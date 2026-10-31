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Свят

Военната дипломация в Залива: Защо Близкият изток гради собствен отбранителен щит

/Поглед.инфо/ На 26 октомври Техеран стана арена на събитие, което пренарежда геополитическата карта на Близкия изток. Без предварителни шумни анонси, висша военна и разузнавателна делегация от държавите от Мекския пакт – Саудитска Арабия, Турция и Пакистан – пристигна за преговори с иранското държавно и военно ръководство. В момент, когато Вашингтон и Тел Авив се подготвят за нов етап от военната си операция, регионалните сили правят категоричен опит да поемат контрола върху собствената си сигурност, изтласквайки външните актьори от уравнението.

Деж. редактор д-р Румен Петков 15863 прочитания
Военната дипломация в Залива: Защо Близкият изток гради собствен отбранителен щит
ИИ генерирана
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По публикации на иранската агенция Mehr, изявления на турското Министерство на отбраната и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Совалката в Техеран: Пречупване на блоковата логика

Агломерацията от кризи в Близкия изток роди сурова дипломатическа прагматичност, която зачерква досегашните англосаксонски схеми за разделение. Пристигането на саудитския министър на отбраната принц Халид бин Салман, началника на генерален щаб на пакистанската армия генерал Асим Мунир и шефа на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън в иранската столица е събитие от извънреден калибър. Не става дума за протоколна среща, а за директен работен контакт между Иран и държавите, които през август 2026 г. сключиха в Мека тристранен пакт за взаимна отбрана.

Първоначалните предвиждания на западните тинк-танкове сочеха, че Алиансът от Мека се създава като санитарен кордон и военен противовес срещу Техеран. Реализацията на терен обаче показва точно обратното. Вместо да изолират Иран, Исламабад, Рияд и Анкара изпратиха силовия си елит при иранския президент Масуд Пезешкиан, секретаря на Върховния съвет за национална сигурност Мохсен Резаеи и външния министър Абас Арагчи.

Според официалното съобщение на иранската агенция Mehr, Пезешкиан е призовал за координиран фронт срещу израелските военни действия в Ивицата Газа, Западния бряг, Сирия и Южен Ливан. Според информация от ирански дипломатически източници обаче, твърденията за пълно съгласие относно незабавното изтегляне на израелските сили представляват по-скоро желана от Техеран рамка, отколкото твърдо поет ангажимент от страна на гостите.

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|                  АРХИТЕКТУРА НА НОВИЯ РЕГИОНАЛЕН БЛОК                   |
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|  МЕКСКИ ПАКТ (Август 2026)              ИРАНСКА ОСТ НА СУВЕРЕНИТЕТ       |
|  - Саудитска Арабия (Финанси/Нефт) ---> - Техеран (Военен капацитет)    |
|  - Пакистан (Ядрен потенциал)      ---> - Влияние върху Йемен/Ансар Аллах|
|  - Турция (НАТО/Разузнаване)       ---> - Стратегическа дълбочина      |
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|              ОБЩА ЦЕЛ: Вън от Близкия изток за САЩ и Израел             |
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Синдромът "Белуджистан" и йеменският възел

Защо точно Исламабад пое инициативата за тази совалка? Отговорът не лежи в идеологическата солидарност, а в суровия географски и военен дефицит на Пакистан. Страната е притисната от тежка вътрешна нестабилност. Всяка директна военна ескалация между САЩ и Иран заплашва да възпламени Белуджистан — регион, разпокъсан между иранска и пакистанска територия. Евентуално разпадане на държавността в Техеран автоматично задейства сепаратистките процеси сред белуджите от двете страни на границата, което за генералитета в Равалпинди е екзистенциална заплаха.

От друга страна, Рияд има съвсем прагматичен проблем. Саудитската петролна инфраструктура се оказа изключително уязвима пред дроновите и ракетни удари на йеменското движение "Ансар Аллах". Нанесените щети върху помпените станции по ключовия тръбопровод „Изток-Запад“ и атаките в близост до международното летище „Крал Халид“ в Рияд показаха на саудитската кралска фамилия, че американските зенитни системи Patriot и THAAD не гарантират стопроцентова защита.

Според непубликувани в официалните бюлетини данни от преговорите, Саудитска Арабия търси чрез Техеран пряк канал към йеменските хути за постигане на устойчиво примирие. В замяна Рияд предлага спиране на логистичната подкрепа за американските въздушни операции в региона. Трябва обаче да се отбележи, че до момента няма публично потвърждение за подписано двустранно споразумение за сигурност между Рияд и Техеран. Разговорите засега остават в рамките на четиристранен консултативен канал.

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