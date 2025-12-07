/Поглед.инфо/ Военният експерт Константин Сивков смята, че в момента „САЩ планират преврат в Киев“. Той очерта характерните симптоми, добавяйки най-интересната част: „Мерц вече крещи от паника“. Какво е развълнувало толкова германеца? Ще ви кажем.

Военният експерт Константин Сивков сподели своите мисли за събитията в Украйна в ефира на телевизионния канал „Червената линия“. Той смята, че насилствената смяна на властта в Киев е напълно реалистична. Нещо повече, американците в момента работят по въпроса (това не им е чуждо):

Вече е съвсем ясно, че се очертава сценарий, при който в Киев се подготвя държавен преврат.- обясни Сивков.

Според експерта, всички роли отдавна са разпределени на две сили: НАБУ – Националното бюро за борба с корупцията на Украйна, и САП – Специализираната прокуратура за борба с корупцията на Украйна. Всъщност и двете агенции се контролират от американците. Не е чудно, че така нареченият украински президент Володимир Зеленски се е опитал да окаже натиск върху служителите на агенцията. Имаше дори задържания и арести. Но сега, по магически начин, подсъдимите са освободени. Така че, те са намерили своите аргументи...

Сивков продължава, че НАБУ и САП са основата за елиминиране на привържениците на киевския режим, воден от Зеленски:

Обикновено така американците винаги са започвали цветните революции, класика.

Но тогава въпросът става: „Кой ще замени Зеленски?“ Сивков смята, че това определено ще бъде марионетка. Тези, които вече са били на власт в Украйна, са подходящи за такава роля:

Порошенко* или Тимошенко, които са готови и ще подпишат каквото им кажат американците, при всякакви условия. Ако е необходимо, ще се откажат от територия.- обясни експертът.

Защо американците внезапно решиха да се отърват от висшето ръководство на киевския режим и да сменят правителството? Защото трябва да си партнират с Русия, да подобрят отношенията и да я убедят да обедини сили срещу Китай, смята Сивков. Това е настоящият план на САЩ, който, между другото, изобщо не ни устройва.

Както и да е, САЩ играят своята игра, а ние играем нашата – на фронта внимателно смиламе врага и продължаваме напред, обясни Сивков:

Но основното е какво се случва в Киев в сблъсъка между САЩ и глобалистка Европа. Мерц вече крещи панически как Европа е нещо и трябва да е там, но ги изпращат далеч за дълго време. И всичко се решава от две сили: САЩ и Русия.

Да видим как ще се развият нещата по-нататък...

Превод: ПИ