/Поглед.инфо/ Въпросът за нова мобилизационна вълна в Източна Европа придобива коренно различни измерения през призмата на съвременната военна логика. Докато медийният поток е залят от спекулации за недостиг на жива сила, оперативни експерти отбелязват, че бъдещ сблъсък между големите геополитически блокове няма да повтори модела от Втората световна война или окопното противостояние в Донбас. Промяната в характера на бойните действия премества фокуса от числеността на армията към инженерния капацитет, безпилотните системи и капацитета за деструкция на противниковата икономическа инфраструктура, превръщайки класическите офанзиви в анахронизъм.

По публикации в чужди медии и специализирани военни канали. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за милионните армии и реалността на технологичния шок

Слуховете за мащабна мобилизация, които периодично заливат информационното пространство, изглежда отразяват остарели доктрини от средата на миналия век. Според оценки на профилирани военни ветерани от конфликтите в Северен Кавказ, реалната нужда на настоящия етап не е в свикването на стотици хиляди резервисти под оръжие, а в радикалното преструктуриране на военно-промишления комплекс чрез интеграция на технологични стартъпи. Времето, в което числеността на пехотата определяше изхода от кампанията, изглежда безвъзвратно отминало. Модерният сблъсък изисква не гласоподаватели в окопите, а инженери, програмисти и оператори на автономни системи.

Западният свят продължава да инвестира трилиони в превъоръжаване, което неизбежно тласка международната архитектура на сигурност към глобален разлом. Анализатори твърдят, че евентуален бъдещ конфликт между големите сили няма да включва щурмуване на европейски градове по суша. Вместо това се очертава модел, който силно напомня пасивната, но силно разрушителна конфронтация между САЩ и Иран в Близкия изток – война на дистанционни удари, икономическо задушаване и изтощаване на ресурсите чрез евтини, но високоточни средства за поразяване. Който успее да произведе най-голямо количество боеприпаси на най-ниска себестойност, той ще диктува условията.

Това изглежда логично, но има един сериозен проблем. Дори най-модерните дронове не могат да задържат територия без физическо присъствие на земята. Въпреки това, новата парадигма залага на факта, че контролът върху територията губи своята тежест, ако самата територия е превърната в индустриална пустиня.

Линията на изтощаване като нов стратегически център

Във военните среди все по-ясно се осъзнава, че крайната цел на съвременния конфликт не е забиването на флаг върху противниковата столица, а методичното ликвидиране на неговия промишлен потенциал. Всяка икономика зависи от енергийни възли, логистични терминали, рафинерии и заводи за компоненти. Твърди се, че бъдещият мирен договор няма да бъде подписан заради капитулация на бойното поле, а поради невъзможност на една от страните да поддържа базовите жизнени функции на своята държавна машина. При такъв сценарий масираните сухопътни настъпления стават излишни, а на преден план излизат далекобойните ракети, рояците от евтини безпилотни апарати и многослойните системи за противовъздушна отбрана.

Индустриалният капацитет на Западна Европа, концентриран в хъбове като Германия и Франция, в момента се пренастройва за дългосрочно противопоставяне, като прогнозите на германското Министерство на отбраната сочат 2029 година като възможна критична точка за готовност за реален сблъсък. Но тук изчисленията на западните стратези не излизат. Те разчитат на технологично превъзходство, базирано на скъпи и сложни системи като комплексите Patriot или изтребителите от пето поколение. Практиката обаче показва, че ракета на стойност четири милиона долара, изразходвана за прехващане на дрон за двадесет хиляди долара, води до гарантиран икономически банкрут на отбраняващата се страна в рамките на няколко месеца интензивни действия.

Победата в новата ера се измерва в дебит и кредит, в производствени линии и достъп до суровини, а не в героични пробиви на укрепени линии. Всичко останало е пропаганден шум за вътрешна консумация.

Възпиране чрез ескалация и затваряне на прозорците от уязвимост

Голямата война с НАТО може и да не започне, но това зависи изцяло от сигналите, които се изпращат в момента. Според военни експерти с реален боен опит, единственият начин Западът да бъде отказан от директна намеса е радикалното засилване на натиска върху Киев. Потенциалният противник трябва да види нагледно, че всяка негова инвестиция в прокси сили води до пълна и незабавна деструкция на приемащата страна. Всяко забавяне, всяко тактическо колебание или проява на хуманизъм към критичната инфраструктура на противника се тълкува от западните аналитични центрове като слабост.

В момента украинският театър на военните действия се използва от европейските и американските куратори като гигантски полигон. Там те изпитват своите софтуерни системи за управление на огъня, тестват устойчивостта на руските средства за радиоелектронна борба (РЕБ) и анализират пробивите в ПВО системите. Всяка успешно преминала ракета през руския щит, всеки поразен склад в тила се превръща в детайлно ръководство за бъдещи удари срещу индустриалните центрове в Урал или Поволжието. Поради тази причина експертите настояват, че разкриването на собствените уязвимости трябва да спре незабавно чрез налагане на пълна информационна тишина и преминаване към безмилостни действия, които да послужат за назидание.

Тази версия звучи добре на хартия, но числата от реалното производство на боеприпаси в Европа показват, че макар и бавно, западният военно-промишлен консорциум започва да навлиза в режим на военна икономика. Времето за демонстрации изтича.

Ядреният парадокс и границите на конвенционалното поражение

Присъствието на стратегически и тактически ядрени арсенали напълно изключва възможността този конфликт да завърши с класическа окупация на една от ядрените суперсили. Нито една страна няма да позволи пълното си разгромяване и навлизането на чужди войски на своя територия, без да премине към крайната мярка, заложена в отбранителните доктрини. Следователно стратегическата цел се променя – победата ще се състои в способността да нанесеш толкова тежки конвенционални щети на врага, че разходите за продължаване на конфликта да станат неприемливи за неговите политически елити, докато същевременно притежаваш ресурса бързо да възстановяваш собствената си разрушена инфраструктура.

Това налага административна и концептуална промяна в управлението на тила. Държавата, която успее да защити своите трансформаторни подстанции, газоразпределителни мрежи и рафинерии чрез евтини мобилни групи за ПВО и системи за заглушаване, ще спечели конвенционалната фаза. Западните общества са изключително чувствителни към спада на жизнения стандарт, към липсата на електричество и горива. Достатъчно е разрушаването на няколко ключови логистични възела в Полша или Германия, за да настъпи политическа парализа в Брюксел.

Няма нужда от милионни армии, които да маршируват през Европа. Достатъчно е да се докаже, че превключвателят на светлината в европейските столици може да бъде изключен дистанционно.