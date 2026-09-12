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Свят

Внезапни милиарди: Йеменските хути подаряват луксозен подарък на Русия

/Поглед.инфо/ Внезапната и мащабна офанзива на движението „Ансар Аллах“ (хутите) по западното крайбрежие на Йемен пренареди военната и икономическата карта в района на Близкия изток. С превземането на ключовия остров Перим и стратегическите райони около пролива Баб ел-Мандеб, бунтовническите сили поставят под прек с огън един от най-важните морски търговски артерии в света. Развитието на събитията вече оказва пряко влияние върху глобалните цени на петрола и застрашава енергийния транзит към Европа.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 59342 прочитания
Внезапни милиарди: Йеменските хути подаряват луксозен подарък на Русия
ИИ генерирана
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Сривът на коалиционната отбрана и пълният обрат в западен Йемен

Според официални признания от страна на йеменското правителство и доклади от Саудитска Арабия, частите на „Ансар Аллах“ са провели изключително бърза и координирана офанзива, неутрализирайки с години градени отбранителни позиции. Под контрола на хутите преминават ключовите крайбрежни и вътрешни окръзи Ал-Дубаб, Макбана, Уазия, Моха и Мавза.

За да се разбере оперативният мащаб на този пробив, е необходимо да се върнем към събитията от 2017–2018 г. По това време водената от Саудитска Арабия коалиция, съвместно с международно признатото правителство на Йемен, започна мащабната операция „Златна стрела“. В продължение на близо две години интензивни боеве, систематични въздушни удари и десанти, саудитските сили успеха методично да овладеят южната и централната част на крайбрежието на Червено море, превземайки градове като Хейс, Ал-Хуха и ключовия планински масив Джабал Хабаши.

Целта на тази неколкогодишна кампания бе да се създаде стабилна задвижваща линия и санитарен кордон, който да изолира движението „Ансар Аллах“ в планинската вътрешност на страната около столицата Саана и да ги лиши от достъп до стратегическите морски артерии. Днес се твърди, че цялата тази инфраструктура, градена с огромни финансови инвестиции и военни ресурси, бе срината от хутите само за няколко дни. Изненадващият устрем на бунтовническите части не само че обезсмисли постиженията на операция „Златна стрела“, но и изтласка правителствените сили до положение, в което те контролират под една трета от територията на страната, без реален лост за влияние върху морските пътища.

Скала-крепост в морето: Стратегията около остров Перим

Централният елемент в новата географска реалност несъмнено е остров Перим (известен още като Маюн). Това парче земя с площ от едва 13 квадратни километра притежава уникално местоположение, което го превръща в естествен „вратар“ на търговския път между Индийския океан и Средиземно море.

Островът се намира точно в теснината на пролива Баб ел-Мандеб и го разделя на две морски трасета:

  • По-големият проток (Дакт ел-Маюн) се простира на запад към бреговете на Джибути и е с ширина около 20 километра.
  • По-малкият проток (Баб Искандер) е тесен, 3-километров морски канал, заключен директно между острова и йеменското крайбрежие.

От военно-техническа гледна точка, физическото присъствие на Перим позволява абсолютна тактическа и оперативна доминация над двата канала. Исторически погледнато, още през XIX и XX век Британската империя използва Перим като въгледобивна станция и укрепен пункт точно поради възможността оттам да се контролира целият морски трафик към Индия и Източна Африка.

В съвременни условия контролът над острова не изисква разполагането на огромни войскови контингенти. Военни анализи посочват, че позиционирането на остров Перим дори на една или две артилерийски батареи, подкрепени от системи за електронно заглушаване, противокорабни ракети с малък обсег и разузнавателни дронове, е напълно достатъчно за пълното спиране на преминаващите кораби. Допълнителното използване на морски мини и безпилотни бързоходни катер-камикадзе превръща теснината в зона, неподлежаща на безопасно корабоплаване без прякото разрешение на силите, установили се на острова. Тъй като правителствените сили са напълно изтласкани, хутите в момента държат единствения ключ за отварянето или затварянето на Баб ел-Мандеб.

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