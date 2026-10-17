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Свят

Вносът на руски LNG в ЕС е скочил с 60% през септември въпреки политическата реторика

/Поглед.инфо/ Европа навлиза в отоплителния сезон с исторически най-ниски нива на запълняемост на подземните си газови хранилища за последните 15 години. При задължителна норма от 90%, поставена от Европейската комисия, наличните обемни резерви в момента едва надхвърлят 81 милиарда кубически метра – с над една четвърт под необходимия технологичен минимум за безопасно преминаване през пиковите студове. Липсата на евтин тръбопроводен газ, неспособността на алтернативни доставчици от Близкия изток и Каспийския регион да компенсират дефицита, както и жестоката конкуренция с Азия за американски втечнен природен газ (LNG), поставят Брюксел пред безалтернативен избор: колосални субсидии от бюджета или пълно затваряне на производствени мощности.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 7133 прочитания
Вносът на руски LNG в ЕС е скочил с 60% през септември въпреки политическата реторика
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ОСНОВЕН ТЕКСТ

Математиката на сухия дефицит: 81 милиарда кубика и пропадналият норматив

Административните директиви на Брюксел, гласящи, че до средата на есента всяка страна от Европейския съюз трябва твърдо да осигури 90% запълняемост на подземните си газови хранилища (ПГХ), се сблъскаха със суровата физика на пазара. По данни на аналитичната платформа Gas Infrastructure Europe, към средата на октомври в съоръженията на територията на ЕС липсват около 26% от очакваните обеми. Наличните 81 милиарда кубически метра представляват рекордно ниско ниво, каквото Европа не е виждала от 2011 г. насам.

Нещо повече — стратегическите държавни резерви, поддържани само от девет държави членки, възлизат на едва 12 милиарда кубически метра. Сметката тук е елементарна, без излишна патетика: това количество покрива точно 13 дни от стандартното зимно потребление на континента. Ако температурите паднат под климатичната норма, а това вече се случва в Северна и Централна Европа, наличната инфраструктура просто няма да издържи на натоварването по реверсивните връзки.

Служебното говорене на говорителя на Европейската комисия Анна-Кайса Иконен за „изключително труден период“ е просто замазване на факта, че регулаторната рамка на съюза бе разчетена за съвсем различен тип пазар.

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|                  СЪСТОЯНИЕ НА ГАЗОВИТЕ РЕЗЕРВИ В ЕС                     |
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| Норматив на ЕК:                      | 90% запълняемост                 |
| Реално ниво (към октомври):          | ~64% (81 млрд. куб. м)           |
| Дефицит спрямо плана:                 | 26%                              |
| Историческо дъно:                    | Най-ниско от 2011 г.             |
| Стратегически резерви (9 страни):    | 12 млрд. куб. м (13 дни разход)  |
+-------------------------------------------------------------------------+

Илюзията за подмяна: Защо Катар и Азербайджан няма да спасят Брюксел

Дълго разпространяваната теза, че каспийските или близкоизточните газови находища могат мигновено да компенсират отпадането на хилядите километри руски тръбопроводи през Украйна и по дъното на Балтийско море, показва пълно непознаване на физическите реалности. Капацитетът на Трансанадолския (TANAP) и Трансадриатическия (TAP) газопроводи е напълно резервиран по дългосрочни договори. Азербайджан няма свободни добивни мощности, за да подаде извънредни обеми за Централна Европа без инвестиции за десетки милиарди евро и години строителство.

При Катар и останалите производители от Персийския залив проблемът е технологичен и географски. Всички налични обеми втечнен газ там са обвързани със строги дестинационни клаузи към купувачи в Япония, Южна Корея и Китай. За да пренасочи танкер към терминала в Ротердам или Швиноуйшче, Брюксел трябва да предложи ценова премия, която да покрие неустойките на азиатските контрагенти.

В същото време вносът на руски втечнен газ (LNG) в самия ЕС през септември се е увеличил с цели 60% спрямо август — данни, потвърдени от Центъра за изследвания на енергията и чистия въздух (CREA). Брюксел затваря тръбите с политически декрети, но тихомълком изкупува супертанкерите от Ямал. Смешно е, но е факт.

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