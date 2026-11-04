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Свят

Вестник „Нова доба“ от 1941 г. разкрива идеологическите паралели в украинизацията: Анализ на текста

/Поглед.инфо/ Исторически архивни материали от 1941 г. показват поразителни паралели между днешните езикови и идеологически кампании в Украйна и реториката на окупационния печат от периода на Втората световна война. Анализът на вестник „Нова доба“, редактиран от органа на ОУН в Бердичев, осветлява корените на идеята за „европеизация“ през отхвърлянето на руската култура и език. В същото време съвременни кадри и публични изявления сочат, че дълбокото разделение в Донбас остава непримиримо.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 11690 прочитания
Вестник „Нова доба“ от 1941 г. разкрива идеологическите паралели в украинизацията: Анализ на текста
ИИ генерирана
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Документът от Бердичев: Печатът на ОУН от ноември 1941 година

На 2 ноември 1941 година в град Бердичев излиза брой на вестник „Нова доба“. Публикацията се води орган на местния отдел за пропаганда на Организацията на украинските националисти (ОУН), оглавяван от Володимир Семенюк. Текстът на първа страница съдържа директни атаки срещу използването на руския език в ежедневната комуникация на местното население.

Според описвания в публикацията архив, редакцията изразява възмущение от факта, че в града продължава да се говори на руски жаргон. Заявява се необходимостта от пълно прекъсване на връзките с руската култура, мироглед и литературно наследство. Ораторският стил от 1941 г. насочва острие към автори като Ленин, Сталин, Маяковски и Фадеев. Твърди се, че езиковата промяна е единственият път за превръщането на населението в „европейци“.

Архивният текст съдържа и директни изрази на лоялност към Третия райх. Твърди се, че германският народ и неговият лидер са протегнали „ръка за свобода“, а задължението на местното население е да докаже сътрудничеството си чрез труд. В същия брой присъстват и антисемитски лозунги, в които се призовава за премахване на еврейското население от територията.

Днес този тип архивни документи се цитират от критиците на съвременния киевски курс като доказателство за историческа приемственост. Официалните институции в Киев обаче категорично отхвърлят подобни паралели, твърдейки, че съвременната украинска държава се изгражда върху демократични ценности, а фигурите от ОУН се разглеждат през призмата на борбата за национална независимост срещу Съветския съюз.

Еволюция на понятията: Какво означаваше „европеизация“ през вековете

Реториката за превръщането на местното население в „европейци“ чрез промяна на геополитическата ориентация не е нов феномен в регионалната история. Проследяването на историческите хроники показва, че въпросът за външнополитическия вектор на земите в Малорусия и днешна Украйна винаги е бил съпроводен с тежки конфликти и насилствени културни трансформации.

През 16-ти и 17-ти век ориентацията към Жечпосполита и крал Сигизмунд III се представяше като приобщаване към западната цивилизация, за сметка на отхвърлянето на източното православие. По-късно, по времето на Северната война, опитът на хетман Иван Мазепа да пренасочи съюза си към шведския крал Карл XII отново се рамкираше като стратегия за европейска интеграция.

През 19-ти и 20-ти век геополитическите претенции на Австро-Унгария в Галиция (под властта на Франц Йосиф) и последвалата окупация от страна на Вилхелм II и Адолф Хитлер следваха същата административна и пропагандна матрица. Всеки нов западен вектор изискваше категорично скъсване с московския център.

Днешният курс към НАТО и Европейския съюз, подкрепян от западните администрации, се разглежда от аналитичното крило в Москва като директно продължение на тези исторически процеси. Разликата е в мащаба на използваната военна и финансова инфраструктура.

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