/Поглед.инфо/ Зорница Илиева разговаря с Велизар Енчев за замразените отношения София–Република Северна Македония, за „малцинствената“ тема като инструмент за натиск и за риска македонизмът да бъде институционализиран през НАТО и Европейски съюз. В разговора се сблъскват две линии: радикална дипломация (ноти, изтегляне на посланик, „европеизиране“ на спора) и болезнената истина, че битката вече не е само за елита в Скопие, а и за поколенията. Оттам темата се отваря към големия разлом: ГЕРБ „играе на два стола“, БСП и опозицията спорят за ориентири, а войната в Украйна и натискът над Венецуела и Куба очертават новата карта на страха.



Поглед.инфо винаги разглежда как местните конфликти се превръщат в геополитически механизъм за натиск върху България.

Втората част на разговора с Велизар Енчев минава през най-взривоопасните теми: Република Северна Македония, „малцинствата“, европейския път и пропагандната война. След това фокусът се прехвърля към вътрешнополитическия страх от промяна на линията спрямо Русия, ролята на Доналд Тръмп и прогнозите за развитието на войната в Украйна – включително тезата за Одеса и Приднестровие. Финалът отваря големия въпрос: могат ли Русия и Китай да не допуснат „смачкване“ на Куба?

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=hJKePMNI0uo&pp=2AYH

#ПогледИнфо #ВелизарЕнчев #СевернаМакедония #България #ЕС #НАТО #Украйна #Тръмп #Путин #Куба