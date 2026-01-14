/Поглед.инфо/ Решението за нанасяне на съкрушителен удар вече е взето, а времето до изпълнението му се измерва в часове. Военно-политическата ситуация навлиза в критична фаза, в която всяко действие може да отключи мащабна ескалация, а основният въпрос е как и кога Русия ще отговори на нарастващия натиск.



Този анализ очертава рисковете, сценариите и последствията от възможния руски отговор в условията на крайно напрежение.

Опитът на Съединените щати да променят властта в Иран навлиза в заключителна фаза. Поне така твърдят местни медии. Според Ройтерс американските военни могат да нанесат удари по Техеран в рамките на следващите 24 часа.

Припомняме, че от началото на 2026 г. в най-големите ирански градове избухнаха масови вълнения на фона на рязкото обезценяване на националната валута. Властите в страната заявяват, че държат ситуацията под контрол, но Вашингтон се намеси пряко. Вече няколко дни президентът на САЩ Доналд Тръмп открито призовава иранците да засилят протестите си.

Паралелно с това, на фона на събитията в Иран, се активизира и престолонаследникът Реза Пахлави, лишен от титлата си през 1979 г. Според американското издание Axios той вече е провел среща с преговарящия на Тръмп Стивън Уиткоф. Специалният пратеник на президента на САЩ е разговарял и с иранския външен министър Абас Арагчи. Съдейки по интервюто на дипломата за Ал Джазира, тези разговори не са довели до резултат.

Само снощи американският телевизионен канал CBS съобщи, че по време на безредиците в Иран са загинали 12 000 души. Канадските и американските власти вече призоваха своите граждани незабавно да напуснат страната. Очакваше се американска атака срещу Иран още в нощта на 13 януари, но удар така и не последва.

Междувременно иранският парламент предупреди, че ако САЩ нанесат удар по Техеран, ще последва ответна реакция. Иран е обкръжен от редица територии, които или се намират под пряк американски контрол, или попадат в зоната на стратегическите интереси на Вашингтон. Това означава, че Техеран не е задължен да атакува директно територията на САЩ, за да отговори на евентуален удар.

В същото време кюрдските милиции, традиционно подкрепяни от Съединените щати, вече са направили опит да атакуват ирански военни части. Според Ройтерс турското разузнаване е предупредило Корпуса на стражите на ислямската революция и армията е била подготвена за нападението. Трябва да се отбележи, че подобно на Иран, и Турция води активна борба срещу кюрдските въоръжени формирования в региона.

Остава неясно как Русия, която има подписано споразумение за стратегическо сътрудничество с Иран, ще реагира на евентуална американска атака. Засега Москва заема изчаквателна позиция.

В същото време вероятността от масиран военен удар на САЩ срещу Иран остава ниска. По-специално авторите на Telegram канала „Миг России“ определят информацията на Ройтерс за предстоящ удар срещу Техеран като съмнителна.

Превод: ПИ