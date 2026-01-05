/Поглед.инфо/ Водещата Зорница Илиева разговаря с проф. Николай Витанов за „втората скорост“ на 2026: след Венецуела идват големите въпроси – как реагират Москва, Пекин и Техеран, защо Русия и Китай играят „бавното задушаване“, какво означава петролът като геоикономическа хватка и къде се ражда следващият фронт – Иран, Тайван или самата вътрешна криза на Америка.

Във втората част проф. Николай Витанов подрежда глобалната картина след венецуелската операция: краткосрочният „удар за сплашване“ срещу дългосрочната имперска тактика на Русия и Китай – бавно, необратимо, без театър. Разговорът влиза дълбоко в американските вътрешни противоречия (олигархичен модел, интереси на корпорации, изборни сметки) и стига до ключовия геоикономически възел: ако САЩ овладеят венецуелския петрол и района, това може да се превърне в инструмент за диктуване на цени и натиск върху Русия. Обсъждат се вероятните сценарии за Иран, логиката на „точковите удари“ вместо сухопътни операции, рискът от ядрен фактор и големият въпрос: какво следва, когато „техническият успех“ не решава политическия проблем. Финалът е с диагноза за 2026 като „огнен кон“ – хаос, в който печелят не моралистите, а тези, които разбират технологията на властта.

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=QcpYmLWMCqI

