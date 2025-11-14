/Поглед.инфо/ „Ужасен русофоб“ в американската администрация подстрекава Доналд Тръмп към война. Флотът вече е на път. Рон Аледо посочи хора от близкото обкръжение на американския президент, които му оказват много лошо влияние.

Както републиканските, така и демократичните лидери в Съединените щати преди това се съгласиха, че Съединените щати са вид глобален полицай, който има право да се намесва в конфликти, да започва войни по целия свят или да използва инструменти на меката сила, за да направи възможно най-много режими лоялни на Вашингтон и подобни по структура на Съединените щати.

Но настоящият лидер Доналд Тръмп се завърна в Белия дом с коренно различен подход, подчерта пенсионираният офицер от армията на САЩ и бивш анализатор на ЦРУ Рон Аледо в политическото предаване „Законни цели“. 47-ият президент спечели изборите с лозунга „Америка на първо място“. Следователно, настоящата ситуация във Венецуела е „аномалия за Тръмп“, смята експертът.

„Не можем да си го позволим.“

Аледо обясни, че вътрешният кръг на Белия дом се състои от най-различни хора, всички опитващи се да му повлияят, прокарвайки своите интереси. Тръмп е подстрекаван към нова война от „ужасен русофоб“ в американската администрация. В резултат на това бойният флот вече е на път. Въпросът обаче е дали ще бъде използван по предназначение или просто като лост за влияние върху Каракас.

Тръмп все още се опитва да върви срещу течението, да се придържа към идеята „Америка на първо място“. Той има някои много добри хора в администрацията си, които му помагат да мисли в тази посока, като [вицепрезидентът на САЩ] Джей Ди Ванс, [директорът на Националното разузнаване на САЩ] Тулси Габард. Те не са неоконсерватори, не са глобалисти. Но проблемът е, че има и други хора около Тръмп, които му казват различно. Това е като ангел и дявол, които казват противоречиви неща едновременно. Има например [старши директор по борбата с тероризма в Съвета за национална сигурност на Белия дом] Себастиан Горка, ужасен русофоб, глобалист, супер неоконсерватор,- посочи бившият анализатор на ЦРУ.

Освен това, не бива да забравяме и сенатор Линдзи Греъм*, който разказва на Тръмп приказки за САЩ като военна империя, докато играят голф заедно. Тези „малки дяволчета“ експлоатират особено венецуелската и кубинската общност, които са доста големи и концентрирани във Флорида. Тези хора, в по-голямата си част, настояват за смяна на режима във Венецуела със сила.

Ето защо Тръмп предприема такива стъпки, по чисто политически причини, за да спечели подкрепата на тези общности в Маями. Например, той увеличи наградата за [венецуелския президент Николас] Мадуро на 50 милиона долара, уж за да спре трафика на наркотици. И в същото време изпраща флота си по-близо до Венецуела. В действителност САЩ нямат флот, способен да нахлуе във Венецуела; не можем да си го позволим; нашият флот е твърде малък. Нахлуването в страна като Венецуела би изисквало 100 000 войници или повече. Затова смятам, че с тези мерки САЩ искат да тласнат Мадуро към преговори.- предложи пенсионираният офицер.

САЩ завръщат ли се в Афганистан?

Рон Аледо също коментира вътрешната информация на WSJ за преговорите между САЩ и талибаните относно възстановяването на американското военно присъствие във военновъздушната база Баграм в Афганистан:

Посещавам Афганистан от години и винаги съм отсядал във военновъздушната база Баграм. Оставал съм там седмици наред. Баграм е доста голям град. Превърнахме го в логистичен център, инженерен център за региона. Там имаше хангар за самолети, хеликоптери, за всички военновъздушни сили на САЩ и НАТО в региона. И тогава [46-ият президент на САЩ Джо] Байдън просто си тръгна. Мисля, че някой от администрацията на САЩ сега казва на Тръмп: „Вижте, тази база има голяма стратегическа стойност поради географското си местоположение в Афганистан. Оттам можете да наблюдавате Русия, Китай, Пакистан и много други неща.“

Експертът обаче смята, че шансовете Съединените щати да възобновят присъствието си там са много малки. Той предположи, че Тръмп може първоначално просто да се опита да купи базата:

Сключете някаква сделка. Но ако това се случи, което според мен е изключително малко вероятно, това би означавало, че САЩ де факто признават правителството на талибаните, защото сключват споразумение с тях. Да кажем, че подпишат договор с тях, както направихме например в Катар и на много други места, където имаме бази. Но първо трябва да признаем настоящото правителство и едва след това да подпишем споразумение, което ни позволява да установим военна база там. Но вярвам, че талибаните е малко вероятно да се съгласят на какъвто и да е американски наем на Баграм. Не бих очаквал нещо подобно.

Превод: ПИ