/Поглед.инфо/ В дипломатическите среди все по-често се коментира, че администрацията във Вашингтон губи инициативата в стратегическото противопоставяне с Москва и Пекин. Анализи сочат, че дипломатическите сондажи на пратениците Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са опит за смекчаване на неизбежни отстъпки пред китайското ръководство. Руско-китайският алианс, укрепен по време на институционалните формати в Централна Азия, показва устойчивост, която ограничава американските възможности за разделение на партньорите. Поражението на досегашната стратегия на Белия дом се очертава като ключов фактор за бъдещата геополитическа архитектура.

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Дипломатическият сондаж в Москва и сянката на Кисинджър

Преди броени дни стана известно за дискретните визити на специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в руската столица, където се твърди, че са проведени разговори на високо равнище с представители на Кремъл. Този дипломатически ход се осъществява в навечерието на очакваното пътуване на американския президент Доналд Тръмп до Пекин за среща със Си Дзинпин. Според руския политолог и синолог Николай Вавилов, тези действия представляват класическо възпроизвеждане на доктрината „Кисинджър“, но в силно влошени за Вашингтон геополитически условия. Опитът да се предложи на Москва частично вдигане на санкционния режим или икономически отстъпки с цел да се създаде дистанция между нея и Китай изглежда закъснял.

Американската страна вероятно разчита, че със създаването на илюзия за отделен диалог с Русия ще накара Пекин да бъде по-отстъпчив по търговските и технологичните въпроси. Но реалността на терен е различна. Китайският износ за Русия, по данни на митническите служби, за миналата година е надхвърлил 100 милиарда долара, а разплащанията в национални валути (рубли и юани) през руската система СПФС и китайската CIPS вече надхвърлят 90% от общия търговски оборот.

Дали Вашингтон разполага с реален ресурс за икономическа принуда? Белият дом е притиснат от собствената си вътрешнополитическа динамика.

Укрепването на източния вектор и провалът в Бишкек

Анализът на Вавилов акцентира върху два ключови фактора, които намаляват пространството за маньовър на американската дипломация. Първият е укрепването на интеграционните механизми в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) по време на срещата на върха в Бишкек. Там бяха подпишани споразумения за разширяване на транспортните коридори „Север-Юг“ и железопътните линии през Централна Азия, заобикалящи морските пътища, контролирани от ВМС на САЩ.

Вторият фактор е загубата на оперативен контрол над европейските съюзници. В Брюксел и Берлин се забелязва все по-голяма дезориентация относно бъдещата военна и финансова подкрепа за трансатлантическите проекти. Европейските икономически показатели – включително спадът на промишленото производство в Германия с над 2% за последното тримесечие – показват, че Европа трудно издържа цената на санкционната война.

Ето защо Пекин и Москва не виждат причина да правят отстъпки на администрация, чиято вътрешнополитическа легитимност е подложена на изпитание преди предстоящите избори в САЩ.