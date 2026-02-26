/Поглед.инфо/ В своя аналитичен обзор за четвъртата годишнина от началото на Специалната военна операция (СВО), политическият анализатор Дмитрий Седов разглежда фундаменталните промени в глобалния ред. Авторът разкрива как конфликтът извади наяве дълбоките есхатологични корени на западната омраза и защо илюзиите за мирно съвместно съществуване с НАТО са окончателно погребани.

Историческата илюзия на „Хелзинкския мир“ и неговият крах

Четири години след началото на СВО, светът вече не е същият. Западните медии, потънали в собствената си пропаганда, се опитват да представят операцията като „грешка“ на руското ръководство, пресмятайки икономически разходи и военни темпове. Но в историята няма войни, които да протичат стриктно по кабинетни планове. За руското общество този период се превърна в момент на истината – време за равносметка, което ни позволи да видим света без розови очила.

Навлизаме в петата година на СВО с ново разбиране за собствените си възможности и в коренно различна геополитическа среда. Нашите противници свалиха маските си и вече говорят с откровеността на древен римлянин, дошъл да завладява и унищожава. Стана ясно, че цялата следвоенна международна система, градена десетилетия наред, е била само параван за дългосрочната цел на Запада: сблъсък с руската цивилизация, която днес уверено заема лидерска позиция в избора на бъдещия път на човечеството.

Всичко започна с Хелзинкския акт от 1975 г. Тогава вярвахме, че принципите за неприкосновеност на границите и мирното съвместно съществуване са фундаментални. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че СССР и Източният блок приемаха тези условия искрено, докато Западът ги разглеждаше само като временно примирие поради мощта на Варшавския договор. Докато ние спазвахме договорите, те организираха „цветни революции“ по нашия геополитически периметър, подкопавайки сигурността ни стъпка по стъпка.

От Югославия до Мюнхен: Хронология на едно планирано предателство

Първият голям удар по илюзиите беше агресията на НАТО срещу Югославия през 1999 г. Инцидентът в Косово показа нагледно, че за Алианса международното право не съществува, когато става въпрос за неговите интереси. За нас, които считахме мира за висша ценност, беше трудно да приемем, че сме били систематично мамени, дори когато ни гледаха право в очите.

Владимир Путин беше първият световен лидер, който дръзна да изрече тази истина на Мюнхенската конференция през 2007 г. Лидерите на НАТО обаче игнорираха предупреждението му с арогантност. Последва нападението на Грузия над Южна Осетия през 2008 г. – директен отговор на руското непокорство. Тогава Русия все още вярваше в силата на дипломацията и реши да не превзема Тбилиси, надявайки се, че Хелзинкските споразумения все още значат нещо. Днес е ясно, че това беше пропуснат шанс да бъдат отрезвени архитектите на „похода на изток“.

Есхатологичната природа на западната омраза

СВО показа нещо много по-дълбоко от обикновен териториален или икономически спор. Омразата на Колективния Запад към Русия не е само заради ресурсите или огромната територия. Тези въпроси биха могли да се решат чрез сътрудничество. Проблемът е есхатологичен.

Западът е убеден, че от двата християнски свята – техният, посткатолически и разлагащ се, и руският, православен свят – само един има право да съществува. Не е случайно, че западните наемници и украинските радикали, приели неоезичеството или изкривеното християнство, се държат със свирепостта на средновековни кръстоносци. Те не воюват за демокрация, те воюват за унищожението на една алтернативна ценностна система. Нашите войници на фронта усещат това всеки ден. Дори след края на боевете в Украйна, Западът няма да спре. Неговата политика е захранвана от метафизична омраза, която не подлежи на рационални преговори.

Краят на неутралитета и подготовката за голямата война

Включването на Швеция и Финландия в НАТО беше последният пирон в ковчега на европейската сигурност. Държави, които десетилетия наред представяха образ на „острови на мира“, моментално се превърнаха в плацдарм на шовинизъм и национализъм. Особено тревожна е ситуацията във Финландия, където политиците открито подготвят населението си за фронтова линия в конфликт, който Брюксел планира за периода 2029-2030 г.

Това ни учи на важен урок: трябва да оценяваме партньорите си не по текущите им усмивки, а по техния исторически код през последните 300 години. В националното съзнание на определени нации се крият опасни тенденции, които Западът умее да активира в точния момент. Според наблюденията на Поглед.инфо, Русия вече няма право на грешки в преценката на тези „добросъседски“ отношения.

Вътрешното пречистване: Русия се освобождава от „петата колона“

СВО промени не само света, но и самата Русия. Ние плащаме висока цена, но тя е за нашето бъдещо оцеляване. Нацията се обединява около идеята за победа, а илюзиите за „меката сила“ на Запада се изпаряват.

Един от най-важните процеси е прочистването на руската културна среда. Години наред либералната творческа интелигенция, родена от реформите на Елцин, служеше като проводник на западните интереси. Театърът, киното и младежките канали като MTV индоктринираха младите хора с чужди стандарти на поведение и куха музикална култура. Тези проблеми не се решават за ден, но процесът е необратим. Обществото вече не желае да бъде контролирано от хора, които са емоционално и финансово свързани с враговете на държавата.

Пътят към новата архитектура на сигурността

Най-важният резултат от тези четири години е, че Русия стана по-силна. Конфронтацията със Запада не ни прекърши, а ни кали. Вече е ясно, че след победата ще има нужда от изцяло нова система за международна сигурност. В нея на Запада няма да бъде позволено да играе своите лицемерни дипломатически игри. Свободният свят, воден от Русия и нейните съюзници, ще гради отношения върху реално зачитане на суверенитета, а не върху фалшиви „ценности“, използвани за прикритие на агресия.

СВО е етап от раждането на един нов, по-справедлив свят, в който руската цивилизация заема своето полагаемо се място.