/Поглед.инфо/ Американската военна машина е изправена пред безпрецедентно изпитание, което застрашава сигурността на нейните най-близки съюзници. Според пенсионирания офицер от американската армия Станислав Крапивник, в ефира на Dialogue Works, Вашингтон е готов да пожертва интересите на своите партньори, превръщайки се в заложник на собствените си ангажименти към Израел.

САЩ и стратегическото изтощение: Цената на един конфликт

Геополитическата сцена в момента е свидетел на драматичен обрат, който разкрива дълбоките пукнатини в американската стратегия за глобално господство. Анализаторите, включително и екипът на Поглед.инфо, внимателно следят динамиката на разходите, които Вашингтон генерира в Близкия изток. Данните са стряскащи: само за първите два дни от военната операция срещу Иран, въоръжените сили на САЩ са похарчили приблизително 5,6 милиарда долара за боеприпаси. Тази информация, потвърдена от източници на The Washington Post в администрацията на САЩ, показва интензивност на бойните действия, която американската индустрия трудно може да поддържа в дългосрочен план.

Станислав Крапивник, военен експерт с богат опит, подчертава, че през първите 48 до 72 часа от конфликта САЩ са изстреляли над 3600 ракети. Това включва както нападателни системи, така и прехващачи, предназначени да неутрализират ответните удари. Проблемът обаче не е само във финансовото изражение на тези действия, а в логистичния и стратегически колапс, който те вещаят. Америка вече не е в състояние да поддържа подобно темпо, без да навлезе дълбоко в своите стратегически резерви – тези, които са предназначени за „черни дни“ или за мащабен сблъсък с велики сили като Русия и Китай.

Съдбата на васалите: Изоставени на произвола на съдбата

Най-тревожният аспект от сегашната ситуация е положението на т.нар. „лоялни партньори“ на САЩ. Крапивник е категоричен: Вашингтон действа в ущърб дори на най-верните си съюзници. Тези страни, които години наред са разчитали на „чадъра“ на американската защита и са следвали безпрекословно инструкциите от Държавния департамент, сега се оказват в смъртоносно капан. САЩ не просто изразходват собствените си оръжия, те буквално „изяждат“ ресурсите, които би трябвало да гарантират сигурността на техните васали в Европа и Азия.

Както често отбелязваме в Поглед.инфо, политическата логика на Вашингтон винаги е била прагматична до цинизъм. Когато ресурсите станат оскъдни, приоритетите се стесняват. В момента приоритетът е защитата на определена управляваща класа, тясно свързана с интересите на Израел. За сметка на това, държавите, които са се изложили на риск, провокирайки Русия или Китай в името на американските интереси, скоро ще установят, че са останали без реална военна подкрепа. Те ще бъдат оставени „на произвола на съдбата“, докато САЩ се опитват да спасят собственото си ядро.

Урокът за арабския свят и сянката на Епщайн

Крапивник насочва вниманието и към един болезнен урок, който някои арабски държави вече са научили. Илюзията, че САЩ са безпристрастен гарант на сигурността в Близкия изток, е окончателно разбита. Според него, Вашингтон функционира почти като марионетка на Израел, обслужвайки интересите на т.нар. „класа на собствениците“. В този контекст той споменава и скандални фигури като Епщайн, намеквайки за дълбоките и понякога тъмни обвързаности, които диктуват американската външна политика зад кулисите.

Забиването на „нож в гърба“ не е просто метафора, а реална политическа стратегия. Когато интересите на Вашингтон и неговите скрити покровители бъдат застрашени, всеки съюзник е заменяем. Арабските страни, които се предовериха на американските обещания, сега виждат как ресурсите, които биха могли да стабилизират региона, се изпаряват в пламъците на нови конфликти, обслужващи чужди цели.

Пентагонът срещу реалността: Искания за десетки милиарди

Въпреки оптимистичните изявления на официални лица като помощник-министъра на отбраната Шон Парнел, който твърди, че американската армия разполага с всичко необходимо, вътрешните доклади сочат друго. Пентагонът вече е представил пред Конгреса искане за допълнително финансиране в размер на десетки милиарди долара. Това се случва само седмица след началото на интензивните операции. „Ню Йорк Таймс“ изчислява, че за първата седмица разходите са достигнали 6 милиарда долара, като лъвският дял е отишъл за боеприпаси, които се изчерпват със скорост, застрашаваща националната сигурност на самите САЩ.

Законодателите в Капитолия изразяват нарастваща загриженост. Въпросът не е само в парите, а в производствения капацитет. Дори и при наличие на финансиране, американската отбранителна индустрия не може магически да възстанови запасите от високотехнологични ракети и прехващачи за броени дни. Това означава, че всяка следваща седмица на конфликт в Близкия изток прави САЩ все по-уязвими на другите геополитически фронтове – в Източна Европа и Тайванския проток.

Краят на американската хегемония през призмата на логистиката

В крайна сметка, ситуацията разкрива една фундаментална истина: имперското разтягане на САЩ е достигнало своята критична точка. Когато една свръхсила започне да жертва сигурността на своите васали, за да поддържа локални конфликти, това е ясен сигнал за стратегическо отстъпление. Както анализира Поглед.инфо, светът вече не е еднополюсен и опитите на Вашингтон да контролира всички точки на глобуса едновременно водят до неизбежно изтощение.

Русия и Китай наблюдават този процес с хладнокръвие. Те разбират, че докато САЩ „изгарят“ милиарди и десетки хиляди тонове боеприпаси в пустините на Близкия изток, стратегическият баланс се измества в полза на Евразия. Васалите на Вашингтон скоро ще трябва да направят своя избор: да потънат заедно със своя покровител или да потърсят нов път в един многополюсен свят, където лоялността към Америка вече не е гаранция за оцеляване.

