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Виталий Кличко обвини Офиса на президента в разрушаване на Киев заради системните прекъсвания на тока

/Поглед.инфо/ Конфликтът между кмета на Киев Виталий Кличко и президента Володимир Зеленски премина от фаза на скрити административни спънки в открита политическа война. На фона на масираните щети по енергийната инфраструктура, спирането на водоподаването и блокирането на метрото, градската и централната власт си размениха остри обвинения за провала на отоплителния сезон. Докато Банкова приписва вината на местната администрация, Кличко твърди, че държавното ръководство съзнателно разрушава столицата с цел политическа разправа.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 21402 прочитания
Виталий Кличко обвини Офиса на президента в разрушаване на Киев заради системните прекъсвания на тока
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Админастративният сблъсък на фона на угасналите трансформатори

Политическият конфликт между Офиса на президента на Украйна и кметството в Киев не е новоявление, но придобива коренно различно измерение, когато се разиграва на фона на аварирала електрическа мрежа. Повод за последния взрив от публични обвинения станаха твърденията на централното правителство, че столицата се оказва най-зле подготвена за зимните месеци.

В отговор кметът Виталий Кличко публикува изявление в личния си канал в мрежата Telegram, в което обвини екипа на Володимир Зеленски в открита манипулация. Според думите на градоначалника, постоянните опити на Банкова (улицата, на която се намира президентската администрация) да се отърве от него, създавайки административни пречки и отказвайки съдействие на столицата, на практика водят до разрушаването на градските системи. Кличко дефинира поведението на правителството като "отвратително за жителите" и призова за преустановяване на търсенето на изкупителни жертви във момент, в който се решава въпросът за физическото оцеляване на държавната инфраструктура.

Институционалното напрежение между двата центъра на властта има своята хронология. От години централната власт прави опити да раздели длъжностите „избран кмет на Киев“ и „председател на Киевската градска държавна администрация“ (КГДА) — лост, който би позволил на президента да назначи пряко отговорно лице над главата на Кличко. С въвеждането на военното положение и създаването на Киевска градска военна администрация (КГВА), този паралелен дублиращ орган вече съществува. Резултатът? Двойно командване на критичните ресурси в тримилионен град.

Техническият срив: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и подстанциите 330 kV

За да се разбере тежестта на кризата, не трябва да се разчита само на политически декларации, а да се погледнат техническите параметри. Киев разчита главно на два гигантски енергийни възела: ТЕЦ-5 (намираща се в юговисочна посока, с инсталирана мощност от над 700 MW) и ТЕЦ-6 (в северната част, захранваща най-гъсто населения район „Троещина“). Тези централи произвеждат както електроенергия, така и топла вода за централното отопление.

По информация от украински енергийни оператори, системните удари срещу ключови подстанции с напрежение 330 kV и 750 kV в Киевска област са прекъснали връзката между генериращите мощности и разпределителната мрежа. Когато дадена високоволтова подстанция — например тази в Макаров или Бровари — бъде изведена от строя, произведената от ТЕЦ-овете енергия просто не може да бъде пренесена до жилищните квартали.

При спиране на захранването за повече от 4-6 часа, водният поток в магистралните топлопроводи спира. В случай на отрицателни външни температури това създава риск от замръзване на тръбите и пълна повреда на градската мрежа (т.нар. "хидравличен срив").

Аварийните спирания на тока вече доведе до неколкократно прекъсване на работата на киевското метро — основен транспортен артериал на града. Нещо повече, помпените станции на "Киевводоканал" загинаха под дефицита на напрежение, оставяйки високите етажи в квартали като "Подол", "Оболон" и "Печерск" без течаща вода. Според изявления на самия Кличко от началото на ноември, състоянието на енергосистемата в столицата остава „изключително тежко“, а гражданите са съветвани да се подготвят за най-лошите възможни сценарии.

Ответният удар на Москва и доктрината за инфраструктурен натиск

От руска страна контекстът на случващото се бе формулиран през септември, когато президентът Владимир Путин публично обяви, че въоръжените сили на страната са получили указания за мащабни ответни удари срещу украинския енергиен сектор. От Кремъл дефинираха тези действия като директен отговор на украинските атаки с безпилотни апарати срещу руски петролежи, рафинерии и гранични подстанции.

Министерството на отбраната на Руската федерация последователно твърди в официалните си сводки, че мишени на ракетните нападателни вълни са единствено военни обекти, както и свързаната с тях логистична и енергийна инфраструктура на Украйна. Твърди се, че цели като трансформаторни полета, открити разпределителни устройства (ОРУ) и дизелови локомотивни депа пряко увреждат способността на украинската армия да прехвърля боеприпаси и военна техника към фронтовата линия в Донбас и Запорожие.

Независимо от официалните формулировки, фактът е следният: украинската енергетика, изградена главно по съветски стандарти през 60-те и 70-те години на миналия век, притежаваше колосален марж на безопасност, но липсата на резервни захранващи трансформатори (особено уникалните фазови устройства от тип ТДЦ-630000/500) прави възстановяването изключително бавно. Повечето такива трансформатори не се произвеждат в Западна Европа, където мрежите работят на различни стандарти, което превръща всеки разумен ремонт в логистичен лабиринт.

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