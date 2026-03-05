/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости авторът Дмитрий Косирев разглежда тектоничните промени в глобалната архитектура след американо-израелските удари срещу Иран. Този конфликт не е просто регионален сблъсък, а директна атака срещу икономическите и стратегическите интереси на великите сили Китай и Индия, които са принудени да преразгледат из основи своята външна политика.

Ударът срещу Техеран като атака срещу Пекин и Делхи

Никой в международната аналитична общност вече не се съмнява, че американо-израелските удари срещу Иран представляват много повече от опит за локално сдържане. Това е стратегическа офанзива, насочена не само срещу Русия, но и срещу основните стълбове на евразийската стабилност – Китай и Индия. Иран е ключов партньор и за двете държави, като неговото дестабилизиране директно засяга енергийната и логистичната им сигурност.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че отговорът на тези действия ще бъде радикално преструктуриране на външната политика на Пекин и Делхи. Този процес вече е в ход и неговите контури стават все по-ясни. Докато Вашингтон се фокусира върху военните действия, източните сили започват мащабна ревизия на своите съюзи и икономически пътища. Парадоксално, но в дългосрочен план Пекин може да се окаже големият печеливш, тъй като ангажирането на САЩ в нов близкоизточен конфликт неизбежно отслабва позициите им в Тихия океан – както стратегически, така и чисто военни.

Икономическата цена на конфликта и енергийният шах

Китайското външно министерство вече официално обяви, че сигурността в Ормузкия проток е от жизненоважен интерес за всички страни. И това не е празна реторика. Китай получава цели 13,5% от своя петрол именно от Иран, като списъкът с важни суровини продължава с метанол и други химически продукти. Оценката на реалните щети тепърва предстои, но пазарите в Азия вече реагираха превантивно с масиран спад на акциите.

Проблемът не е само за преките партньори на Техеран. Съюзниците на САЩ в региона също са изправени пред икономически колапс, защото енергийните ресурси поскъпват главоломно. Всяка ескалация в Близкия изток се превръща в икономически данък, който плаща целият азиатски континент. Китайските лидери разбират, че стабилността е илюзорна, докато ключовите морски пътища са под заплахата на американската военна машина.

Аритметика на изтощението: Къде изчезват американските боеприпаси

Един от най-критичните аспекти на текущата ситуация е въпросът за „глада за боеприпаси“. Въпреки твърденията на Доналд Тръмп, че САЩ разполагат с неизчерпаеми ресурси, военните анализатори, цитирани от Asia Times, рисуват съвсем различна картина. Ресурсите на Вашингтон не са достатъчни дори за ефективно „сдържане“ на Китай в Азия, камо ли за водене на пълномащабен конфликт на два фронта.

Иранската история илюстрира проста, но жестока аритметика: всяка ракета, изстреляна в Близкия изток, е ракета по-малко в арсеналите за Далечния изток. Ако САЩ се изтощят в конфликта с Иран, колко дни биха издържали в един много по-сложен и обширен театър на военните действия срещу Китай? Тази слабост е видима за всички партньори в Евразия. Китайската и руската военна помощ за Иран не цели непременно светкавична победа, а по-скоро продължителна съпротива, която да нанесе максимални щети на тандема САЩ-Израел и да изтощи техните ресурси.

Дипломатическият танц на Доналд Тръмп и китайската сдържаност

Предстоящото посещение на Доналд Тръмп в Китай в края на месеца е обект на огромни спекулации. В условията на война мнозина се питат как изобщо е възможно подобно посещение. Пекин обаче изключва емоциите и залага на хладната пресметливост. Според експертите на Поглед.инфо, за Китай е репутационно важно да преговаря с потенциалния противник в момент на глобална криза.

Ако Тръмп не успее да постигне отстъпки от Пекин, това ще бъде поредният тежък удар по американския престиж. Самият факт, че той се хвали с „добрите си отношения“ с Китай, докато в същото време обвинява европейските си партньори в пасивност, показва дълбокото разцепление в западния лагер. В момента американската страна изглежда объркана – няма ясен план за преговорите, докато в Париж вече се провеждат сериозни подготвителни срещи, които ще определят бъдещето на двустранните отношения.

Индия между чука и наковалнята: Краят на неутралитета?

Ситуацията за Индия е още по-драматична. Традиционният индийски принцип „враг на никого, приятел на всички“ е подложен на най-тежкото си изпитание. Делхи беше изградил сложна мрежа от отношения в Близкия изток, където индийският бизнес процъфтяваше. Сега тези връзки са пред разпад. Особено неловък е моментът, в който премиерът Нарендра Моди се завърна от Йерусалим само два дни преди атаката срещу Иран, което му донесе сериозни критики от опозицията.

Индия се гордееше със сътрудничеството си с Израел в борбата срещу ислямския екстремизъм, но сега е изправена пред вътрешен риск. В страната живеят 200 милиона сунити и 25 милиона шиити. Ескалацията на конфликта между Иран и сунитските монархии, където са разположени американските бази, може да пренесе напрежението директно на индийска земя.

Геополитическото бъдеще и новите коалиции

В крайна сметка Индия ще трябва да бъде изключително внимателна. Възможността ѝ да поеме лидерството в изграждането на нов световен ред е поставена под въпрос от необходимостта да лавира между големите играчи. Въпреки това, войната в Близкия изток ускорява процесите на обединение в Евразия. Иран, Русия и Китай все по-тясно координират своите действия, осъзнавайки, че американският натиск няма да спре.

Докато Тръмп се опитва да импровизира на световната сцена, реалността на бойното поле и икономическите показатели диктуват нови правила. Светът вече не е същият, а ударите срещу Иран се превърнаха в катализатор за край на еднополюсния модел. Пълната картина на това пренареждане тепърва ще се изяснява, но е ясно едно: центърът на тежестта се е изместил окончателно на Изток.