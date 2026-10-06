Абонирай се
Свят

Въздържането на 33 милиона гласоподаватели отваря пътя на десницата в Бразилия

/Поглед.инфо/ Резултатите от първия тур на президентските избори в Бразилия, провел се на 4 октомври 2026 г., показаха сериозна промяна в политическите нагласи на най-голямата латиноамериканска държава. Консервативният сенатор Флавио Болсонаро надделя над настоящия държавен глава Луис Инасио Лула да Силва, изпращайки надпреварата към балотаж на 25 октомври. Този избор надхвърля рамките на вътрешните борби – той засяга бъдещето на БРИКС, глобалната дедоларизация и стратегическата архитектура на Глобалния Юг.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 11962 прочитания
Въздържането на 33 милиона гласоподаватели отваря пътя на десницата в Бразилия
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Геворг Мирзаян. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Аритметиката на първия тур: Когато пасивността определя фаворита

Официалните данни от ЦИК на Бразилия (Tribunal Superior Eleitoral) след преброяването на гласовете от 4 октомври 2026 г. фиксираха преднина за кандидатурата на Флавио Болсонаро. Сенаторът и син на бившия президент Жаир Болсонаро събра 47% от гласовете, докато настоящият държавен глава Луис Инасио Лула да Силва остана с 43%. Останалите 10% се разпределиха между другите 11 кандидати в бюлетината. За задължително гласуване по закон, данните за избирателната активност показват сериозен вот на недоверие към политическата система.

+-------------------------------------------------------------------------+
|                  РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИ ТУР (4 ОКТОМВРИ 2026)               |
+-------------------------------------------------------------------------+
| Кандидат                     | Партия / Коалиция       | Дял гласове    |
+------------------------------+-------------------------+----------------+
| Флавио Болсонаро             | Либерална партия (PL)   | ~47%           |
| Луис Инасио Лула да Силва    | Работническа партия (PT)| ~43%           |
| Други 11 кандидати           | Различни                | ~10%           |
+------------------------------+-------------------------+----------------+
| Пасивни избиратели (негласували/невалидни)             | ~33 млн. души  |
+-------------------------------------------------------------------------+

Близо 33 милиона регистрирани гласоподаватели изобщо не се появиха пред урните. В условията на задължително гласуване това не е просто мързел – това е съзнателен отказ от подкрепа за статуквото. В Бразилия глобите за негласуване са символични, но административните спънки (блокиране на банкови сметки или паспорти при системно неявяване) обикновено карат хората да гласуват. Когато една трета от електората приема риска от санкции, за да си остане у дома, това показва пълна изчерпаност на модела "Лула".

Случилото се на парламентарния вот, съвпаднал с първия тур, затвори цикъла. Либералната партия (PL) на Болсонаро взе мнозинство както в Камарата на представителите (Câmara dos Deputados), така и в Сената (Senado Federal). Дори Лула по някакво чудо да обърне резултата на 25 октомври, той ще се събуди с напълно враждебен Конгрес в Бразилия. Законодателната власт вече е в ръцете на десницата.

Десният електорат се оказа мобилизиран, организиран през мрежа от протестантски (петдесетнически) църкви и агроиндустриалното лоби (така наречения сектор "Boi, Bĺблия и Bala" - говедовъдство, Библия и куршум). Левицата от своя страна не предложи нищо ново, освен претоплени социални програми, финансирани чрез бюджетен дефицит.

Ножицата се разтваря.

Съдебната война и криминализацията на бразилската политика

За да се разбере генезисът на този сблъсък, трябва да се върне лентата назад. Бразилската политика от десетилетие се движи в омагьосан кръг от затворнически присъди, анулирани дела и отмъщение чрез съдебната система (lawfare). Това вече не е класическа демокрация, а институционална война, в която Федералният върховен съд (STF) играе ролята на политически арбитър.

       [2017-2019]                       [2021-2022]                     [2023-2026]
   Операция "Лава Жато"             Отмяна на присъдите            Щурм на сградите
   Лула е осъден за корупция  --->   STF възстановява правата ---> Болсонаро-старши е
   и лишен от право на вот           на Лула; спечелва вота        осъден и под арест

През 2017 г. съдия Сержио Моро осъди Лула да Силва по мащабното разследване за корупция "Лава Жато" (Автомивка), свързано с държавния нефтен гигант Petrobras. Това отстрани Лула от президентската надпревара през 2018 г. и отвори пътя на Жаир Болсонаро към властта. Година по-късно Моро стана министър на правосъдието в правителството на Болсонаро – детайл, който говори достатъчно за "независимостта" на процеса.

През 2021 г. Върховният съд изведнъж откри процедурни нарушения в делата срещу Лула, анулира присъдите му и му върна политическите права. Това му позволи да спечели с минимална преднина изборите през октомври 2022 г. Последваха събитията от 8 януари 2023 г., когато поддръжници на Болсонаро щурмуваха сградите на Конгреса, Президентството и Върховния съд в Бразилия.

Реакцията бе бърза. Висшият изборна съд (TSE) лиши Жаир Болсонаро от правото да се кандидатира за публични длъжности до 2030 г. Последваха обвинения в опит за държавен преврат, домашен арест и пълна забрана за ползване на социални мрежи.

Тъкмо тук на сцената излиза Флавио Болсонаро. Като старши син, той пое щафетата с една основна и ясно формулирана цел: амнистия за баща му чрез гласуване в Конгреса и пълно преразглеждане на присъдите от януари 2023 г. Това не е просто семейна лоялност. Това е консолидиращата тема за милиони бразилци, които виждат във Върховния съд инструмент за лява диктатура.

Насилието като политически аргумент: Моделът "Букеле" навлиза в Бразилия

Вътрешнополитическият дебат в Бразилия отдавна се е изместил от макроикономиката към въпроса за личната сигурност. Флавио Болсонаро заложи изцяло на твърдата линия срещу организираната престъпност, като използва растящото влияние на наркокартелите Primeiro Comando da Capital (PCC) в Сао Пауло и Comando Vermelho (CV) в Рио де Жанейро.

Обещанията на Болсонаро-младши включват:

  • Класифициране на основните наркокартели като террористични организации.
  • Изграждане на мрежа от федерални затвори с изключително строг режим по модела на Салвадор.
  • Намаляване на възрастта за наказателна отговорност за тежки престъпления на 14 години (и 16 години за общи престъпления).
  • Пълно развързване на ръцете на военната полиция (Polícia Militar) при операции във фавелите.

     ПРЕСТЪПНОСТ И СИГУРНОСТ: ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНИ ПОДХОДА

     ФЛАВИО БОЛСОНАРО                      ЛУИС ИНАСИО ЛУЛА ДА СИЛВА
     ----------------                     -------------------------
  • Модел "Букеле" (Твърда ръка)       • Превенция и социални инвестиции
  • Наказателна отговорност от 14 г.   • За запазване на правовия ред
  • Картелите = Террористи             • Фокус върху контрола над оръжията
  • Разширяване на военната полиция    • Федерални социални помощи за младежи

Лула да Силва и Работническата партия разчитат на класическия си подход – борба с бедността чрез социални плащания (Bolsa Família) с идеята, че това ще намали рекрутирането на младежи от бандите. Този подход обаче губи битката на терен. В градове като Форталеза, Салвадор и Белем нивата на умишлени убийства надхвърлят 40 на 100 000 души население. Гласоподавателят от средната класа, а и жителят на самите фавели, търси бързо решение, а не дългосрочни социални теории.

Флавио Болсонаро използва именно този страх. В неговата реторика бандитите не са "жертви на социалната система", а врагове на държавата. Този език се разбира отлично от електората.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Съветът по правата на човека на ООН прие китайска резолюция
Поглед към Китай

Съветът по правата на човека на ООН прие китайска резолюция

/Поглед.инфо/ По време на 63-тата сесия на Съвета по правата на човека на ООН бе приета с консенсус резолюцията „Изграждане на достъпна среда за насърчаване на ползването на правата на човека“, предложена от Китай от името на 47 държави.

06.10.2026 21:15
Изследователи разработват високоефективна система за безжично зареждане на превозни средства с нови енергийни източници
Поглед към Китай

Изследователи разработват високоефективна система за безжично зареждане на превозни средства с нови енергийни източници

/Погед.инфо/ Изследователи от китайски и британски институции разработват система за безжично зареждане на превозни средства с нови енергийни източници с ефективност на преобразуване над 98%.

06.10.2026 21:00
Проф. Николай Витанов: Три сценария за Украйна — единият води към капитулация
Украйна

Проф. Николай Витанов: Три сценария за Украйна — единият води към капитулация

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: В разговора ми с проф. Николай Витанов поставяме въпроса, който вече не може да бъде заобикалян: навлиза ли войната в Украйна в решаващата си фаза? Проф. Витанов очертава три сценария за следващите руски действия и посочва кой смята за най-вероятен. Говорим за Славянск и Краматорск, променената руска тактика, ударите по инфраструктурата, опасната ескалация в Черно море и България. И още: доколко реалистични са европейските планове за „бърза победа“ над Русия и какво се случва, ако ядреното оръжие престане да бъде само последно предупреждение?

06.10.2026 19:33
Георги Марков: Стената падна! Докато Мерц се опитва да спаси Зеленски, Алис Вайдел ще спаси Германия
Европа

Георги Марков: Стената падна! Докато Мерц се опитва да спаси Зеленски, Алис Вайдел ще спаси Германия

/Поглед.инфо/ Нов исторически обрат в германската политика: „Алтернатива за Германия“ записа първи председател на местен парламент в Саксония-Анхалт. Анализаторът Георги Марков очертава мащаба на промяната, която тръгва от източните провинции към цяла Германия – от избора на Тобиас Рауш до очертаващия се първи премиер от AfD в Магдебург и възхода на Алис Вайдел.

06.10.2026 18:43
Проф. Георги Чанков: Путин, Си и Тръмп могат да спрат света преди пропастта. ЕС остава зад вратата
Свят

Проф. Георги Чанков: Путин, Си и Тръмп могат да спрат света преди пропастта. ЕС остава зад вратата

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Живеем ли вече в Трета световна война, чиято кулминация тепърва предстои? В разговора ми с проф. Георги Чанков поставяме въпроса, който Европа предпочита да не задава: какво ще стане, ако конфронтацията с Русия премине ядрената граница? Говорим за предупрежденията на Владимир Путин, Калининград, края на еднополюсния свят и възможната среща Путин–Си–Тръмп. Но зад геополитическата битка идва още един трус – изкуственият интелект, загубата на милиони работни места и неизбежното завръщане на силната държава.

06.10.2026 18:26
Кризата е неизбежна: Вашингтон няма да извади Европа от горивната бездна
Европа

Кризата е неизбежна: Вашингтон няма да извади Европа от горивната бездна

/Поглед.инфо/ Г-7 взе извънредно решение за разопаковане на 100 милиона барела от държавните аварийни резерви с цел поддържане на застрашените доставки на моторни горива. Основният дефицит е концентриран при дизеловото гориво, където европейските икономики отчитат вътрешен недостиг от над 25 процента. Ескалацията на военните действия в Близкия изток и блокадите на ключови морски проливи прекъснаха стандартните логистични вериги, докато американският Стратегически петролен резерв спадна до най-ниските си нива от 1982 година насам.

06.10.2026 17:29
ВМС на САЩ струпаха три ударни групи край Ормузкия проток в навечерието на изборите за Конгреса
Свят

ВМС на САЩ струпаха три ударни групи край Ормузкия проток в навечерието на изборите за Конгреса

/Поглед.инфо/ Концентрирането на трета американска самолетоносачна ударна група в региона на Близкия изток съвпада с критичен политически момент за администрацията във Вашингтон преди междинните избори. На фона на неофициални сведения за възможни отстъпки по отношение на иранските замразени активи, разполагането на военноморски сили служи за демонстрация на твърдост. Разглеждаме военните, финансовите и логистичните параметри на настоящото военно геополитическо противопоставяне край иранските брегове.

06.10.2026 17:01
Марко Рубио обвърза дипломатическото присъствие на САЩ в Киев с оценките за ракетната опасност
Свят

Марко Рубио обвърза дипломатическото присъствие на САЩ в Киев с оценките за ракетната опасност

/Поглед.инфо/ Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред журналисти, че Вашингтон регулярно преценява дали е безопасно запазването на дипломатическото присъствие в Украйна, като формално разреши евентуална промяна в статута на посолството в Киев при ескалация на заплахите. Към момента мисията продължава работа, а последното актуализирано указание на Държавния департамент от 28 август запазва най-високото Ниво 4 („Do Not Travel“), като същевременно потвърждава, че дипломатическият обект функционира.

06.10.2026 16:45