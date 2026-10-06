Въздържането на 33 милиона гласоподаватели отваря пътя на десницата в Бразилия

/Поглед.инфо/ Резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, провел се на 4 октомври 2026 г., показаха сериозна промяна в политическите нагласи на най-голямата латиноамериканска държава. Консервативният сенатор Флавио Болсонаро надделя над настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва, изпращайки надпреварата към балотаж на 25 октомври. Този избор надхвърля рамките на вътрешните борби – той засяга бъдещето на БРИКС, глобалната дедоларизация и стратегическата архитектура на Глобалния Юг.

По публикация на Геворг Мирзаян. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Аритметиката на първия тур: Когато пасивността определя фаворита

Официалните данни от ЦИК на Бразилия (Tribunal Superior Eleitoral) след преброяването на гласовете от 4 октомври 2026 г. фиксираха преднина за кандидатурата на Флавио Болсонаро. Сенаторът и син на бившия президент Жаир Болсонаро събра 47% от гласовете, докато настоящият държавен глава Луис Инасио Лула да Силва остана с 43%. Останалите 10% се разпределиха между другите 11 кандидати в бюлетината. За задължително гласуване по закон, данните за избирателната активност показват сериозен вот на недоверие към политическата система.

+-------------------------------------------------------------------------+ | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ТУР (4 ОКТОМВРИ 2026) | +-------------------------------------------------------------------------+ | Кандидат | Партия / Коалиция | Дял гласове | +------------------------------+-------------------------+----------------+ | Флавио Болсонаро | Либерална партия (PL) | ~47% | | Луис Инасио Лула да Силва | Работническа партия (PT)| ~43% | | Други 11 кандидати | Различни | ~10% | +------------------------------+-------------------------+----------------+ | Пасивни избиратели (негласували/невалидни) | ~33 млн. души | +-------------------------------------------------------------------------+

Близо 33 милиона регистрирани гласоподаватели изобщо не се появиха пред урните. В условията на задължително гласуване това не е просто мързел – това е съзнателен отказ от подкрепа за статуквото. В Бразилия глобите за негласуване са символични, но административните спънки (блокиране на банкови сметки или паспорти при системно неявяване) обикновено карат хората да гласуват. Когато една трета от електората приема риска от санкции, за да си остане у дома, това показва пълна изчерпаност на модела "Лула".

Случилото се на парламентарния вот, съвпаднал с първия тур, затвори цикъла. Либералната партия (PL) на Болсонаро взе мнозинство както в Камарата на представителите (Câmara dos Deputados), така и в Сената (Senado Federal). Дори Лула по някакво чудо да обърне резултата на 25 октомври, той ще се събуди с напълно враждебен Конгрес в Бразилия. Законодателната власт вече е в ръцете на десницата.

Десният електорат се оказа мобилизиран, организиран през мрежа от протестантски (петдесетнически) църкви и агроиндустриалното лоби (така наречения сектор "Boi, Bĺблия и Bala" - говедовъдство, Библия и куршум). Левицата от своя страна не предложи нищо ново, освен претоплени социални програми, финансирани чрез бюджетен дефицит.

Ножицата се разтваря.

Съдебната война и криминализацията на бразилската политика

За да се разбере генезисът на този сблъсък, трябва да се върне лентата назад. Бразилската политика от десетилетие се движи в омагьосан кръг от затворнически присъди, анулирани дела и отмъщение чрез съдебната система (lawfare). Това вече не е класическа демокрация, а институционална война, в която Федералният върховен съд (STF) играе ролята на политически арбитър.

[2017-2019] [2021-2022] [2023-2026] Операция "Лава Жато" Отмяна на присъдите Щурм на сградите Лула е осъден за корупция ---> STF възстановява правата ---> Болсонаро-старши е и лишен от право на вот на Лула; спечелва вота осъден и под арест

През 2017 г. съдия Сержио Моро осъди Лула да Силва по мащабното разследване за корупция "Лава Жато" (Автомивка), свързано с държавния нефтен гигант Petrobras. Това отстрани Лула от президентската надпревара през 2018 г. и отвори пътя на Жаир Болсонаро към властта. Година по-късно Моро стана министър на правосъдието в правителството на Болсонаро – детайл, който говори достатъчно за "независимостта" на процеса.

През 2021 г. Върховният съд изведнъж откри процедурни нарушения в делата срещу Лула, анулира присъдите му и му върна политическите права. Това му позволи да спечели с минимална преднина изборите през октомври 2022 г. Последваха събитията от 8 януари 2023 г., когато поддръжници на Болсонаро щурмуваха сградите на Конгреса, Президентството и Върховния съд в Бразилия.

Реакцията бе бърза. Висшият изборна съд (TSE) лиши Жаир Болсонаро от правото да се кандидатира за публични длъжности до 2030 г. Последваха обвинения в опит за държавен преврат, домашен арест и пълна забрана за ползване на социални мрежи.

Тъкмо тук на сцената излиза Флавио Болсонаро. Като старши син, той пое щафетата с една основна и ясно формулирана цел: амнистия за баща му чрез гласуване в Конгреса и пълно преразглеждане на присъдите от януари 2023 г. Това не е просто семейна лоялност. Това е консолидиращата тема за милиони бразилци, които виждат във Върховния съд инструмент за лява диктатура.

Насилието като политически аргумент: Моделът "Букеле" навлиза в Бразилия

Вътрешнополитическият дебат в Бразилия отдавна се е изместил от макроикономиката към въпроса за личната сигурност. Флавио Болсонаро заложи изцяло на твърдата линия срещу организираната престъпност, като използва растящото влияние на наркокартелите Primeiro Comando da Capital (PCC) в Сао Пауло и Comando Vermelho (CV) в Рио де Жанейро.

Обещанията на Болсонаро-младши включват:

Класифициране на основните наркокартели като террористични организации.

Изграждане на мрежа от федерални затвори с изключително строг режим по модела на Салвадор.

Намаляване на възрастта за наказателна отговорност за тежки престъпления на 14 години (и 16 години за общи престъпления).

Пълно развързване на ръцете на военната полиция (Polícia Militar) при операции във фавелите.

ПРЕСТЪПНОСТ И СИГУРНОСТ: ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНИ ПОДХОДА ФЛАВИО БОЛСОНАРО ЛУИС ИНАСИО ЛУЛА ДА СИЛВА ---------------- ------------------------- • Модел "Букеле" (Твърда ръка) • Превенция и социални инвестиции • Наказателна отговорност от 14 г. • За запазване на правовия ред • Картелите = Террористи • Фокус върху контрола над оръжията • Разширяване на военната полиция • Федерални социални помощи за младежи

Лула да Силва и Работническата партия разчитат на класическия си подход – борба с бедността чрез социални плащания (Bolsa Família) с идеята, че това ще намали рекрутирането на младежи от бандите. Този подход обаче губи битката на терен. В градове като Форталеза, Салвадор и Белем нивата на умишлени убийства надхвърлят 40 на 100 000 души население. Гласоподавателят от средната класа, а и жителят на самите фавели, търси бързо решение, а не дългосрочни социални теории.

Флавио Болсонаро използва именно този страх. В неговата реторика бандитите не са "жертви на социалната система", а врагове на държавата. Този език се разбира отлично от електората.