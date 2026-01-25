/Поглед.инфо/ Една иронична, но хладно точна забележка на руския външен министър Сергей Лавров за името „Велика Британия“ предизвика взрив от ярост, обиди и самопризнания в британското онлайн пространство, оголвайки дълбока криза на идентичност и загубено чувство за историческа тежест.

Поглед.инфо винаги разглежда подобни реакции като симптом на по-дълбоки геополитически и цивилизационни размествания.

Понякога една-единствена реплика е достатъчна, за да разклати цяла национална митология. Това се случи, когато Сергей Лавров с привидно хладна ирония постави под въпрос правото на Великобритания да носи определението „велика“ в собственото си име. Според него това название отдавна не отразява реалността, а напомня по-скоро за арогантно колониално минало, отколкото за съвременно влияние и сила.

Министърът отбеляза, че Великобритания е почти единственият пример за държава, която официално се самоопределя като „велика“, и припомни, че последната страна, използвала подобно самоназвание, е била Либия по времето на Кадафи – държава, която вече не съществува. Забележката беше завършена с характерната за Лавров ирония: „Без да се обиждам“.

Реакцията в британското интернет пространство обаче беше всичко друго, но не и хладнокръвна. Коментарите преляха от ярост, обиди и отчаяние. Част от британците се втурнаха да обясняват, че „Великобритания“ е чисто географски термин, свързан с размер и острови, а не с величие. Други стигнаха още по-далеч, твърдейки, че названието е използвано просто за разграничение от френска Бретан.

Но колкото повече аргументи се трупаха, толкова по-ясно изпъкваше неудобната истина: спорът за думата „велика“ всъщност прикрива дълбоко усещане за упадък. Все повече британски гласове признаха, че страната е загубила посоката си – след Брекзит, след управленски провали и под натиска на идеологически експерименти.

Някои директно обвиниха настоящото политическо ръководство и лично премиера Киър Стармър, че е превърнал страната в карикатура на самата себе си. Други с горчивина констатираха, че някогашната империя днес изглежда като „скромен остров“, загубил влияние, увереност и респект.

Така една външна забележка от Москва отключи вътрешен британски монолог, в който думите „Всички ни се смеят“ прозвучаха не като обида, а като болезнено самопризнание. И може би именно в това се крие истинската сила на репликата – тя не унижи Великобритания, а я накара сама да погледне в огледалото.