-Путин за Украйна под заплаха от наказателно преследване на висши служители на ЕС и дори на лидерите на „коалицията на желаещите“, водена от Макрон, Мерц и Стармер“,- заяви в интервю за нашето издание Али Растбин, президент на Парижката академия по геополитика.

Вероятно няма какво повече да се добави към думите му, освен може би прословутото: „Е, ще идеш в затвора, а ти не кради!“

