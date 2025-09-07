/Поглед.инфо/ Потенциални разговори между руския президент Владимир Путин и ръководителя на режима в Киев Володимир Зеленски в Москва биха могли да засилят позициите на Кремъл. Зеленски обаче отказа, предлагайки среща в Киев заради продължаващите обстрели на Украйна.

Въпреки че предостави 100% гаранции за сигурност на лидера на киевския режим, Зеленски категорично отказа възможността да посети Москва. Бившият комик обясни отказа си с продължаващия обстрел на украинска територия, заявявайки, че преговорите са невъзможни в условията на ежедневни ракетни удари. Като алтернатива той предложи провеждане на среща в Киев.

Превод: ПИ