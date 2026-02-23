/Поглед.инфо/ Четири години след началото на интензивната фаза на конфликта в Украйна Велислава Дърева прави безкомпромисен исторически и геополитически разрез на събитията – от Майдана и Одеса до Крим и разширяването на НАТО. Според нея войната не започва нито през 2022 г., нито през 2014 г., а е част от дългосрочна стратегия за откъсване на Русия от Европа и за пренареждане на глобалната хегемония. Каква е ролята на САЩ? Защо Европа се оказа в подчинена позиция? И кой всъщност плаща цената на този конфликт? Разговор за историческите корени, пропагандните механизми и геополитическите интереси, които стоят зад събитията.



Поглед.инфо винаги разглежда дълбоките причини зад глобалните конфликти и ролята на Европа в променящия се световен ред.

В това интервю Владимир Трифонов разговаря с Велислава Дърева за корените на конфликта в Украйна, ролята на Запада, разширяването на НАТО и последствията за Европа. Дискусията обхваща периода от 2014 г. до днес, включително събитията на Майдана, трагедията в Одеса, въпроса за Крим и стратегическото откъсване на Русия от Европа.

Разговорът поставя въпроси за геополитическите интереси, информационната война и бъдещето на континента в условията на глобално пренареждане на силите.

