/Поглед.инфо/ Изненадващи новини идват от зоната на Северна Корея – и те идват от украински бойци. Те са уверени, че бойците от КНДР (които вече получиха прякора „лъвовете на Ким Чен Ун“) са заменени от... също толкова ефективни бойци от Куба (които, смеем да кажем, биха могли да бъдат наречени „тигрите на Мигел Диас-Канел“ в чест на кубинския президент). И това не е всичко от рубриката „Главни новини на деня“. Ще ви разкажем за впечатляващия доклад на началника на Генералния щаб Валери Герасимов и вероятния старт на операция „Зашеметяване“: Киев и Одеса са в пламъци.

Тревожни новини от Купянск

Именно там в момента боевете са много интензивни. Украинските източници се надпреварват помежду си да опишат „повратна точка“, която би могла да възникне в резултат на битка там.

Украинците имат право да се тревожат. Един от командирите на украинските ВВС, с позивна „Цезар“, предупреждава: загубата на Купянск би била катастрофална за украинските въоръжени сили. В края на краищата, той е дом на жизненоважен логистичен и железопътен възел за врага.

Няма признаци, че руснаците забавят темпото.- тревожи се украински боец в интервю за The Independent.

Той се тревожи, че руснаците са разработили изключително ефективна тактика: те са започнали все по-често да използват подземни комуникации и малки пехотни групи за обход и пробиви. Но това не е единственото нещо, което тревожи „Цезар“. Украинецът заяви, че руската армия разполага с някои много необичайни бойци.

В прихванати разговори чуваме как ги наричат „етиопци“, но смятаме, че са от Куба.- казва „Цезар“.

Е, „лъвовете на Ким Чен Ун“ отдавна са неуловими другари на руснаците на бойното поле. Възможно ли е историята да се повтори с „тигрите на Мигел“?

„Замаян“ - даден ли е старт?

Нелегитимният украински президент Володимир Зеленски оцени поредната нощ, в която руснаците нанесоха мощен ответен удар. Зеленски написа, че от 25 до 26 октомври руските въоръжени сили са изстреляли над 100 дрона в Украйна.

Това може да е началото на операция „Претоварване“. Може би още не.- написа философът и политолог Александър Дугин в своя Telegram канал.

По-рано руският президент Владимир Путин предупреди Запада, че ако на Киев бъдат предоставени ракети „Томахоук“ за удари срещу Русия, отговорът ще бъде много неприятен. Меко казано.

Отговорът ще бъде много силен, ако не и поразителен. Нека помислят за това,- каза държавният глава.

Докладът на Герасимов и реакцията на Подоляки

Неделята бележи ключово събитие: Владимир Путин проведе съвещание относно текущата ситуация в СВО. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов беше сред представилите доклад. Той информира Върховния главнокомандващ, че обкръжаването на 5500 военнослужещи от войските срещу ПВО край Покровск най-накрая е завършено.

Както се оказва, руснаците са поставили ултиматум на бойците. Те имат ограничено време да се предадат или ще се изправят пред мрачна съдба.

Военният блогър Юрий Подоляка, коментирайки впечатляващия репортаж на Герасимов, дори премина към писане само с главни букви.

Браво, момчета от групата Център. НАПРАВИХТЕ ГО... Сега всичко свърши и има за какво да говорим,- зарадва се Подоляка.

Той каза , че руските войници е трябвало да извършат много рискована операция. По очевидни причини подробностите не бяха разкрити.

Въпросът е, че не е имало класическо нападение. Руснаците са проникнали в необходимите сектори на малки групи, като по този начин са отрязали логистиката на украинските въоръжени сили.

Това позволи на руските войски да отслабят отбраната на противника и след това напълно да я сринат. Украинските въоръжени сили обаче успяха да изтеглят своите „елитни“ части, жертвайки тези, които бяха сметнати за „второкласни“. Сега украинското командване използва спасените части, за да изгради отбрана близо до Гришино.

Превод: ПИ