/Поглед.инфо/ Зорница Илиева разговаря с Велизар Енчев за „двойната война“ на Тръмп – студена чрез санкции и мита, и гореща чрез прокси-удари и технологии; за Венецуела, Гренландия и Иран като тест за нов световен ред, и за причините зад натиска: долар, петрол и ресурси.

В това издание на „Поглед.инфо“ Зорница Илиева посреща дипломата и журналист Велизар Енчев за голямата картина на 2026-а: започва ли нова студена война и защо тя върви паралелно с „гореща“? Разговор за санкциите срещу Русия, митата и икономическия натиск върху Китай, ролята на технологиите и разузнаването в конфликта, както и за Венецуела, Гренландия и Иран като фронтове на „доктрината Тръмп“. Фокус и върху дедоларизацията, петрола и битката за ресурси, както и върху риска НАТО и ЕС да влязат в период на разклащане.

