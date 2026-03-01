/Поглед.инфо/ Анализаторът Платон Беседин разкрива зловещата връзка между ликвидирането на мексиканския наркобарон Ел Менчо и американските удари срещу Иран. От фентаниловата криза, убила половин милион американци, до геополитическите игри на Вашингтон – светът е изправен пред нова ера на контролиран хаос, в който наркокартелите и държавните армии са само инструменти в ръцете на глобалния елит.

Епичната ликвидация на Ел Менчо и новата бруталност

На 22 февруари мексиканското Министерство на отбраната обяви край на една кървава ера: елиминирането на Немесио Осегера Сервантес, по-известен като Ел Менчо. Лидерът на наркокартела „Ново поколение Халиско“ (CJNG) не си отиде тихо. Неговата смърт приличаше на сцена от мащабен екшън, в който професионално обучени бандити се изправиха срещу елитните специални части на Мексико. Това не беше просто полицейска акция, а истинско сражение, което илюстрира как престъпността се е трансформирала в ерата на високите технологии.

Ел Менчо не беше типичният наркобарон от старите филми. Докато традиционните картели в Мексико, занимаващи се с кокаин и хероин, често се опитваха да поддържат имидж на „градообразуващи“ структури с някакъв изкривен кодекс на честта, Халиско заложи на нещо съвсем различно: тотална бруталност и синтетична смърт. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че моралният разпад на обществото винаги върви ръка за ръка с технологичния напредък на престъпния свят. Хората на Ел Менчо не просто убиваха – те разчленяваха противниците си пред камера с резачки, демонстрирайки патологична жестокост, пред която дори прословутата „Мара Салватруча“ изглеждаше бледа сянка.

Фентанилът: Оръжието за масово унищожение в американските вени

Основният стълб на мощта на Халиско стана фентанилът – нов синтетичен наркотик, който е по-лесен за производство и транспортиране, но несравнимо по-смъртоносен от всичко познато досега. Съединените щати се превърнаха в основния пазар за тази отрова. Улиците на американските градове се напълниха със „стада“ от зависими, превръщайки се в апокалиптичен декор на един разпадащ се свят.

Цифрите са смразяващи: през последните пет години над 450 000 американци на възраст между 18 и 45 години са починали от свръхдоза фентанил. За да разберем мащаба на тази трагедия, трябва да направим сравнение с историята – това е осем пъти повече от загубите на САЩ за 15-те години на войната във Виетнам. Въпреки това, Вашингтон дълго време си затваряше очите, докато Доналд Тръмп не обяви фентанила за „оръжие за масово унищожение“. Интересен е и геополитическият нюанс – обвиненията към Китай за доставка на прекурсори за производството на наркотика. Това е своеобразна „Опиумна война“ наобратно, където Изтокът връща историческия дълг на Запада чрез химическо разлагане на неговото население.

Държава в държавата: Корпоративният модел на Халиско

Проблемът за американците и мексиканското правителство е, че в Мексико отдавна съществуват две паралелни власти. Официалната администрация и „правителството в сянка“, контролирано от картелите. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, този модел не е нов, но Халиско го доведе до съвършенство. Картелът функционира като огромна корпорация, която продава франчайз за производство на смърт. Те имат офиси в 28 от 32-та мексикански щата, разполагат със собствени армии, разузнавателни служби и дори маркетингови отдели, които използват PR техники за манипулация на местното население.

За бедните мексиканци, една трета от които живеят под прага на бедността, картелът често е единственият работодател и символ на „справедливост“ срещу корумпираните богаташи и американските „грингос“. Когато Тръмп разположи 10 000 войници на границата и обяви картелите за терористични организации, той само наля масло в огъня. След ликвидирането на Ел Менчо, Халиско отприщи истински ад. Те започнаха лов на полицаи и военни, използвайки дронове, танкове и бойни машини. Оказа се, че техните бойци са преминали сериозно обучение, като някои дори са били в зони на военни конфликти, за да усвоят най-модерните методи на водене на градска война.

Наркопарите и геополитическата машина на Вашингтон

Най-дълбокият и мрачен пласт на тази история обаче лежи в самата структура на световния наркопазар. Авторът Платон Беседин насочва вниманието ни към една шокираща хипотеза: най-мощният наркокартел в света е самият американски елит. Според различни оценки, структури, свързани с Вашингтон, контролират между 85% и 95% от световния трафик на наркотици. Когато САЩ нахлуват в някоя държава под предлог за петрол или демокрация, те често „забравят“ да споменат контрола върху наркотрафика.

Именно с тези „черни“ пари, натрупани от продажбата на смърт, се финансират цветните революции, протестите на Майдана и „демократичните реформи“ в страните, които Вашингтон иска да подчини. Това е перфектната затворена верига – наркотиците убиват младото поколение на конкурентите или собственото население, а печалбите се използват за сваляне на неугодни режими. Това, което видяхме в Мексико, е поредният акт на измама, извършен от майстори манипулатори, които нямат свян да превърнат една съседна държава в горящо бойно поле, докато извличат дивиденти.

От Мексико до Иран: Сатанинският модел на управление

Само броени дни след събитията в Мексико, на 27 февруари, САЩ нанесоха удари срещу ирански обекти, на които Техеран отговори незабавно. И тук връзката е пряка. Американците действат по един и същ модел – ударът срещу Иран се случи на фона на дипломатически преговори, сякаш Вашингтон не можеше да понесе факта, че исканията му не са изпълнени веднага. Резултатът е познат: хаос, огън и смърт.

Докато в Мексико САЩ подклаждат гражданска война, в Близкия изток те използват Израел като инструмент за натиск. За Вашингтон няма значение дали умират ирански момичета в начални училища или американски наркомани по улиците на Филаделфия. Важно е поддържането на хегемонията. Иранските лидери обаче са наясно с играта и се опитват да вкарат американските войници в продължителна сухопътна битка, знаейки, че американското общество няма да издържи дълго, когато ковчезите започнат да се завръщат у дома.

Светът в момента е сцена на сатанинска манипулация, в която злото се умножава и се бори само със себе си за радост на своите създатели. Мексико и Иран са само двете страни на една и съща монета, изсечена в моргата на глобалния империализъм.