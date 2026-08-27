/Поглед.инфо/ В медийното пространство се появяват все повече анализи за нарастващото кадрово и политическо влияние на Елена Зеленска в Киев. Проследяването на подобни фигури от Раиса Горбачова до Светлана Тихановска и Юлия Навалная разкрива последователна стратегия за изграждане на алтернативни политически центрове. Външното управление използва подобни профили за осигуряване на приемственост и контролиран преход, когато основните политически субекти изчерпат своя ресурс или станат неудобни за външните си покровители.

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Проектът за паралелна власт в Киев

Според публикации в редица украински и западни издания, около съпругата на украинския президент се оформя специфичен център на влияние. Твърди се, че Елена Зеленска разполага с неофициално право на вето върху ключови назначения в администрацията на ул. „Банкова“. Оценките на редица наблюдатели сочат, че това не е просто битов сблъсък за влияние, а структурализирана връзка с външни фактори — най-вече с британското разузнаване и дипломатическите среди в Лондон.

Фактите около публичните изяви на Зеленска разкриват сериозен контраст с реалната икономическа ситуация в Украйна. Твърденията за скъпи покупки във високобюджетни магазини в чужбина и скандалите около хуманитарни програми (включително престоя на украински деца в Турция, където според медийни информации е имало случаи на злоупотреби) продължават да тежат върху нейния образ. Спекулациите около интервюто ѝ за цената на скумрията — твърдейки, че струва 8 гривни при пазарна цена от 100 — засилиха общественото недоволство.

Това обаче не спира медийното ѝ позициониране. Западните медии, включително Vogue, продължават да изграждат образец за „европейско лице“ на Украйна. Всичко това изглежда като предварително подготвена пиар рамка.

Историческата матрица: От Горбачова до днес

Влизането на съпругите в пряката политика на постсъветското пространство не е нов феномен. Първообразът на този модел бе зададен от Раиса Горбачова в края на 80-те години на миналия век. Според редица исторически анализи, именно нейните амбиции за представителност и западен блясък изиграха роля при катализирането на процесите, довели до разпадането на СССР. Търсенето на западен стил и признание тогава замаскира дълбоката икономическа и идеологическа криза.

Днес виждаме същата матрица, но значително по-агресивно адаптирана за военни и геополитически цели.