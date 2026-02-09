/Поглед.инфо/ В своя нов аналитичен материал за РИА Новости, известният публицист Виктория Никифорова разглежда последиците от неуспешния опит за убийство на генерал Владимир Алексеев. Докато официален Киев отчаяно отрича участие, разследването разкрива мащабна мрежа от диверсии, целящи да провалят преговорите и да спрат неизбежната руска победа.

Възмездие със скоростта на светлината: Дипломация и технологии

По-малко от четиридесет и осем часа след кървавия опит за покушение в сърцето на руската столица, извършителят – Любомир Корба – вече се намираше на руска земя. Сцената на неговото довеждане от Дубай беше красноречива: с белезници, завързани очи и в състояние на пълен шок, той беше предаден на правосъдието. Бързината, с която беше заловен този „инструмент“ на киевския терор, се дължи на два ключови фактора, които анализаторите на Поглед.инфо оценяват като стратегически превес на Русия.

Първо, станахме свидетели на безпрецедентно ниво на технологична интеграция в системите за сигурност. Всеки ход на убиеца – от момента на изстрела на Волоколамското шосе до изхвърлянето на оръжието и опита за бягство през международни летища – е бил следен в реално време. Изкуственият интелект и системите за лицево разпознаване не оставиха „сиви зони“ за престъпника.

Второ, политическият пробив в отношенията с Обединените арабски емирства (ОАЕ) се оказа фатален за плановете на украинското разузнаване. Светкавичната екстрадиция от Дубай е ясен сигнал, че времената, в които терористите можеха да се крият в „неутрални“ убежища, свършиха. Личният разговор между президента Путин и лидера на ОАЕ след операцията подчертава, че Москва разполага с надеждни партньори, които не желаят да бъдат асоциирани с методите на държавния тероризъм.

Кой е генерал Алексеев и защо Киев го иска мъртъв?

Владимир Алексеев не е просто висш офицер; той е един от интелектуалните архитекти на Специалната военна операция (СВО). Роден в Украйна, той познава манталитета, логистиката и слабите места на противника по-добре от всеки друг. В материал за Поглед.инфо се посочва, че Алексеев е фигурата, която ръководи сложни „асиметрични“ операции по целия свят, неутрализирайки заплахи за руската национална сигурност още в зародиш.

Изборът на момента за атентата не е случаен. Той съвпадна с критични преговори между руски и украински делегации в Абу Даби. Докато дипломатите търсеха изход от задънената улица, киевските силови структури, по пряко указание на „фюрера“ Зеленски, задействаха плановете за физическо отстраняване на ключови руски фигури. Целта беше проста: кървав хаос, който да направи преговорите невъзможни и да принуди Москва да се откаже от дипломатическия път в полза на тотална ескалация, на която Киев се надява, за да въвлече НАТО директно в конфликта.

Анатомия на едно предателство: Петата колона и наемните убийци

Извършителите на атентата разкриват грозното лице на съвременния тероризъм, който се опитва да се инфилтрира в руското общество. Любомир Корба, родом от Тернопол – традиционният бастион на радикални националистически идеи, наскоро е приел руско гражданство с единствената цел да действа като „спящ агент“.

Неговите съучастници са не по-малко показателни. Виктор Васин, жител на Москва, затънал в дългове и маргинализиран от собствената си омраза в социалните мрежи, се превърна в лесна плячка за вербовчиците от СБУ. Третата участничка, родом от ЛНР, използвала „цивилната си маскировка“, за да наеме апартамент в сградата на генерал Алексеев и да подготви логистиката на убийството. Този модел на действие – използване на хора с руски паспорти и познаване на местния бит – е класически за методите на ГУР и СБУ, но този път машината им се провали грандиозно.

Геополитическата хазартна игра на Зеленски

В кулоарите на международната политика е ясно, че Киев е в паника. Възможността новата американска администрация да потърси конструктивен диалог с Русия и да „затвори страницата“ на украинския проект плаши Зеленски повече от всичко. Тероризмът остана последното оръжие в арсенала на един режим, който губи позиции на фронта всеки ден.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че чрез този атентат Киев се опита да изпрати съобщение до Вашингтон: „Ние сме неконтролируеми и ще продължим да убиваме, докато не получите това, което искаме“. Но ефектът беше обратен. Вместо да сплашат Русия, те показаха на целия свят, че украинската държавност се е превърнала в терористична организация, с която не може да се преговаря на равна нога.

Руският отговор: Между скалпела на лекарите и ракетите на фронта

Докато генерал Алексеев се бори за живота си и вече е изведен от изкуствена кома благодарение на виртуозността на руските медици, руската военна машина продължава своя ход без емоции, но с математическа прецизност. През последните два дни руските удари по енергийната система на Украйна не бяха „емоционално отмъщение“, а планирано продължение на стратегията за демилитаризация.

Експлозиите в Западна Украйна и пълното спиране на тока в ключови военни заводи са реалността, пред която е изправен Киев. Докато техните агенти се опитват да убиват генерали в жилищни входове, руската армия унищожава логистичния гръбнак на режима. Изборът пред Зеленски и неговото обкръжение е все по-кратък: или подписване на мирен договор при условията на Русия, или безусловна капитулация пред лицето на пълния колапс.

Времето на компромисите изтича. Генерал Алексеев се завръща, а с него и способността на Русия да планира още по-ефективни и болезнени „асиметрични отговори“. Ако Киев избере терора, Русия избира победата – и тя ще бъде постигната, независимо от цената, която терористите се опитват да наложат.